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Próbálják kimenteni az embereket a lángoló hajóról a Fekete-tengeren

• Fotó: Képernyőmentés/Országot Katasztrófavédelmi Felügyelőség

Fotó: Képernyőmentés/Országot Katasztrófavédelmi Felügyelőség

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A rendkívül magas hullámok egyelőre nem teszik lehetővé a mentést a Fekete-tengeren, ahol tűz ütött ki egy kereskedelmi hajó fedélzetén. A négyfős legénység kimentésére több helikoptert és mentőegységet is mozgósítottak a román hatóságok.

Székelyhon

2026. október 15., 12:492026. október 15., 12:49

2026. október 15., 14:012026. október 15., 14:01

A belügyminisztérium tájékoztatása szerint a román határrendészet, a légügyi főfelügyelőség és a katasztrófavédelem egységei összehangoltan vesznek részt a mentési műveletben.

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Tűz ütött ki egy hajón a Fekete-tengeren; nyolc ember eltűnt

Sürgősségi kutató-mentő művelet indult csütörtök reggel a Fekete-tengeren, miután tűz ütött ki egy hajón Sulinától mintegy 13 tengeri mérföldre délkeletre.

A helyszínre egy egészségügyi csapattal felszerelt Black Hawk helikopter indult, majd Bukarestből egy második hasonló helikoptert is bevetettek.

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Mindkét légi jármű alkalmas arra, hogy csörlős mentőrendszer segítségével emeljék ki a bajba jutott embereket.

A katasztrófavédelem két vízi járművet is a térségbe irányított. A Fifi nevű hajó Mangalia kikötőjéből indult a sérült kereskedelmi hajó felé, fedélzetén egy orvossal, két mentőssel és egy egészségügyi asszisztenssel. Emellett

a Tulcea megyei katasztrófavédelem egyik motorcsónakja is útnak indult

Tulcea kikötőjéből Sulina felé, három mentőssel és a legénység négy tagjával a fedélzetén.

A román határrendészet egyik hajója folyamatosan figyelemmel kíséri a helyzetet, és támogatja a beavatkozást.

A hatóságok elsődleges célja a hajó négyfős legénységének biztonságba helyezése,

ugyanakkor a mentők biztonságát is szem előtt tartják.

Amint arról korábban beszámoltunk, csütörtök reggel tűz ütött ki a San Marino-i zászló alatt közlekedő Wine Trader kereskedelmi hajón, Sulinától mintegy 13 tengeri mérföldre délkeletre.

A Román Tengerészeti Hatóság korábbi tájékoztatása szerint a fedélzeten tizenkét ember tartózkodott: közülük négyen jól voltak, nyolc embert pedig kerestek. A mostani közlemény már a négytagú legénység mentésére összpontosít.

Frissítés

Kimentették a Wine Trader nevű hajó legénységének öt tagját, hét személyt azonban továbbra is eltűntként tartanak nyilván – közölte csütörtökön a Román Tengerészeti Hatóság (ANR). A San Marinó-i zászló alatt közlekedő hajó reggel hét óra körül adott le vészjelzést, amely szerint lángok keletkeztek a fedélzetén. Az incidens Sulinától mintegy 13 tengeri mérföldre délkeletre történt. A hajó fedélzeten tizenkét ember tartózkodott, rakományt nem szállított. A tengerészeti hatóság koordinációs központja azonnal megkezdte a kutató-mentő műveletet, amelyhez hajókat és légi járműveket is mozgósítottak.

Belföld
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