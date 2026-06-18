Ősszel beüzemelik az intelligens forgalommenedzsment-rendszert

A városi buszokkal utazók és az autósok is újdonságokkal találkoznak majd
Fotó: Borbély Fanni
Az utolsó szakaszánál tart a csíkszeredai tömegközlekedést és parkoló-üzemeltetést kiszolgáló intelligens forgalommenedzsment-rendszer telepítése. Ősszel ezt beüzemelik, így a városi buszokkal utazók és az autósok is újdonságokkal találkoznak.
Új kijelzők a városi buszpályaudvaron és a megállókban, elektronikus jegyvásárlási és érvényesítési lehetőség, üres parkolóhelyekről információkat továbbító érzékelők a fizetős parkolókban – ez csak egy része annak az intelligens forgalommenedzsment-rendszernek, amely a csíkszeredai tömegközlekedést és a parkoló-üzemeltetést hivatott kiszolgálni, és amelyet ősszel terveznek beüzemelni.
Aláírták a szerződést a csíkszeredai közszállítást és parkoló-üzemeltetést kiszolgáló intelligens forgalommenedzsment-rendszer rendszer beszerzésére. A rendszer beüzemelését 12 hónap alatt kell biztosítania a közbeszerzésen nyertes cégnek.
Igen elhúzódó fejlesztésről van van szó, amely a fenntartható mobilitási terv részeként elkészült beruházások utolsó eleme, támogatását pedig átütemezték a jelenlegi európai uniós finanszírozási ciklusra.
Ezt Korodi Attila, Csíkszereda polgármestere mondta el kérdésünkre, hozzátéve azt is, hogy jelenleg az autóbuszflotta hardvereszközeit felszerelték, most a szoftverek következnek.
Bővül a csíkszeredai városi buszok felszereltsége is
Fotó: Borbély Fanni
Mint kifejtette, a tömegközlekedést üzemeltető Csíki Trans Kft. részvételével sok tesztet végeztek az eszközökkel, most a szoftverek tesztelése zajlik.
és lesznek olyan adatsorok, amelyek online is követhetők akár a Google Térkép alkalmazásban is. Ezek a szoftverek hozzájárulnak a járattervezéshez, az útvonal-optimizáláshoz, és számos más folyamathoz – tudtuk meg.
Ugyanígy az adatsorok megjelennek a buszpályaudvaron és a megállókban kihelyezendő digitális kijelzőkön.
Érzékelőket telepítenek a csíkszeredai parkolókba. Ősszel beüzemelik a rendszert
Fotó: Borbély Fanni
A parkolási rendszer fejlesztésének részeként most zajlik a központi parkolóövezetekben azon érzékelők telepítése, amelyek valós időben jelzik a szabad parkolóhelyek számát, ezek 8 digitális panelen jelennek meg, a város minden bejáratánál.
– vázolta Korodi. Ugyanez okostelefonos alkalmazás segítségével is követhető lesz majd. A forgalomszámlálást szintén 8 kihelyezett kamera biztosítja majd, ezek folyamatosan jelzik a beérkező autók számát.
A beruházás összértéke a szerződés szerint 15,8 millió lej, ebből az elszámolható költség 9,22 millió lej, a többi a város hozzájárulása.
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