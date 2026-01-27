Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Egy betegeskedő gyermek a román egészségügyi rendszer EU-s viszonylatban

A tagországok közül Románia költ a legkevesebb az egészségügyre, abból viszont aránytalanul sokat gyógyszerekre, a várható élettartamot illetően pedig évekkel az EU-s átlag alatt van

A tagországok közül Románia költ a legkevesebb az egészségügyre, abból viszont aránytalanul sokat gyógyszerekre, a várható élettartamot illetően pedig évekkel az EU-s átlag alatt van

Fotó: Orbán Orsolya

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Románia az élen áll az EU-ban a kezelhető okokból bekövetkező halálesetek átlagszámát tekintve, de a megelőzhető haláleseteket illetően is a legrosszabbul teljesítők közt van. De mi áll a rossz mutatók hátterében és hogyan lehetne ezen változtatni?

Széchely István

2026. január 27., 21:022026. január 27., 21:02

2026. január 27., 21:182026. január 27., 21:18

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A tagországok közül Románia költ a legkevesebbet az egészségügyre, abból viszont aránytalanul sokat gyógyszerekre. A várható élettartamot illetően évekkel az EU-s átlag alatt van, a 65 éves kor után egészségben eltöltött évek számát illetően szintén. A kanyaró elleni átoltottság aránya mélyrepülésbe fordult az utóbbi években, a háziorvosok aránya pedig a korábbi, jócskán átlag fölötti szintről az EU-s átlag alá csökkent.

Nem túl rózsás a hazai egészségügy helyzete

az Európai Bizottság és a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) által múlt hónapban közösen kiadott jelentés alapján, amely Romániai egészségügyi profilját vizsgálja.

A jelentés ugyan pozitívumokról is beszámol, mint például arról, hogy a Covid-világjárvány óta megnőtt a várható élettartam Romániában – a 2021-es 72,8 évről 2024-re 76,6 évre –, ám ha megnézzük az összképet, akkor kiderül, hogy ez több mint öt évvel az uniós átlag (81,7 év) alatt van. Így, kizárólag a romániai állapotokra fokuszálva felfedezhetők ugyan előrelépések is az egészségügy helyzetét illetően, ám ez a pozitív előjel gyakran megváltozik, ha az EU-s összképhez viszonyítjuk a romániai helyzetet.

• Fotó: Haáz Vince Galéria

Fotó: Haáz Vince

Az utolsó, vagy a sereghajtó helyek egyikén

A jelentés szerint a halálesetek közel háromnegyedéért továbbra is a szív- és érrendszeri megbetegedések, valamint a rákos megbetegedések felelősek Romániában, és minden harmadik haláleset viselkedési és környezeti tényezőkhöz köthető. Ezek közé tartozik az alkoholfogyasztás – ami az egyik legmagasabb az EU-ban –, és a fizikai aktivitás hiánya is a felnőtt lakosság esetében.

Románia több tényezőt tekintve is az utolsó helyen, vagy az utolsó helyek egyikén áll a tagországok között.

Ilyen például az egy főre jutó egészségügyi kiadások mértéke, ami Romániában a legalacsonyabb: 2023-ban az egészségügyi kiadások fejenként 1800 eurót tettek ki, ami kevesebb volt a 3832 eurós uniós átlag felénél. Ez a GDP 5,8 százalékát tette ki Romániában, szemben a 10 százalékos uniós átlaggal.

A romániai költéseknek a gyógyszerekre és orvostechnikai eszközökre fordított részaránya az egészségügyi kiadások 28%-át tette ki 2023-ban, ami viszont az egyik legmagasabb arány volt az EU-ban. A prevencióra, megelőző ellátásra és a hosszú távú ápolásra fordított egészségügyi kiadások a teljes költésnek viszonylag kis részét tették ki 2023-ban, mindkettő jóval az uniós átlag alatt volt – állapítja meg a jelentés.

• Fotó: Pixabay Galéria

Fotó: Pixabay

A kezelhető okokból bekövetkező elhalálozások, 2022-ben Romániában voltak a legmagasabbak az EU-ban.

Ezek olyan haláleseteket jelentenek, amelyek időben történő és hatékony egészségügyi ellátással elkerülhetők lennének. Ez 215 halálesetet jelent 100 000 lakosra vetítve, ami majdnem a két és félszerese volt az EU-s átlagnak (90 eset). Ugyanabban az évben a megelőzhető okokból történő elhalálozások aránya a harmadik legmagasabb volt Romániában az EU-tagországok között. Ez 304 halálesetet jelentett 100 000 lakosra vetítve – az EU-s átlag 168 volt akkor.

