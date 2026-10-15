Hat székelyföldi kórház 60 egészségügyi szakembere vett részt a kézdivásárhelyi Kanta Szakképző Központ által szervezett kommunikációs képzésen szeptember végén. Ez volt a program harmadik alkalma, eddig összesen 181 egészségügyi dolgozót képeztek.

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A képzésen a csíkszeredai, sepsiszentgyörgyi, székelyudvarhelyi, kézdivásárhelyi, gyergyószentmiklósi és baróti kórház orvosai és egészségügyi szakdolgozói vettek részt.

empatikus beteg kommunikáció, a konfliktuskezelés, a krízishelyzetek felismerése és a munkatársak közötti együttműködés

állt. Az interaktív előadásokat életszerű szimulációk és közös esetmegbeszélések egészítették ki.

„A kommunikáció a gyógyító munka egyik fontos eszköze, amely tudatosan fejleszthető. Egyetlen tréning azonban nem elegendő: a konfliktusok és krízishelyzetek megfelelő kezeléséhez rendszeres gyakorlásra van szükség” – hangsúlyozta dr. Solti Árpád, a képzés szakmai vezetője.

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„Hat kórház együttműködése már önmagában is fontos eredmény, de számunkra a folytatás a lényeg. A képzéseket a kórházak valós igényeire építjük,