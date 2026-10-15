Ügyvivő védelmi miniszter: semmi keresnivalójuk drónoknak Románia légterében

Fotó: Facebook/Radu Miruţă
Fokozottabb szövetséges katonai jelenlétre van szükség a Fekete-tenger térségében, különösen ott, ahol gyakoribbak az incidensek – jelentette ki szerda este Radu Miruță ügyvivő védelmi miniszter.
A Digi 24 televíziónak adott interjúban a tárcavezető hangsúlyozta: Romániának nem szabad beletörődnie abba, hogy drónok hatolnak be a légterébe, függetlenül attól, hogy eltalálnak-e valamilyen célpontot vagy sem.
– szögezte le.
Miruță szerint ugyanakkor nem reális elvárás, hogy a Fekete-tenger felett repülő minden eszközt észleljenek és elfogjanak, mivel a tenger területe körülbelül kétszerese Romániáénak. Ezért szerinte elsősorban
A hadsereg radarrendszere szerda este több légi célpontot észlelt a Fekete-tenger felett, amelyek közül kettő behatolt Románia légterébe. A helyzet megfigyelésére felszállt a Mihail Kogălniceanu légibázisról a spanyol légierő két F-18-as vadászgépe, amelyek légtérrendészeti szolgálatot teljesítenek Romániában.
Tulcea megye északi részének lakosságát aznap már negyedszer figyelmeztették RO-ALERT-üzenetben. A hatóságok arra kérték az embereket, hogy őrizzék meg nyugalmukat, húzódjanak óvóhelyre vagy maradjanak az épületek belsejében, az ablakoktól és a külső falaktól távol.
Ugyancsak szerda este Sulina közelében
A tengerészek szakszervezetének vezetője, Adrian Mihălcioiu szerint a hajót támadás érte.
Radu Miruță ügyvivő védelmi miniszter azt nyilatkozta, hogy vizsgálják, drón csapódott-e a vízi járműbe.
Sürgősségi kutató-mentő művelet indult csütörtök reggel a Fekete-tengeren, miután tűz ütött ki egy hajón Sulinától mintegy 13 tengeri mérföldre délkeletre.
Huszonnégy órára őrizetbe vettek szerda este egy 39 éves férfit és egy 16 éves fiatalt az egyik temesvári iskola udvarán bántalmazott testnevelő tanár ügyében.
Drónrajt észleltek a hadsereg radarjai csütörtökre virradóan a Kígyó-sziget közelében. Az egyik drón körülbelül egy percre behatolt Románia légterébe Sulinától délkeletre, a román felségvizek fölött.
A Marosvásárhelyi Állami Filharmónia október 15-én, csütörtökön 19 órától várja a közönséget a „Constantin Silvestri” Nemzetközi Zenei Fesztivál XXXVI. kiadása keretében megrendezett szimfonikus koncertre.
A legfőbb ügyészség szerdán megerősítette, hogy júliusban büntetőeljárást indított a 2024-es elnökválasztás érvénytelenítésével kapcsolatban benyújtott több mint 600 feljelentés nyomán.
Ahhoz, hogy megértsük a nagy szemétfelháborodást, muszáj első körben felelősöket keresnünk. Majd, ha ezen túllépünk, akkor jöhetnek a magyarázatok. Nos, akkor ki a felelős? Nyolcvan százalékban Borboly Csaba, húsz százalékban Bíró Barna Botond.
Igen lassan halad a Csíkszeredát, Csíkcsicsót és Madéfalvát is elkerülő új útvonal terveinek elkészítése, még a megvalósíthatósági tanulmányt sem véglegesítették. Számos tényező gátolta a folyamatot, a munkálatok elkezdése még évekbe telik.
Fényt a léleknek mottóval szervezik meg a 32. Marosvásárhelyi Nemzetközi Könyvvásárt, amelynek központi témája a testi és lelki traumák megjelenése a könyvekben. November 12-15. között nyolcvan program közül lehet választani.
Vallási zarándoklatra gyűltek össze a hívek Jászvásáron, amikor két férfi szerdán délután átlépte a katedrális bejáratánál felállított kordonokat.
Életfogytiglani börtönbüntetésre ítélte szerdán a Prahova megyei törvényszék azt az 53 éves férfit, aki tavaly szeptemberben Baba Ana településen megverte 57 éves szeretőjét, majd autóval átgázolt a testén. Az ítélet nem jogerős.
szóljon hozzá!