Hirdetés

A várható élettartam 76,6 év volt 2024-ben Romániában, ennél csak egy EU-tagországban, Bulgáriában voltak rosszabbak a kilátások (75,9 év). Az EU-s átlag 81,7 év volt, az élen álló országokban – Olaszországban, Svédországban és Spanyolországban – pedig 84,1-84 év. Az előbbivel összefüggő adat, hogy

a 65 év feletti romániaiak egészségben eltöltött életéveinek átlagszáma kevesebb mint fele az uniós átlagnak.

Azaz 2022-ben a 65 éves román nők várhatóan további 18 évig, míg a férfiak további 14 évig éltek. Ezen évekből azonban mind a férfiak, mind a nők nagyjából négy évet tölthettek el teljes egészségben a statisztikai számítások szerint, ami kevesebb, mint az EU-s átlag fele.

• Fotó: Pixabay Galéria

Fotó: Pixabay

Erejét veszti az alapellátás: a háziorvosok aránya jelentősen lecsökkent

2023-ban Romániában 1000 lakosra 3,7 orvos és 8,2 ápoló jutott, szemben a 4,3-as, illetve 8,5-ös uniós átlaggal – írja a jelentés, de arra is kitér, hogy Románia az elmúlt évtizedben növelte az orvosok és ápolók számát. Mindeközben viszont

a háziorvosok aránya az összes orvos között jelentősen lecsökkent.

2010-ben még jócskán az EU-s átlag fölött volt a számuk, 2017-ben érte el az uniós átlagot, ám a csökkenés hasonló dinamikával folytatódott, így már ez a szám is az EU-s átlag alatt van.
Még meredekebben

csökken az egyéves kor alatti gyermekeknek beadott kanyaró elleni védőoltások aránya,

derül ki a jelentés egy másik grafikonjából, ami egy egyre meredekebben lefelé ívelő trendet mutat 2020 óta, miközben arra is rávilágít, hogy a HPV és influenza elleni átoltottságot tekintve is jóval az EU-s átlag van Románia.

Tar Gyöngyi: az egészségnevelés a változás kulcsa

A prevenció fontossága ugyan szerepel az egészségügyi stratégiában, ám pénz nemigen van ilyen programokra, ugyanakkor

az egészségnevelés hiánya is egy óriási probléma, és amíg ez nem változik, addig a rossz egészségügyi mutatók sem fognak javulni

– véli Tar Gyöngyi, a Hargita Megyei Népegészségügyi Igazgatóság vezetője. A megyei tisztifőorvos elmondta, a jelentésben megjelenő adatok bonyolult, súlyozással és standardizálással végzett számítások eredményei, és ilyen számítások nem készülnek a különböző régiókra, így a szűkebb térségre vonatkozóan sem, így e tekintetben is az országos adatokra kell hagyatkozni.
A hiányosságokat illetően elmondta,

évente ötezer lejes nagyságrendű összegeket kapnak az egészségnevelési osztály működtetésére, amiből egyszerűen nem tudnak egészségnevelési akciókat szervezni,

támogatóktól kell „kunyeráljának” folyton díjakra, vagy hogy tudjanak egy ilyen célú pályázatot, versenyt szervezni. A gyerekeket valamivel motiválni kell, és erre az ingyengolyóstollak már nem alkalmasak – mondta.

Idézet
Benne van az egészségstratégiában a prevenció fontossága, de tervek, vagy akciók, vagy lehetőségek nincsenek. Mint ahogy a tananyagban sincs, ami szerintem nagy probléma.

Az orvosi egyetemek, az asszisztensképzők tananyagában is elenyésző, miközben már kisiskoláskórtól vagy óvodáskórtól el kellene kezdődjön az egészségnevelés. De nincs ilyen tantárgy. Évek óta küzdünk azért, hogy bekerüljön, de mindig azzal hárítják el, hogy zsúfolt a tananyag. És akkor szilárdságtant és latint tanulnak, ami nem azt mondom, hogy nem fontos, de az életkilátásokat nem befolyásolják annyira, mint az egészségnevelés” – fogalmazott Tar Gyöngyi, azt is hangsúlyozva, hogy

egészségnevelés hiányában nem alakul ki az egészségkultúra, így például azon sem érdemes elcsodálkozni, hogy lakosság nem jár egészségügyi szűrésekre, kivizsgálásokra.

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

Az egészségügyi költéseknek a gyógyszerekre fordított arányát is úgy lehetne csökkenteni, ha növelnék a nevelésre, megelőzésre szánt költések mértékét – reagált az EU-s jelentés vonatkozó adatára.

