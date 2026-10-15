Egyre több a kiadásunk, ezért szükség van minden olyan lehetőségre, amivel ezeket mérsékelhetnénk

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A Tudor lakótelep egyik részében hozzák létre az öko-negyedet • Fotó: Haáz Vince

A Tudor lakótelep egyik részében hozzák létre az öko-negyedet

Fotó: Haáz Vince

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Marosvásárhelyen elkezdődött egy öko-negyed kialakítása, és ennek egyik fontos lépése az energiaközösségek létrehozása. Erről, valamint a tömbházakra szerelt napelemekről, a költségek csökkentésétől is szó volt az erről szóló csütörtöki konferencián.

Simon Virág

2026. október 15., 13:252026. október 15., 13:25

Az öko-negyed- EcoQuartier program Marosvásárhelyen 2023-ban indult, és a francia városfejlesztési tapasztalatokra épít. A kezdeményezés középpontjában azok a lakóövezetek állnak, amelyek a 60-as, 70-es és 80-as években épültek, és amelyek mára részben elavulttá váltak.

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Marosvásárhelyen a Tudor lakótelep egyik részét választották ki, ahol harminc hektáron tömbházak, iskolák-óvodák, üzletek, kisebb cégek is vannak. A 1918. december 1 sugárút, Pandúrok útja, Arató utca, Predeal utca, Moldva utca, Bazsalikom utca és a Poklos-patak környéke által körülhatárolt részen

115 tömbház van és mintegy 4300-an laknak.

Miheț Florina Daniela a marosvásárhelyi városháza főépítésze az öko-negyedről beszélt • Fotó: Haáz Vince Galéria

Miheț Florina Daniela a marosvásárhelyi városháza főépítésze az öko-negyedről beszélt

Fotó: Haáz Vince

Élhetőbb negyedet akarnak

Mint a Székelyhonnak Miheț Florina Daniela a marosvásárhelyi városháza főépítésze elmondta a kijelölt területen élőket megszólítva akarnak olyan változásokat kezdeményezni, amely által könnyebb és jobb lesz az emberek élete. A franciaországi példára létrehozott öko-negyedben

lehetőség lesz energiaközösségeket létrehozni, napelemek felszerelésével, emellett

a tömbházakat, középületeket le lehetne szigetelni, új szolgáltatásokat biztosítani, egy olyan negyedet kialakítani, ahol 15 perc alatt minden elérhető és megéri gyalog megtenni a távolságokat.

Mint a főépítész elmondta csütörtökön hazai és külföldi szakemberek részvételével szerveztek egy találkozót, amelyen egyetemisták és érintett lakótársulási elnökök is részt vettek és amelyen számba vették, hogy milyen lehetőségek vannak többek között az energiaközösségek kialakítására.

Soós Zoltán, Marosvásárhely polgármere • Fotó: Haáz Vince Galéria

Soós Zoltán, Marosvásárhely polgármere

Fotó: Haáz Vince

Egyre nagyobbak a költségek

A találkozón Soós Zoltán Marosvásárhely polgármestere többek között arról beszélt, hogy nagyon fontos a tömbházak, középületek szigetelése, de az alternatív energiaforrások használata is, hiszen egyre nagyobbak a költségek.

„A 3-4 évvel ezelőtti helyzethez képest, amikor viszonylag magas bevételeink és viszonylag alacsony kiadásaink voltak, ez már nem így van.

Idézet
Az elmúlt négy évben a kiadások rendkívüli mértékben megnőttek. Elég, ha csak a gázolajra gondolunk, amelynek ára 7 lejről 12 lejre emelkedett, vagy a földgázra és a villamos energiára, amelyek esetében a számláink a kétszeresükre, sőt háromszorosukra nőttek. Így a korábbi, energiára fordított 20-30 millió lejes kiadások helyett Marosvásárhely önkormányzata mára évi 60-70 millió lejt költ energiára.

Vannak olyan iskolaépületek, amelyek már napközben megtermelik a fenntartáshoz szükséges energiát, de még sok a tennivaló. Az öko-negyed létrehozásával a kisebb közösségeket segítjük, hogy energiafüggetlenebbek legyenek. Ma egy lakónegyedben, de hosszú távon akár az egész városban meg lehet valósítani a változásokat” – fejtegette a polgármester.

Szalkai Lőrinc Ágnes az energiaközösségekről beszélt • Fotó: Haáz Vince Galéria

Szalkai Lőrinc Ágnes az energiaközösségekről beszélt

Fotó: Haáz Vince

Mit is jelent az energiaközösség?

Szalkai Lőrinc Ágnes, a Magyar Természetvédők Szövetségek szakértője a Székelyhonnak elmondta, hogy Magyarországon többféle példa van az energiaközösségek létrehozására. Ezek tulajdonképpen olyan magánszemélyeket, vállalkozókat és/vagy önkormányzatokat tömörítenek, akik

egy zöldenergia-forrást telepítenek és az általa termelt energiát használják fel.

Például vannak olyan önkormányzatok, amelyek a középületek, oktatási intézmények tetejére telepítettek napelemeket és z így termet energiát használják, illetve, ha többlet van azt eladják. De például az ő szövetségük nagyfogyasztók épületeire telepített napelemeket, saját forrásból és az így termelt energiát értékesíti. Számításaik szerint a beruházásuk hét év alatt térül meg.

Energetikai szakemberek, lakótársulási elnökök, egyetemisták is részt vettek a csütörtöki találkozón • Fotó: Haáz Vince Galéria

Energetikai szakemberek, lakótársulási elnökök, egyetemisták is részt vettek a csütörtöki találkozón

Fotó: Haáz Vince

Lehetséges az is, hogy egy tömbház közössége telepítsen napelemet és közösen használják el az így termelt energiát.

Ebben az esetben, mint a szakembertől megtudtuk, több kérdést kell tisztázni, elsősorban, hogy ki állja a napelem telepítésének költségeit, hogyan lehet szétosztani és leszámlázni a megtermelt energiát és hogyan lehet a villanyáram-szolgáltatóval jó szerződést kötni, ami lehetővé teszi mindezt.

Nyugat-Európában ezek az energetikai közösségek már rég működnek, Kelet- és Közép Európában csak most kezdenek meghonosodni. Sokat lehet tanulni a már meglevő példákból, de azokat alkalmazni kell a helyi lehetőségekhez, törvénykezéshez. Ezekről is szó volt a csütörtöki találkozón.

Marosszék Marosvásárhely
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