Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Tűz ütött ki egy hajón a Fekete-tengeren; nyolc ember eltűnt

Képünk illusztráció • Fotó: Román haditengerészet

Képünk illusztráció

Fotó: Román haditengerészet

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Sürgősségi kutató-mentő művelet indult csütörtök reggel a Fekete-tengeren, miután tűz ütött ki egy hajón Sulinától mintegy 13 tengeri mérföldre délkeletre.

Tamás Attila

2026. október 15., 09:542026. október 15., 09:54

A Román Tengerészeti Hatóság (ANR) közlése szerint a fedélzeten tartózkodó tizenkét ember közül négyen biztonságban van, nyolcat pedig keresnek – ismerteti az Agerpres.

Hirdetés

A tájékoztatás értelmében a San Marino-i zászló alatt közlekedő Wide Trader hajó adott le vészjelzést a fedélzetén keletkezett tűz miatt.

A román tengerészeti koordinációs központ azonnal mozgósította a kutatásra és mentésre alkalmas vízi és légi egységeket. A térségbe indították a belügyminisztérium légirendészeti főfelügyelőségének egyik helikopterét, valamint a tengeri mentőszolgálat (ARSVOM) Apollo nevű kutató-mentő hajóját – közölte az ANR.

Belföld
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Juhászra támadt egy medve egy udvarhelyszéki faluban
Ezentúl a vajúdás és a szülés alatt a kismamák mellett lehet egy általuk választott személy a kórházban
„Én a klubomért élek, ő pedig a klubjából él” – Diószegi László kitálalt a Dinamo-cirkuszról és a Sepsi OSK jövőjéről
Már körvonalazódik a Niculescu-kormány névsora, a PSD kaphatja a miniszteri posztok többségét
A VSK Székelyudvarhely nem kegyelmezett az FK Csíkszeredának
Hadnagy Jolán: Akik hisznek a csodákban, meg is élik azokat
Juhászra támadt egy medve egy udvarhelyszéki faluban
Székelyhon

Juhászra támadt egy medve egy udvarhelyszéki faluban
Ezentúl a vajúdás és a szülés alatt a kismamák mellett lehet egy általuk választott személy a kórházban
Székelyhon

Ezentúl a vajúdás és a szülés alatt a kismamák mellett lehet egy általuk választott személy a kórházban
„Én a klubomért élek, ő pedig a klubjából él” – Diószegi László kitálalt a Dinamo-cirkuszról és a Sepsi OSK jövőjéről
Székely Sport

„Én a klubomért élek, ő pedig a klubjából él” – Diószegi László kitálalt a Dinamo-cirkuszról és a Sepsi OSK jövőjéről
Már körvonalazódik a Niculescu-kormány névsora, a PSD kaphatja a miniszteri posztok többségét
Krónika

Már körvonalazódik a Niculescu-kormány névsora, a PSD kaphatja a miniszteri posztok többségét
A VSK Székelyudvarhely nem kegyelmezett az FK Csíkszeredának
Székely Sport

A VSK Székelyudvarhely nem kegyelmezett az FK Csíkszeredának
Hadnagy Jolán: Akik hisznek a csodákban, meg is élik azokat
Nőileg

Hadnagy Jolán: Akik hisznek a csodákban, meg is élik azokat
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. október 15., csütörtök

Fagyosan indult a reggel Székelyföld egy részén, Bodzafordulón mérték a leghidegebbet

Fagypont alatti hőmérsékletre ébredtek csütörtökön Csíkszeredában, Gyergyószéken és Háromszéken is.

Fagyosan indult a reggel Székelyföld egy részén, Bodzafordulón mérték a leghidegebbet
Fagyosan indult a reggel Székelyföld egy részén, Bodzafordulón mérték a leghidegebbet
2026. október 15., csütörtök

Fagyosan indult a reggel Székelyföld egy részén, Bodzafordulón mérték a leghidegebbet
Hirdetés
2026. október 15., csütörtök

Két embert vettek őrizetbe az iskolaudvaron bántalmazott tanár ügyében

Huszonnégy órára őrizetbe vettek szerda este egy 39 éves férfit és egy 16 éves fiatalt az egyik temesvári iskola udvarán bántalmazott testnevelő tanár ügyében.

Két embert vettek őrizetbe az iskolaudvaron bántalmazott tanár ügyében
Két embert vettek őrizetbe az iskolaudvaron bántalmazott tanár ügyében
2026. október 15., csütörtök

Két embert vettek őrizetbe az iskolaudvaron bántalmazott tanár ügyében
2026. október 15., csütörtök

Ügyvivő védelmi miniszter: semmi keresnivalójuk drónoknak Románia légterében

Fokozottabb szövetséges katonai jelenlétre van szükség a Fekete-tenger térségében, különösen ott, ahol gyakoribbak az incidensek – jelentette ki szerda este Radu Miruță ügyvivő védelmi miniszter.

