Egyre több a kiadásunk, ezért szükség van minden olyan lehetőségre, amivel ezeket mérsékelhetnénk

A Tudor lakótelep egyik részében hozzák létre az öko-negyedet
Fotó: Haáz Vince
Marosvásárhelyen elkezdődött egy öko-negyed kialakítása, és ennek egyik fontos lépése az energiaközösségek létrehozása. Erről, valamint a tömbházakra szerelt napelemekről, a költségek csökkentésétől is szó volt az erről szóló csütörtöki konferencián.
Az öko-negyed- EcoQuartier program Marosvásárhelyen 2023-ban indult, és a francia városfejlesztési tapasztalatokra épít. A kezdeményezés középpontjában azok a lakóövezetek állnak, amelyek a 60-as, 70-es és 80-as években épültek, és amelyek mára részben elavulttá váltak.
Marosvásárhelyen a Tudor lakótelep egyik részét választották ki, ahol harminc hektáron tömbházak, iskolák-óvodák, üzletek, kisebb cégek is vannak. A 1918. december 1 sugárút, Pandúrok útja, Arató utca, Predeal utca, Moldva utca, Bazsalikom utca és a Poklos-patak környéke által körülhatárolt részen
Miheț Florina Daniela a marosvásárhelyi városháza főépítésze az öko-negyedről beszélt
Fotó: Haáz Vince
Mint a Székelyhonnak Miheț Florina Daniela a marosvásárhelyi városháza főépítésze elmondta a kijelölt területen élőket megszólítva akarnak olyan változásokat kezdeményezni, amely által könnyebb és jobb lesz az emberek élete. A franciaországi példára létrehozott öko-negyedben
lehetőség lesz energiaközösségeket létrehozni, napelemek felszerelésével, emellett
Mint a főépítész elmondta csütörtökön hazai és külföldi szakemberek részvételével szerveztek egy találkozót, amelyen egyetemisták és érintett lakótársulási elnökök is részt vettek és amelyen számba vették, hogy milyen lehetőségek vannak többek között az energiaközösségek kialakítására.
Soós Zoltán, Marosvásárhely polgármere
Fotó: Haáz Vince
A találkozón Soós Zoltán Marosvásárhely polgármestere többek között arról beszélt, hogy nagyon fontos a tömbházak, középületek szigetelése, de az alternatív energiaforrások használata is, hiszen egyre nagyobbak a költségek.
„A 3-4 évvel ezelőtti helyzethez képest, amikor viszonylag magas bevételeink és viszonylag alacsony kiadásaink voltak, ez már nem így van.
Vannak olyan iskolaépületek, amelyek már napközben megtermelik a fenntartáshoz szükséges energiát, de még sok a tennivaló. Az öko-negyed létrehozásával a kisebb közösségeket segítjük, hogy energiafüggetlenebbek legyenek. Ma egy lakónegyedben, de hosszú távon akár az egész városban meg lehet valósítani a változásokat” – fejtegette a polgármester.
Szalkai Lőrinc Ágnes az energiaközösségekről beszélt
Fotó: Haáz Vince
Szalkai Lőrinc Ágnes, a Magyar Természetvédők Szövetségek szakértője a Székelyhonnak elmondta, hogy Magyarországon többféle példa van az energiaközösségek létrehozására. Ezek tulajdonképpen olyan magánszemélyeket, vállalkozókat és/vagy önkormányzatokat tömörítenek, akik
Például vannak olyan önkormányzatok, amelyek a középületek, oktatási intézmények tetejére telepítettek napelemeket és z így termet energiát használják, illetve, ha többlet van azt eladják. De például az ő szövetségük nagyfogyasztók épületeire telepített napelemeket, saját forrásból és az így termelt energiát értékesíti. Számításaik szerint a beruházásuk hét év alatt térül meg.
Energetikai szakemberek, lakótársulási elnökök, egyetemisták is részt vettek a csütörtöki találkozón
Fotó: Haáz Vince
Ebben az esetben, mint a szakembertől megtudtuk, több kérdést kell tisztázni, elsősorban, hogy ki állja a napelem telepítésének költségeit, hogyan lehet szétosztani és leszámlázni a megtermelt energiát és hogyan lehet a villanyáram-szolgáltatóval jó szerződést kötni, ami lehetővé teszi mindezt.
Nyugat-Európában ezek az energetikai közösségek már rég működnek, Kelet- és Közép Európában csak most kezdenek meghonosodni. Sokat lehet tanulni a már meglevő példákból, de azokat alkalmazni kell a helyi lehetőségekhez, törvénykezéshez. Ezekről is szó volt a csütörtöki találkozón.
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