Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Kezdődik pénteken az agrártámogatások előlegének folyósítása

• Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökség (APIA) október 16-án megkezdi az agrártámogatások előlegének folyósítását – közölte csütörtökön az intézmény.

Székelyhon

2026. október 15., 14:102026. október 15., 14:10

A tájékoztatás szerint az APIA kiemelt feladatai közé tartozik a talajszárazság miatt károkat szenvedett gazdák támogatása is, illetve

rendkívüli segítséget kapnak a közel-keleti válság következményei által érintett sertés- és szarvasmarhatartók is.

Ezeket az összegeket a meghatározott ütemterv szerint 2026 végéig folyósítják – ismerteti az Agerpres.

Hirdetés

Az APIA vezérigazgató-helyettese, Constantin Bîrcă közölte: az intézmény munkatársai azon dolgoznak, hogy a támogatások mielőbb megérkezzenek a kedvezményezettek számlájára, és rendelkezésükre álljon a gazdálkodás folytatásához szükséges tőke.

Belföld
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Mi a búbánat van az új szemétszolgáltatás körül?
Munkába tartó tűzoltók találtak rá egy roncsba szorult, eszméletlen nőre
Látványosra sikeredett Anderson Ceará első egyiptomi találata (videóval)
Többnapos körúton igyekszik építeni a Tisza kapcsolatait Erdélyben Tarr Zoltán miniszter
Edzőváltás a Gyergyószentmiklósi VSK-nál
Menopauza – nem csak vég, kezdet is!
Mi a búbánat van az új szemétszolgáltatás körül?
Székelyhon

Mi a búbánat van az új szemétszolgáltatás körül?
Munkába tartó tűzoltók találtak rá egy roncsba szorult, eszméletlen nőre
Székelyhon

Munkába tartó tűzoltók találtak rá egy roncsba szorult, eszméletlen nőre
Látványosra sikeredett Anderson Ceará első egyiptomi találata (videóval)
Székely Sport

Látványosra sikeredett Anderson Ceará első egyiptomi találata (videóval)
Többnapos körúton igyekszik építeni a Tisza kapcsolatait Erdélyben Tarr Zoltán miniszter
Krónika

Többnapos körúton igyekszik építeni a Tisza kapcsolatait Erdélyben Tarr Zoltán miniszter
Edzőváltás a Gyergyószentmiklósi VSK-nál
Székely Sport

Edzőváltás a Gyergyószentmiklósi VSK-nál
Menopauza – nem csak vég, kezdet is!
Nőileg

Menopauza – nem csak vég, kezdet is!
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. október 15., csütörtök

Egészségügyieket oktattak arra, hogy mindig, de krízishelyzetekben a szavaknak különös súlya van

Hat székelyföldi kórház 60 egészségügyi szakembere vett részt a kézdivásárhelyi Kanta Szakképző Központ által szervezett kommunikációs képzésen szeptember végén. Ez volt a program harmadik alkalma, eddig összesen 181 egészségügyi dolgozót képeztek.

Egészségügyieket oktattak arra, hogy mindig, de krízishelyzetekben a szavaknak különös súlya van
Egészségügyieket oktattak arra, hogy mindig, de krízishelyzetekben a szavaknak különös súlya van
2026. október 15., csütörtök

Egészségügyieket oktattak arra, hogy mindig, de krízishelyzetekben a szavaknak különös súlya van
Hirdetés
2026. október 15., csütörtök

Egyre több a kiadásunk, ezért szükség van minden olyan lehetőségre, amivel ezeket mérsékelhetnénk

Marosvásárhelyen elkezdődött egy öko-negyed kialakítása, és ennek egyik fontos lépése az energiaközösségek létrehozása. Erről, valamint a tömbházakra szerelt napelemekről, a költségek csökkentésétől is szó volt az erről szóló csütörtöki konferencián.

Egyre több a kiadásunk, ezért szükség van minden olyan lehetőségre, amivel ezeket mérsékelhetnénk
Egyre több a kiadásunk, ezért szükség van minden olyan lehetőségre, amivel ezeket mérsékelhetnénk
2026. október 15., csütörtök

Egyre több a kiadásunk, ezért szükség van minden olyan lehetőségre, amivel ezeket mérsékelhetnénk
2026. október 15., csütörtök

Próbálják kimenteni az embereket a lángoló hajóról a Fekete-tengeren

A rendkívül magas hullámok egyelőre nem teszik lehetővé a mentést a Fekete-tengeren, ahol tűz ütött ki egy kereskedelmi hajó fedélzetén. A négyfős legénység kimentésére több helikoptert és mentőegységet is mozgósítottak a román hatóságok.

