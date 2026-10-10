Égett a száraz aljnövényzet és az erdő is Marosszentkirályon

Felgyulladt a száraz aljnövényzet és a közeli erdő is lángra kapott szombaton Marosszentkirályon a Völgy utcában. A délutáni órákban még a gócpontok eloltásán dolgoztak a tűzoltók.

Székelyhon 2026. október 10., 17:532026. október 10., 17:53

A marosvásárhelyi tűzoltók száraz aljnövényzet- és erdőtűz oltására vonultak ki Marosszentkirályra a Völgy utcába szombaton. A helyszínre a marosvásárhelyi tűzoltóosztag több járművel érkezett a helyszínre. Később Hirdetés

megerősítésként egy tartálykocsit is kirendeltek.