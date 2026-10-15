Kezdődik pénteken az agrártámogatások előlegének folyósítása

A Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökség (APIA) október 16-án megkezdi az agrártámogatások előlegének folyósítását – közölte csütörtökön az intézmény.

Székelyhon 2026. október 15., 14:102026. október 15., 14:10

A tájékoztatás szerint az APIA kiemelt feladatai közé tartozik a talajszárazság miatt károkat szenvedett gazdák támogatása is, illetve

rendkívüli segítséget kapnak a közel-keleti válság következményei által érintett sertés- és szarvasmarhatartók is.