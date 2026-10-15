Vasútfelújítási munkálatok miatt hamarabb indul több nemzetközi vonat november 7-én és 8-án Budapestről Romániába

A magyarországi vasúti infrastruktúrán végzett munkálatok miatt november 7-én és 8-án a megszokottnál 5-35 perccel korábban indul kilenc, Budapestről Romániába közlekedő nemzetközi vonat – közölte csütörtökön a CFR Călători.

Székelyhon 2026. október 15., 11:342026. október 15., 11:34

A MÁV tájékoztatására hivatkozó közlemény szerint a Budapest-Szolnok-Lőkösháza vasútvonalon végzett munkálatok miatt módosul ideiglenesen egyes nemzetközi járatok menetrendje. Hirdetés Így a Keleti pályaudvarról öt perccel korábban indul az IR 73-as, az IR 79-es és az IR 473-as Bukarestbe,

az IR 75-ös Kolozsvárra,

az IR 371-es, az IR 375-ös és az IR 379-es Aradra,

valamint az IR 377-es Temesvárra közlekedő vonat – ismerteti az Agerpres.

A Brassóba tartó IR 367-es járat a menetrendben szereplő időpontnál 35 perccel korábban indul majd a Keleti pályaudvarról.