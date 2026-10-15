A rendkívül magas hullámok egyelőre nem teszik lehetővé a mentést a Fekete-tengeren, ahol tűz ütött ki egy kereskedelmi hajó fedélzetén. A négyfős legénység kimentésére több helikoptert és mentőegységet is mozgósítottak a román hatóságok.

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A belügyminisztérium tájékoztatása szerint a román határrendészet, a légügyi főfelügyelőség és a katasztrófavédelem egységei összehangoltan vesznek részt a mentési műveletben.

korábban írtuk Tűz ütött ki egy hajón a Fekete-tengeren; nyolc ember eltűnt Sürgősségi kutató-mentő művelet indult csütörtök reggel a Fekete-tengeren, miután tűz ütött ki egy hajón Sulinától mintegy 13 tengeri mérföldre délkeletre.

A helyszínre egy egészségügyi csapattal felszerelt Black Hawk helikopter indult, majd Bukarestből egy második hasonló helikoptert is bevetettek.

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Mindkét légi jármű alkalmas arra, hogy csörlős mentőrendszer segítségével emeljék ki a bajba jutott embereket.

A katasztrófavédelem két vízi járművet is a térségbe irányított. A Fifi nevű hajó Mangalia kikötőjéből indult a sérült kereskedelmi hajó felé, fedélzetén egy orvossal, két mentőssel és egy egészségügyi asszisztenssel. Emellett