Ügyvivő védelmi miniszter: semmi keresnivalójuk drónoknak Románia légterében
Ügyvivő védelmi miniszter: semmi keresnivalójuk drónoknak Románia légterében
2026. október 15., csütörtök

Ügyvivő védelmi miniszter: semmi keresnivalójuk drónoknak Románia légterében
2026. október 15., csütörtök

Új nap, újabb drón „nézett be” Romániába

Drónrajt észleltek a hadsereg radarjai csütörtökre virradóan a Kígyó-sziget közelében. Az egyik drón körülbelül egy percre behatolt Románia légterébe Sulinától délkeletre, a román felségvizek fölött.

Új nap, újabb drón „nézett be” Romániába
Új nap, újabb drón „nézett be” Romániába
2026. október 15., csütörtök

Új nap, újabb drón „nézett be” Romániába
Hirdetés
2026. október 15., csütörtök

Meghívó a „Constantin Silvestri” Nemzetközi Zenei Fesztivál szimfonikus koncertjére

A Marosvásárhelyi Állami Filharmónia október 15-én, csütörtökön 19 órától várja a közönséget a „Constantin Silvestri” Nemzetközi Zenei Fesztivál XXXVI. kiadása keretében megrendezett szimfonikus koncertre.

Meghívó a „Constantin Silvestri” Nemzetközi Zenei Fesztivál szimfonikus koncertjére
Meghívó a „Constantin Silvestri” Nemzetközi Zenei Fesztivál szimfonikus koncertjére
2026. október 15., csütörtök

Meghívó a „Constantin Silvestri” Nemzetközi Zenei Fesztivál szimfonikus koncertjére
2026. október 15., csütörtök

Büntetőeljárást indítottak a 2024-es elnökválasztás érvénytelenítésének ügyében

A legfőbb ügyészség szerdán megerősítette, hogy júliusban büntetőeljárást indított a 2024-es elnökválasztás érvénytelenítésével kapcsolatban benyújtott több mint 600 feljelentés nyomán.

Büntetőeljárást indítottak a 2024-es elnökválasztás érvénytelenítésének ügyében
Büntetőeljárást indítottak a 2024-es elnökválasztás érvénytelenítésének ügyében
2026. október 15., csütörtök

Büntetőeljárást indítottak a 2024-es elnökválasztás érvénytelenítésének ügyében
2026. október 15., csütörtök

Mi a búbánat van az új szemétszolgáltatás körül?

Ahhoz, hogy megértsük a nagy szemétfelháborodást, muszáj első körben felelősöket keresnünk. Majd, ha ezen túllépünk, akkor jöhetnek a magyarázatok. Nos, akkor ki a felelős? Nyolcvan százalékban Borboly Csaba, húsz százalékban Bíró Barna Botond.

Mi a búbánat van az új szemétszolgáltatás körül?
Mi a búbánat van az új szemétszolgáltatás körül?
2026. október 15., csütörtök

Mi a búbánat van az új szemétszolgáltatás körül?
Hirdetés
2026. október 14., szerda

Kéz a kézben jár a könyv, színház, zene

Fényt a léleknek mottóval szervezik meg a 32. Marosvásárhelyi Nemzetközi Könyvvásárt, amelynek központi témája a testi és lelki traumák megjelenése a könyvekben. November 12-15. között nyolcvan program közül lehet választani.

Kéz a kézben jár a könyv, színház, zene
Kéz a kézben jár a könyv, színház, zene
2026. október 14., szerda

Kéz a kézben jár a könyv, színház, zene
2026. október 14., szerda

Földre teperték és elvezették a fegyelmezetlen hívet az ortodox zarándoklaton – videóval

Vallási zarándoklatra gyűltek össze a hívek Jászvásáron, amikor két férfi szerdán délután átlépte a katedrális bejáratánál felállított kordonokat.

Földre teperték és elvezették a fegyelmezetlen hívet az ortodox zarándoklaton – videóval
Földre teperték és elvezették a fegyelmezetlen hívet az ortodox zarándoklaton – videóval
2026. október 14., szerda

Földre teperték és elvezették a fegyelmezetlen hívet az ortodox zarándoklaton – videóval
2026. október 14., szerda

Megverte, majd autóval áthajtott szeretőjén – életfogytiglani börtönre ítélték

Életfogytiglani börtönbüntetésre ítélte szerdán a Prahova megyei törvényszék azt az 53 éves férfit, aki tavaly szeptemberben Baba Ana településen megverte 57 éves szeretőjét, majd autóval átgázolt a testén. Az ítélet nem jogerős.

Megverte, majd autóval áthajtott szeretőjén – életfogytiglani börtönre ítélték
Megverte, majd autóval áthajtott szeretőjén – életfogytiglani börtönre ítélték
2026. október 14., szerda

Megverte, majd autóval áthajtott szeretőjén – életfogytiglani börtönre ítélték
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!