Tűz ütött ki egy hajón a Fekete-tengeren; nyolc ember eltűnt

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Fotó: Román haditengerészet
Sürgősségi kutató-mentő művelet indult csütörtök reggel a Fekete-tengeren, miután tűz ütött ki egy hajón Sulinától mintegy 13 tengeri mérföldre délkeletre.
A Román Tengerészeti Hatóság (ANR) közlése szerint a fedélzeten tartózkodó tizenkét ember közül négyen biztonságban van, nyolcat pedig keresnek – ismerteti az Agerpres.
A tájékoztatás értelmében a San Marino-i zászló alatt közlekedő Wide Trader hajó adott le vészjelzést a fedélzetén keletkezett tűz miatt.
A román tengerészeti koordinációs központ azonnal mozgósította a kutatásra és mentésre alkalmas vízi és légi egységeket. A térségbe indították a belügyminisztérium légirendészeti főfelügyelőségének egyik helikopterét, valamint a tengeri mentőszolgálat (ARSVOM) Apollo nevű kutató-mentő hajóját – közölte az ANR.
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