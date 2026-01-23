Rovatok
Utak és földgázhálózat építésére készülnek Tusnád községben

Az Újtusnád és Tusnád közötti útszakaszt is felújítanák • Fotó: Kovács Attila

Az Újtusnád és Tusnád közötti útszakaszt is felújítanák

Fotó: Kovács Attila

Noha tavaly részben leállt az infrastruktúra-fejlesztést támogató Anghel Saligny-program, Tusnád község számára is fontos lenne a folytatás. Községi utak korszerűsítését szeretnék elvégezni, és a gázhálózat építését is elkezdenék.

Kovács Attila

2026. január 23., 11:492026. január 23., 11:49

A község számára fontos beruházások készülhetnek el, amennyiben az ígéreteknek megfelelően folytatódik az Anghel Saligny-program finanszírozása. Miután évekkel ezelőtt jelentős részben leaszfaltozták a községi utakat, további útkorszerűsítésekre nyert támogatást Tusnád a program keretéből, több mint 8,6 millió lej értékben.

Mint Molnár József polgármester kérdésünkre elmondta, tavaly a kivitelezési szerződést is aláírták, de nem léptek tovább, mert az el nem kezdett projektek számára leállították a támogatást pénzhiány miatt.

Ebből az összegből elsősorban

két olyan útszakaszt szeretnének felújítani, leaszfaltozni, amely települések közötti összeköttetést biztosítana a nagy forgalmú E578-as út elkerülésével.

  • Az egyik útvonal Újtusnád és Tusnád között tenné lehetővé az akadálytalan közlekedést az Olt mentén, ahol jelenleg mezei út van,

  • a másik pedig a községközpont Tusnádtól és a légvonalban nem túl távoli Lázárfalvára vezetne, rövidebb és biztonságosabb módját kínálva a közlekedésnek.

Ez utóbbi azért is fontos, mert a lázárfalvi gyermekek egy ideje már Tusnádra járnak iskolába – említette a polgármester. Emellett még több kisebb utca korszerűsítését végeznék el a községben.

Molnár József szerint most azt várják, hogy a készülő országos költségvetés milyen mértékben tudja biztosítani az Anghel Saligny-program számára szükséges összegeket, és kiderüljön, mire számíthatnak ebben az évben.

Ugyanez a helyzet a községi gázhálózat építésével is, amelyre két éve hagytak jóvá a az program keretéből 13 millió lejt, és a megvalósíthatósági tanulmányt is elkészítették. Fontos lenne a község számára a beruházás, mert

az alcsíki térségben egyedül maradtak földgáz nélkül az elmúlt évek hálózatfejlesztései után.

Mivel a jóváhagyott összeg nem lenne elég a teljes hálózat kiépítésére, a tervek szerint Lázárfalva mellett elhaladó fővezetékhez történő csatlakoztatás után elsősorban a három településre, Tusnádra, Újtusnádra és Verebesre juttatnák el a földgázt, a főbb útvonalakon fektetnék le a gerincvezetéket. A hálózat további fejlesztése egy következő szakaszban történne meg.

Tusnád
