Csoma Botond: Niculescunak nagyobb esélye lehet a kormányalakításra, mint Mureșannak

Az RMDSZ képviselőházi frakcióvezetője, Csoma Botond kedden kijelentette, hogy a Luca Niculescu köré szerveződő kormánynak nagyobb esélye van a parlament támogatásának megszerzésére, mint korábban Siegfried Mureșan kabinetjének.

Székelyhon 2026. október 06., 15:592026. október 06., 15:59

A parlamentben nyilatkozó politikus megerősítette, hogy az RMDSZ akkor támogatja a Niculescu-kormányt, ha a beiktatásához nincs szükség a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) és az SOS Románia párt szavazataira. Elmondta, hogy

a kormányprogramban külön fejezetet szeretnének a nemzeti kisebbségek jogairól.

Hirdetés Emellett szerinte tárgyalni kell a költségvetés-kiigazításról, a közalkalmazotti bértörvényről, a 2027-es költségvetésről és – ha lesz rá költségvetési fedezet – a nyugdíjak legalább inflációkövető emeléséről is – írja az Agerpres. Csoma közlése szerint az RMDSZ egyelőre nem döntött arról, hogy delegál-e minisztereket a Niculescu-kormányba, de

jelenleg inkább a kormányon kívüli szerepvállalást tartja valószínűnek.