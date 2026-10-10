Égett a száraz aljnövényzet és az erdő is Marosszentkirályon

Fotó: Maros megyei tűzoltóság
Felgyulladt a száraz aljnövényzet és a közeli erdő is lángra kapott szombaton Marosszentkirályon a Völgy utcában. A délutáni órákban még a gócpontok eloltásán dolgoztak a tűzoltók.
A marosvásárhelyi tűzoltók száraz aljnövényzet- és erdőtűz oltására vonultak ki Marosszentkirályra a Völgy utcába szombaton.
A helyszínre a marosvásárhelyi tűzoltóosztag több járművel érkezett a helyszínre. Később
A tüzet sikerült lokalizálni, a tűzoltók szombaton 17 órakor még az utolsó tűzfészkek eloltásán dolgoztak – számolt be az esetről a Maros megyei tűzoltóság.
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