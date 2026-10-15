Két embert vettek őrizetbe az iskolaudvaron bántalmazott tanár ügyében

Huszonnégy órára őrizetbe vettek szerda este egy 39 éves férfit és egy 16 éves fiatalt az egyik temesvári iskola udvarán bántalmazott testnevelő tanár ügyében.

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A két gyanúsítottat a Temes megyei rendőrség fogdájába szállították, és garázdaság, valamint testi sértés vagy más erőszakos cselekmény miatt indult büntetőeljárás ellenük.

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Az incidens előzménye az volt, hogy a pedagógus figyelmeztette az ötödik osztályos tanulót a tanórai magatartása miatt. A gyermek ezután hazament, majd családtagjaival visszatért az iskolába, ahol