Emlékeztetett ugyanakkor arra, hogy ugyan egy percig sem akarja a ’89 előtti rendszert dicsérni, de akkor még létezett egészségnevelés, amit a forradalom utáni események elsodortak – a fürdővízzel együtt a gyermeket is kiöntötték –, és nem került a helyébe semmi. Az azóta eltelt több mint három évtized pedig megtette a hatását.
„Át lehetett volna venni egy korszerű egészségnevelési modellt másoktól, nem a spanyolviasz felfedezésével próbálkozni állandóan, mert az fölöslegesen elpocsékolt energia. Mások már kitaposták ezt az utat, és igenis

Idézet
lett volna modell, amit érdemes lett volna átvenni, a skandináv államoktól például, ahol nagyon magas a bizalom az egészségügyben. Mert itt azt se kell véka alá rejteni, hogy a hatóságokkal szembeni általános bizalmatlanság az egészségügyi hatóságokra is kiterjedt.

Ezt megtapasztaltuk a Covid idején, és a közösségi médiában a kontrollálatlan információáramlás elterjedésével. Igenis ez felerősödött itt is, de nincs, ami szembe menjen vele” – hangsúlyozta a megyei tisztifőorvos az egészségnevelés hiányával kapcsolatban. Szerinte e téren reformokra lenne szükség, és azokat az alapoknál kellene elkezdeni.

Belföld Egészségügy
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Hétre emelkedett a Temes megyei baleset áldozatainak száma – frissítve
Műanyagra cserélik a betonelválasztók egy részét Csíkszereda Csíkszentkirály felőli kijáratánál
Bocsánatot kért a bakijaiért az FK Csíkszereda kapusa
Hét személy vesztette életét egy balesetben Temes megyében
Marius Corbu klubváltásáról hangos a romániai és a magyarországi sportsajtó
Tudós nők – Dr. Egri Edit: Fontos az önbizalom, de a szakmai alázat is
Hétre emelkedett a Temes megyei baleset áldozatainak száma – frissítve
Székelyhon

Hétre emelkedett a Temes megyei baleset áldozatainak száma – frissítve
Műanyagra cserélik a betonelválasztók egy részét Csíkszereda Csíkszentkirály felőli kijáratánál
Székelyhon

Műanyagra cserélik a betonelválasztók egy részét Csíkszereda Csíkszentkirály felőli kijáratánál
Bocsánatot kért a bakijaiért az FK Csíkszereda kapusa
Székely Sport

Bocsánatot kért a bakijaiért az FK Csíkszereda kapusa
Hét személy vesztette életét egy balesetben Temes megyében
Krónika

Hét személy vesztette életét egy balesetben Temes megyében
Marius Corbu klubváltásáról hangos a romániai és a magyarországi sportsajtó
Székely Sport

Marius Corbu klubváltásáról hangos a romániai és a magyarországi sportsajtó
Tudós nők – Dr. Egri Edit: Fontos az önbizalom, de a szakmai alázat is
Nőileg

Tudós nők – Dr. Egri Edit: Fontos az önbizalom, de a szakmai alázat is
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. január 27., kedd

Tömegtüntetés Temesváron: igazságot követelnek a csenei gyilkosság ügyében

Mintegy négyszáz diák és szülő tüntetett kedden a temesvári Opera téren, igazságot követelve a Temes megyei Csenében meggyilkolt 15 éves fiatalnak, Mariónak, akinek megölésében bűntárs volt egy 13 éves – jelenleg szabadlábon lévő – fiú is.

Tömegtüntetés Temesváron: igazságot követelnek a csenei gyilkosság ügyében
Tömegtüntetés Temesváron: igazságot követelnek a csenei gyilkosság ügyében
2026. január 27., kedd

Tömegtüntetés Temesváron: igazságot követelnek a csenei gyilkosság ügyében
Hirdetés
2026. január 27., kedd

Nem minden oktatási kártyán van már pénz: több tízezer család vár még az 500 lejes tanszertámogatásra

Novemberben már feltöltötték az 500 lejes tanszertámogatást ötszázezer jogosult diák kártyájára, a decemberben kiosztott új kártyák közül viszont közel 60 ezren még mindig nem kapták meg. A feltöltés időpontja egyelőre bizonytalan.

Nem minden oktatási kártyán van már pénz: több tízezer család vár még az 500 lejes tanszertámogatásra
Nem minden oktatási kártyán van már pénz: több tízezer család vár még az 500 lejes tanszertámogatásra
2026. január 27., kedd

Nem minden oktatási kártyán van már pénz: több tízezer család vár még az 500 lejes tanszertámogatásra
2026. január 27., kedd

Romániában is robbantásokat terveztek egy nemzetközi szabotázshálózat részeként

Csehországban autóbusz-gyújtogatásokat, Litvániában terrortámadásokat készített elő az az Oroszországban élő személy, akinek a felbujtására Románia területén is szabotázsakciókat tervezett egy kolumbiai férfi.

