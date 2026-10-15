Vasútfelújítási munkálatok miatt hamarabb indul több nemzetközi vonat november 7-én és 8-án Budapestről Romániába

Fotó: Borbély Fanni
A magyarországi vasúti infrastruktúrán végzett munkálatok miatt november 7-én és 8-án a megszokottnál 5-35 perccel korábban indul kilenc, Budapestről Romániába közlekedő nemzetközi vonat – közölte csütörtökön a CFR Călători.
A MÁV tájékoztatására hivatkozó közlemény szerint a Budapest-Szolnok-Lőkösháza vasútvonalon végzett munkálatok miatt módosul ideiglenesen egyes nemzetközi járatok menetrendje.
Így a Keleti pályaudvarról öt perccel korábban indul
az IR 73-as, az IR 79-es és az IR 473-as Bukarestbe,
az IR 75-ös Kolozsvárra,
az IR 371-es, az IR 375-ös és az IR 379-es Aradra,
valamint az IR 377-es Temesvárra közlekedő vonat
– ismerteti az Agerpres.
A CFR Călători azt ajánlja az utasoknak, hogy indulás előtt ellenőrizzék az aktuális menetrendet. A magyarországi vasúti közlekedéssel kapcsolatos friss adatok a MÁV honlapján érhetők el.
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