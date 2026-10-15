Kezdődik pénteken az agrártámogatások előlegének folyósítása

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A Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökség (APIA) október 16-án megkezdi az agrártámogatások előlegének folyósítását – közölte csütörtökön az intézmény.
A tájékoztatás szerint az APIA kiemelt feladatai közé tartozik a talajszárazság miatt károkat szenvedett gazdák támogatása is, illetve
Ezeket az összegeket a meghatározott ütemterv szerint 2026 végéig folyósítják – ismerteti az Agerpres.
Az APIA vezérigazgató-helyettese, Constantin Bîrcă közölte: az intézmény munkatársai azon dolgoznak, hogy a támogatások mielőbb megérkezzenek a kedvezményezettek számlájára, és rendelkezésükre álljon a gazdálkodás folytatásához szükséges tőke.
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A rendkívül magas hullámok egyelőre nem teszik lehetővé a mentést a Fekete-tengeren, ahol tűz ütött ki egy kereskedelmi hajó fedélzetén. A négyfős legénység kimentésére több helikoptert és mentőegységet is mozgósítottak a román hatóságok.
A magyarországi vasúti infrastruktúrán végzett munkálatok miatt november 7-én és 8-án a megszokottnál 5-35 perccel korábban indul kilenc, Budapestről Romániába közlekedő nemzetközi vonat – közölte csütörtökön a CFR Călători.
A várakozásoknak megfelelően halad XIV. Leó pápa műtét utáni felépülése a római Gemelli-kórházban. A szerdai orvosi vizsgálatok eredményei megfelelőek, a katolikus egyházfő már járni kezdett, és rendszeresen étkezik.
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Huszonnégy órára őrizetbe vettek szerda este egy 39 éves férfit és egy 16 éves fiatalt az egyik temesvári iskola udvarán bántalmazott testnevelő tanár ügyében.
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