Csoma Botond: Niculescunak nagyobb esélye lehet a kormányalakításra, mint Mureșannak

Fotó: Facebook/Csoma Botond
Az RMDSZ képviselőházi frakcióvezetője, Csoma Botond kedden kijelentette, hogy a Luca Niculescu köré szerveződő kormánynak nagyobb esélye van a parlament támogatásának megszerzésére, mint korábban Siegfried Mureșan kabinetjének.
A parlamentben nyilatkozó politikus megerősítette, hogy az RMDSZ akkor támogatja a Niculescu-kormányt, ha a beiktatásához nincs szükség a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) és az SOS Románia párt szavazataira. Elmondta, hogy
Emellett szerinte tárgyalni kell a költségvetés-kiigazításról, a közalkalmazotti bértörvényről, a 2027-es költségvetésről és – ha lesz rá költségvetési fedezet – a nyugdíjak legalább inflációkövető emeléséről is – írja az Agerpres.
Csoma közlése szerint az RMDSZ egyelőre nem döntött arról, hogy delegál-e minisztereket a Niculescu-kormányba, de
Előbb azt szeretnék látni, hogy a kijelölt miniszterelnök politikai, technokrata vagy vegyes összetételű kabinetet javasol-e – magyarázta.
A frakcióvezető szerint egy politikai kormány természetesebb megoldás lenne, mert egy demokráciában a döntésekért politikai felelősséget kell vállalni, ugyanakkor technokrata kabinetet sem zárt ki. Megjegyezte: az RMDSZ számára nehezen lenne indokolható, hogy a múlt heti PNL–USR–RMDSZ együttműködés után most kizárólag a Szociáldemokrata Párttal (PSD) lépjen kormányra, miközben a politikai helyzet érdemben nem változott.
Csoma reményét fejezte ki, hogy a PSD és a Nemzeti Liberális Párt (PNL) lazít a korábbi merev álláspontján, és sikerül összegyűjteni a kormány beiktatásához szükséges 233 szavazatot.
Kelemen Hunor szerint a parlamenti pártoknak el kell jutniuk a kormány beiktatásához szükséges kompromisszumra, különben az ország működése veszélybe kerülhet.
Romániára is hatással lesz az villamosenergia drágulása, és rekordmagas árak alakulhatnak ki, ha elhúzódik a közel-keleti válság és zárva marad a Hormuzi-szoros – jelentette ki kedden Cristian Bușoi.
Jelentősen gyengült kedden a román deviza az euróhoz képest, amelynek az értéke a Román Nemzeti Bank középárfolyama szerint 2,21 banival (0,41 százalékkal) 5,3527 lejre emelkedett a hétfői 5,3306 lejről, újabb történelmi csúcsot érve el.
Hargita megye nagy késésben van a megfelelően szelektált hulladék gyűjtésének megszervezését illetően, az újrahasznosítás arányát jelentősen növelni kell az új rendszerben – hangzott el a témában a megyei tanácsnál szervezett eseményen.
Luca Niculescu hangsúlyozta, az elmúlt négy évben, amíg ő irányította az ország OECD-hez való csatlakozási folyamatát, „a politikai pártoknak sikerült a köztük fennálló természetes különbségek ellenére közösen támogatniuk egy Románia számára fontos célt”.
George Simion, a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) elnöke bejelentette, hogy kedden elküldi a Szociáldemokrata Párt (PSD) frakcióinak a Nicușor Dan államelnök felfüggesztési eljárásának elindításához szükséges aláírásgyűjtő ívet.
Katonai tiszteletadás mellett ünnepélyesen felvonták, majd félárbócra eresztették a nemzeti lobogót az Országház előtti Kossuth Lajos téren kedd reggel, az aradi vértanúk emléknapján.
A naplementében hazajáró csorda látványa egyre ritkább falukép lesz a jövőben Hargita megyében – az éves állatösszeírás adatai szerint csökken a fejőstehenek száma a mezőgazdaságban. A szarvasmarha-állomány azonban nem zsugorodik.
Nicușor Dan államfő hétfőn Luca Niculescut bízta meg kormányalakítással, miután a Cotroceni-palotában újabb konzultációkat tartott a parlamenti pártok és frakciók képviselőivel.
Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc emléknapjához kapcsolódva ünnepi hangversenyre várják a zenekedvelő közönséget október 22-én, 18 órától a sepsiszentgyörgyi belvárosi református templomba.
szóljon hozzá!