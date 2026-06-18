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Ősszel beüzemelik az intelligens forgalommenedzsment-rendszert

A városi buszokkal utazók és az autósok is újdonságokkal találkoznak majd • Fotó: Borbély Fanni

A városi buszokkal utazók és az autósok is újdonságokkal találkoznak majd

Fotó: Borbély Fanni

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Az utolsó szakaszánál tart a csíkszeredai tömegközlekedést és parkoló-üzemeltetést kiszolgáló intelligens forgalommenedzsment-rendszer telepítése. Ősszel ezt beüzemelik, így a városi buszokkal utazók és az autósok is újdonságokkal találkoznak.

Kovács Attila

2026. június 18., 07:332026. június 18., 07:33

Új kijelzők a városi buszpályaudvaron és a megállókban, elektronikus jegyvásárlási és érvényesítési lehetőség, üres parkolóhelyekről információkat továbbító érzékelők a fizetős parkolókban – ez csak egy része annak az intelligens forgalommenedzsment-rendszernek, amely a csíkszeredai tömegközlekedést és a parkoló-üzemeltetést hivatott kiszolgálni, és amelyet ősszel terveznek beüzemelni.

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Kezdődhet az intelligens forgalommenedzsment-rendszer telepítése Csíkszeredában
Kezdődhet az intelligens forgalommenedzsment-rendszer telepítése Csíkszeredában

Aláírták a szerződést a csíkszeredai közszállítást és parkoló-üzemeltetést kiszolgáló intelligens forgalommenedzsment-rendszer rendszer beszerzésére. A rendszer beüzemelését 12 hónap alatt kell biztosítania a közbeszerzésen nyertes cégnek.

Igen elhúzódó fejlesztésről van van szó, amely a fenntartható mobilitási terv részeként elkészült beruházások utolsó eleme, támogatását pedig átütemezték a jelenlegi európai uniós finanszírozási ciklusra.

A kivitelezési szerződést tavaly tavasszal írták alá, idén ősszel pedig a beüzemelés következik.

Ezt Korodi Attila, Csíkszereda polgármestere mondta el kérdésünkre, hozzátéve azt is, hogy jelenleg az autóbuszflotta hardvereszközeit felszerelték, most a szoftverek következnek.

Bővül a csíkszeredai városi buszok felszereltsége is • Fotó: Borbély Fanni Galéria

Bővül a csíkszeredai városi buszok felszereltsége is

Fotó: Borbély Fanni

Mint kifejtette, a tömegközlekedést üzemeltető Csíki Trans Kft. részvételével sok tesztet végeztek az eszközökkel, most a szoftverek tesztelése zajlik.

A buszok intelligens eszközeit, belső kijelzőit, kameráit diszpécserközponthoz kapcsolják,

és lesznek olyan adatsorok, amelyek online is követhetők akár a Google Térkép alkalmazásban is. Ezek a szoftverek hozzájárulnak a járattervezéshez, az útvonal-optimizáláshoz, és számos más folyamathoz – tudtuk meg.

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Ugyanígy az adatsorok megjelennek a buszpályaudvaron és a megállókban kihelyezendő digitális kijelzőkön.

A rendszer tartalmazza az elektronikus jegyvásárlás és jegyérvényesítés lehetőségét is, a buszokban hangos bemondás is jelzi a következő megállót.

Érzékelőket telepítenek a csíkszeredai parkolókba. Ősszel beüzemelik a rendszert • Fotó: Borbély Fanni Galéria

Érzékelőket telepítenek a csíkszeredai parkolókba. Ősszel beüzemelik a rendszert

Fotó: Borbély Fanni

A parkolási rendszer fejlesztésének részeként most zajlik a központi parkolóövezetekben azon érzékelők telepítése, amelyek valós időben jelzik a szabad parkolóhelyek számát, ezek 8 digitális panelen jelennek meg, a város minden bejáratánál.

Idézet
Akik bármilyen irányból jönnek be Csíkszeredába, fogják látni, hogy a központi zónában hol vannak inkább üres parkolóhelyek. Ha egy-két hely van, az elfogy, de ha van tíz, amíg odaér az autós, még marad belőle”

– vázolta Korodi. Ugyanez okostelefonos alkalmazás segítségével is követhető lesz majd. A forgalomszámlálást szintén 8 kihelyezett kamera biztosítja majd, ezek folyamatosan jelzik a beérkező autók számát.

A beruházás összértéke a szerződés szerint 15,8 millió lej, ebből az elszámolható költség 9,22 millió lej, a többi a város hozzájárulása.

Csíkszék Csíkszereda Közlekedés
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