Romániában is robbantásokat terveztek egy nemzetközi szabotázshálózat részeként
Romániában is robbantásokat terveztek egy nemzetközi szabotázshálózat részeként
2026. január 27., kedd

Romániában is robbantásokat terveztek egy nemzetközi szabotázshálózat részeként
2026. január 27., kedd

Több mint háromszázan haltak meg lakástűz következtében 2025-ben

Több mint 6900 lakóingatlanban keletkezett tűz tavaly Romániában, ami mintegy 2 százalékos növekedést jelent 2024-hez képest. A tűzesetekben 305 ember életét vesztette, az áldozatok többsége idős.

Több mint háromszázan haltak meg lakástűz következtében 2025-ben
Több mint háromszázan haltak meg lakástűz következtében 2025-ben
2026. január 27., kedd

Több mint háromszázan haltak meg lakástűz következtében 2025-ben
Hirdetés
2026. január 27., kedd

Maros megyében szaporodhatnak tovább az Arad mellől áttelepített nyulak

Az egészséges mezei nyúlpopuláció megőrzése érdekében Arad megyéből Maros megyébe telepítettek közel hetven mezei nyulat.

Maros megyében szaporodhatnak tovább az Arad mellől áttelepített nyulak
Maros megyében szaporodhatnak tovább az Arad mellől áttelepített nyulak
2026. január 27., kedd

Maros megyében szaporodhatnak tovább az Arad mellől áttelepített nyulak
2026. január 27., kedd

Hétre emelkedett a Temes megyei baleset áldozatainak száma – frissítve

Hétre emelkedett a kedden kora délutáni Temes megyében történt baleset halálos áldozatainak a száma, további három sérültet pedig kórházban kezelnek. Hatósági információk szerint az áldozatok egy mikrobusz utasai voltak, amelynek sofőrje előzésbe kezdett.

Hétre emelkedett a Temes megyei baleset áldozatainak száma – frissítve
Hétre emelkedett a Temes megyei baleset áldozatainak száma – frissítve
2026. január 27., kedd

Hétre emelkedett a Temes megyei baleset áldozatainak száma – frissítve
2026. január 27., kedd

146,03 milliárd lej volt a költségvetési hiány 2025-ben Romániában

A 2025-ös évet Románia 7,65 százalékos GDP-arányos (146,03 milliárd lejes) költségvetési hiánnyal zárta, ami 1 százalékponttal kisebb a 2024-es év végi 8,67 százalékos deficitnél – közölte kedden a pénzügyminisztérium.

146,03 milliárd lej volt a költségvetési hiány 2025-ben Romániában
146,03 milliárd lej volt a költségvetési hiány 2025-ben Romániában
2026. január 27., kedd

146,03 milliárd lej volt a költségvetési hiány 2025-ben Romániában
Hirdetés
2026. január 27., kedd

Megnőtt a töréssel, ficammal kórházhoz fordulók száma Csíkszeredában

A téli időszak velejárója: 30 százalékkal megnőtt az ortopédiai esetek száma a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórházban az elmúlt két hétben a csúszások, esések és téli sportbalesetek miatt.

Megnőtt a töréssel, ficammal kórházhoz fordulók száma Csíkszeredában
Megnőtt a töréssel, ficammal kórházhoz fordulók száma Csíkszeredában
2026. január 27., kedd

Megnőtt a töréssel, ficammal kórházhoz fordulók száma Csíkszeredában
2026. január 27., kedd

Még nem tudni, hogy felelősségvállalással vagy sürgősségi rendelettel fogadják el közigazgatási reformcsomagot

Románia miniszterelnöke kedden kijelentette, a hét végéig dönt a kormánykoalíció arról, hogy milyen módon terjeszti elő elfogadásra a helyi és központi közigazgatásról szóló, valamint a gazdaságélénkítő intézkedéseket tartalmazó csomagot.

Még nem tudni, hogy felelősségvállalással vagy sürgősségi rendelettel fogadják el közigazgatási reformcsomagot
Még nem tudni, hogy felelősségvállalással vagy sürgősségi rendelettel fogadják el közigazgatási reformcsomagot
2026. január 27., kedd

Még nem tudni, hogy felelősségvállalással vagy sürgősségi rendelettel fogadják el közigazgatási reformcsomagot
2026. január 27., kedd

Kifakadt a PSD-elnök, és azt mondta, ebben a témában az RMDSZ is mellette van

Sorin Grindeanu szociáldemokrata elnök hétfőn este kijelentette, nem fogja elfogadni, hogy a kormány külön-külön vállaljon felelősséget a parlamentben a közigazgatási csomagért és a gazdaságélénkítő intézkedéscsomagért.

Kifakadt a PSD-elnök, és azt mondta, ebben a témában az RMDSZ is mellette van
Kifakadt a PSD-elnök, és azt mondta, ebben a témában az RMDSZ is mellette van
2026. január 27., kedd

Kifakadt a PSD-elnök, és azt mondta, ebben a témában az RMDSZ is mellette van
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!