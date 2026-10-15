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Ügyvivő védelmi miniszter: semmi keresnivalójuk drónoknak Románia légterében

• Fotó: Facebook/Radu Miruţă

Fotó: Facebook/Radu Miruţă

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Fokozottabb szövetséges katonai jelenlétre van szükség a Fekete-tenger térségében, különösen ott, ahol gyakoribbak az incidensek – jelentette ki szerda este Radu Miruță ügyvivő védelmi miniszter.

Székelyhon

2026. október 15., 09:182026. október 15., 09:18

A Digi 24 televíziónak adott interjúban a tárcavezető hangsúlyozta: Romániának nem szabad beletörődnie abba, hogy drónok hatolnak be a légterébe, függetlenül attól, hogy eltalálnak-e valamilyen célpontot vagy sem.

Mivel Románia nem áll háborúban, az ilyen incidensek miatt nemzetközi szinten kell tiltakoznia és diplomáciai úton kell fellépnie

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– szögezte le.

Miruță szerint ugyanakkor nem reális elvárás, hogy a Fekete-tenger felett repülő minden eszközt észleljenek és elfogjanak, mivel a tenger területe körülbelül kétszerese Romániáénak. Ezért szerinte elsősorban

azokban a térségekben kell megerősíteni a szövetséges jelenlétet, ahol az ilyen incidensek sűrűbben fordulnak elő.

A hadsereg radarrendszere szerda este több légi célpontot észlelt a Fekete-tenger felett, amelyek közül kettő behatolt Románia légterébe. A helyzet megfigyelésére felszállt a Mihail Kogălniceanu légibázisról a spanyol légierő két F-18-as vadászgépe, amelyek légtérrendészeti szolgálatot teljesítenek Romániában.

Tulcea megye északi részének lakosságát aznap már negyedszer figyelmeztették RO-ALERT-üzenetben. A hatóságok arra kérték az embereket, hogy őrizzék meg nyugalmukat, húzódjanak óvóhelyre vagy maradjanak az épületek belsejében, az ablakoktól és a külső falaktól távol.

Ugyancsak szerda este Sulina közelében

tűz ütött ki egy Comore-szigeteki zászló alatt közlekedő hajón.

A tengerészek szakszervezetének vezetője, Adrian Mihălcioiu szerint a hajót támadás érte.

Radu Miruță ügyvivő védelmi miniszter azt nyilatkozta, hogy vizsgálják, drón csapódott-e a vízi járműbe.

Belföld
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