Próbálják kimenteni az embereket a lángoló hajóról a Fekete-tengeren
Próbálják kimenteni az embereket a lángoló hajóról a Fekete-tengeren
2026. október 15., csütörtök

Próbálják kimenteni az embereket a lángoló hajóról a Fekete-tengeren
2026. október 15., csütörtök

Vasútfelújítási munkálatok miatt hamarabb indul több nemzetközi vonat november 7-én és 8-án Budapestről Romániába

A magyarországi vasúti infrastruktúrán végzett munkálatok miatt november 7-én és 8-án a megszokottnál 5-35 perccel korábban indul kilenc, Budapestről Romániába közlekedő nemzetközi vonat – közölte csütörtökön a CFR Călători.

Vasútfelújítási munkálatok miatt hamarabb indul több nemzetközi vonat november 7-én és 8-án Budapestről Romániába
Vasútfelújítási munkálatok miatt hamarabb indul több nemzetközi vonat november 7-én és 8-án Budapestről Romániába
2026. október 15., csütörtök

Vasútfelújítási munkálatok miatt hamarabb indul több nemzetközi vonat november 7-én és 8-án Budapestről Romániába
Hirdetés
2026. október 15., csütörtök

A várakozásoknak megfelelően gyógyul XIV. Leó pápa

A várakozásoknak megfelelően halad XIV. Leó pápa műtét utáni felépülése a római Gemelli-kórházban. A szerdai orvosi vizsgálatok eredményei megfelelőek, a katolikus egyházfő már járni kezdett, és rendszeresen étkezik.

A várakozásoknak megfelelően gyógyul XIV. Leó pápa
A várakozásoknak megfelelően gyógyul XIV. Leó pápa
2026. október 15., csütörtök

A várakozásoknak megfelelően gyógyul XIV. Leó pápa
2026. október 15., csütörtök

Fagyosan indult a reggel Székelyföld egy részén, Bodzafordulón mérték a leghidegebbet

Fagypont alatti hőmérsékletre ébredtek csütörtökön Csíkszeredában, Gyergyószéken és Háromszéken is.

Fagyosan indult a reggel Székelyföld egy részén, Bodzafordulón mérték a leghidegebbet
Fagyosan indult a reggel Székelyföld egy részén, Bodzafordulón mérték a leghidegebbet
2026. október 15., csütörtök

Fagyosan indult a reggel Székelyföld egy részén, Bodzafordulón mérték a leghidegebbet
2026. október 15., csütörtök

Tűz ütött ki egy hajón a Fekete-tengeren; nyolc ember eltűnt

Sürgősségi kutató-mentő művelet indult csütörtök reggel a Fekete-tengeren, miután tűz ütött ki egy hajón Sulinától mintegy 13 tengeri mérföldre délkeletre.

Tűz ütött ki egy hajón a Fekete-tengeren; nyolc ember eltűnt
Tűz ütött ki egy hajón a Fekete-tengeren; nyolc ember eltűnt
2026. október 15., csütörtök

Tűz ütött ki egy hajón a Fekete-tengeren; nyolc ember eltűnt
Hirdetés
2026. október 15., csütörtök

Két embert vettek őrizetbe az iskolaudvaron bántalmazott tanár ügyében

Huszonnégy órára őrizetbe vettek szerda este egy 39 éves férfit és egy 16 éves fiatalt az egyik temesvári iskola udvarán bántalmazott testnevelő tanár ügyében.

Két embert vettek őrizetbe az iskolaudvaron bántalmazott tanár ügyében
Két embert vettek őrizetbe az iskolaudvaron bántalmazott tanár ügyében
2026. október 15., csütörtök

Két embert vettek őrizetbe az iskolaudvaron bántalmazott tanár ügyében
2026. október 15., csütörtök

Ügyvivő védelmi miniszter: semmi keresnivalójuk drónoknak Románia légterében

Fokozottabb szövetséges katonai jelenlétre van szükség a Fekete-tenger térségében, különösen ott, ahol gyakoribbak az incidensek – jelentette ki szerda este Radu Miruță ügyvivő védelmi miniszter.

Ügyvivő védelmi miniszter: semmi keresnivalójuk drónoknak Románia légterében
Ügyvivő védelmi miniszter: semmi keresnivalójuk drónoknak Románia légterében
2026. október 15., csütörtök

Ügyvivő védelmi miniszter: semmi keresnivalójuk drónoknak Románia légterében
2026. október 15., csütörtök

Új nap, újabb drón „nézett be” Romániába

Drónrajt észleltek a hadsereg radarjai csütörtökre virradóan a Kígyó-sziget közelében. Az egyik drón körülbelül egy percre behatolt Románia légterébe Sulinától délkeletre, a román felségvizek fölött.

Új nap, újabb drón „nézett be” Romániába
Új nap, újabb drón „nézett be” Romániába
2026. október 15., csütörtök

Új nap, újabb drón „nézett be” Romániába
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!