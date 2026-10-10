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Égett a száraz aljnövényzet és az erdő is Marosszentkirályon

• Fotó: Maros megyei tűzoltóság

Fotó: Maros megyei tűzoltóság

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Felgyulladt a száraz aljnövényzet és a közeli erdő is lángra kapott szombaton Marosszentkirályon a Völgy utcában. A délutáni órákban még a gócpontok eloltásán dolgoztak a tűzoltók.

Székelyhon

2026. október 10., 17:532026. október 10., 17:53

A marosvásárhelyi tűzoltók száraz aljnövényzet- és erdőtűz oltására vonultak ki Marosszentkirályra a Völgy utcába szombaton.

A helyszínre a marosvásárhelyi tűzoltóosztag több járművel érkezett a helyszínre. Később

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megerősítésként egy tartálykocsit is kirendeltek.

A tüzet sikerült lokalizálni, a tűzoltók szombaton 17 órakor még az utolsó tűzfészkek eloltásán dolgoztak – számolt be az esetről a Maros megyei tűzoltóság.

Marosszék Tűzeset
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