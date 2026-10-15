Fotó: Képernyőmentés/Országot Katasztrófavédelmi Felügyelőség
A rendkívül magas hullámok egyelőre nem teszik lehetővé a mentést a Fekete-tengeren, ahol tűz ütött ki egy kereskedelmi hajó fedélzetén. A négyfős legénység kimentésére több helikoptert és mentőegységet is mozgósítottak a román hatóságok.
2026. október 15., 12:492026. október 15., 12:49
2026. október 15., 14:012026. október 15., 14:01
A belügyminisztérium tájékoztatása szerint a román határrendészet, a légügyi főfelügyelőség és a katasztrófavédelem egységei összehangoltan vesznek részt a mentési műveletben.
Sürgősségi kutató-mentő művelet indult csütörtök reggel a Fekete-tengeren, miután tűz ütött ki egy hajón Sulinától mintegy 13 tengeri mérföldre délkeletre.
A helyszínre egy egészségügyi csapattal felszerelt Black Hawk helikopter indult, majd Bukarestből egy második hasonló helikoptert is bevetettek.
Mindkét légi jármű alkalmas arra, hogy csörlős mentőrendszer segítségével emeljék ki a bajba jutott embereket.
A katasztrófavédelem két vízi járművet is a térségbe irányított. A Fifi nevű hajó Mangalia kikötőjéből indult a sérült kereskedelmi hajó felé, fedélzetén egy orvossal, két mentőssel és egy egészségügyi asszisztenssel. Emellett
Tulcea kikötőjéből Sulina felé, három mentőssel és a legénység négy tagjával a fedélzetén.
A román határrendészet egyik hajója folyamatosan figyelemmel kíséri a helyzetet, és támogatja a beavatkozást.
ugyanakkor a mentők biztonságát is szem előtt tartják.
Amint arról korábban beszámoltunk, csütörtök reggel tűz ütött ki a San Marino-i zászló alatt közlekedő Wine Trader kereskedelmi hajón, Sulinától mintegy 13 tengeri mérföldre délkeletre.
A Román Tengerészeti Hatóság korábbi tájékoztatása szerint a fedélzeten tizenkét ember tartózkodott: közülük négyen jól voltak, nyolc embert pedig kerestek. A mostani közlemény már a négytagú legénység mentésére összpontosít.
Kimentették a Wine Trader nevű hajó legénységének öt tagját, hét személyt azonban továbbra is eltűntként tartanak nyilván – közölte csütörtökön a Román Tengerészeti Hatóság (ANR). A San Marinó-i zászló alatt közlekedő hajó reggel hét óra körül adott le vészjelzést, amely szerint lángok keletkeztek a fedélzetén. Az incidens Sulinától mintegy 13 tengeri mérföldre délkeletre történt. A hajó fedélzeten tizenkét ember tartózkodott, rakományt nem szállított. A tengerészeti hatóság koordinációs központja azonnal megkezdte a kutató-mentő műveletet, amelyhez hajókat és légi járműveket is mozgósítottak.
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Sürgősségi kutató-mentő művelet indult csütörtök reggel a Fekete-tengeren, miután tűz ütött ki egy hajón Sulinától mintegy 13 tengeri mérföldre délkeletre.
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