Új nap, újabb drón „nézett be” Romániába

Drónrajt észleltek a hadsereg radarjai csütörtökre virradóan a Kígyó-sziget közelében. Az egyik drón körülbelül egy percre behatolt Románia légterébe Sulinától délkeletre, a román felségvizek fölött.

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A védelmi minisztérium tájékoztatása szerint a légi célpontot 1 óra 34 perckor észlelték a román légtérben, majd körülbelül egy perc elteltével eltűnt a radarokról – ismerteti az Agerpres.

A helyzet megfigyelésére felszállt a Mihail Kogălniceanu légibázisról a spanyol légierő két F-18-as vadászgépe, amelyek légtérrendészeti szolgálatot teljesítenek Romániában.

Miután további légi célpontokat észleltek a Kígyó-szigettől mintegy 77 kilométerre keletre, két román F-16-os vadászgépet is riasztottak a fetești-i légibázisról.

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Ugyanakkor Tulcea megye északi és keleti részének lakosságát 4 óra 57 perckor RO-ALERT-üzenetben figyelmeztették a lehetséges veszélyre.

További légtérsértést nem jelentettek, a légi riadót 5 óra 46 perckor lefújták – közölte a szaktárca.