Ebből vajon mi sül ki? Játssz velünk értékes nyereményekért!

Fotó: Székelyhon
Szeretsz a konyhában sürögni-forogni, és nem jelent gondot, hogy mindig finom ételeket készíts szeretteidnek? Akkor neked szól a Székelyhon legújabb kvízjátéka, az Ebből mi sül ki? A játékban a megadott hozzávalókból készíthető ételek nevét kell kitalálni.
Ha otthonosan mozogsz a konyhában és nem félsz a kihívástól, akkor játssz velünk, és értékes nyereményekkel ajándékozunk meg. A résztvevők a jatek.szekelyhon.ro oldalon 9 kérdésre kell helyesen és gyorsan válaszoljanak. Tehát a helyes válaszok mellett a gyorsaság is döntő szempont, hiszen ennek alapján osztjuk majd ki a díjakat.
A június 11-én kezdődő és június 17-ig tartó játékban egy játékos több alkalommal is játszhat, viszont minden játékos legtöbb egy nyereményre jogosult. Az eredményhirdetésre június 18-án kerül sor.
Értékes nyeremények várják a legjobbakat, ami nem más mint:
1 steakvacsora innivalóval 400 lej értékben a MAG étterem jóvoltából;
1 darab 400 lejes eMAG-vásárlási utalvány a Gránit Bank felajánlásával.
Van egy hely, ahol az ízek nem csak finomak, hanem emlékeket idéznek. Egy családias hangulatú étterem, ahol minden fogás mögött nagyszülők szeretete és generációkon át őrzött receptek állnak. Itt az étkezés nem rohanás, hanem egy pillanat, amikor meg lehet állni, leülni és igazán jelen lenni.
A MAG nemcsak az ízek miatt egyedi: a belső tér is saját elképzelések alapján készült, természetközeli hangulattal és egy különleges, kézzel készített mohafallal.
Ha szereted az otthonos légkört, a figyelmes kiszolgálást és az igazán szívből készült ételeket, ezt a helyet érdemes kipróbálnod.
Szeretettel várunk Csíkszeredában, a Márton Áron utca 34. szám alatt.
MAG étterem – Ízek. Harmónia. MAG.
„A Gránit Banknál hiszünk benne, hogy a bankolás lehet egyszerű, gyors és kényelmes – fiókba járás nélkül. Magyar tulajdonú digitális bankként szolgáltatásaink online elérhetőek – a számlanyitástól kezdve a betétlekötésen át az akár piaci középárfolyamon történő devizaváltásig. Modern mobilalkalmazásunkkal ügyfeleink bárhol, bármikor, biztonságosan intézhetik pénzügyeiket. A Gránit Banknál nincs sorban állás, csak kedvező ajánlatok, folyamatos fejlesztések és természetesen akár magyar nyelvű ügyfélszolgálat is. A Gránit Banknál a digitalizáció nemcsak technológia – hanem a jövő választása!” – vallják a Gránit Banknál.
Elérhetőség: www.granitbank.ro
Gránit Bank – Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja.
A játék szabályzata itt érhető el.
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