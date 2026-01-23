Utak és földgázhálózat építésére készülnek Tusnád községben

Noha tavaly részben leállt az infrastruktúra-fejlesztést támogató Anghel Saligny-program, Tusnád község számára is fontos lenne a folytatás. Községi utak korszerűsítését szeretnék elvégezni, és a gázhálózat építését is elkezdenék.

Kovács Attila 2026. január 23., 11:492026. január 23., 11:49

A község számára fontos beruházások készülhetnek el, amennyiben az ígéreteknek megfelelően folytatódik az Anghel Saligny-program finanszírozása. Miután évekkel ezelőtt jelentős részben leaszfaltozták a községi utakat, további útkorszerűsítésekre nyert támogatást Tusnád a program keretéből, több mint 8,6 millió lej értékben. Mint Molnár József polgármester kérdésünkre elmondta, tavaly a kivitelezési szerződést is aláírták, de nem léptek tovább, mert az el nem kezdett projektek számára leállították a támogatást pénzhiány miatt. Ebből az összegből elsősorban

két olyan útszakaszt szeretnének felújítani, leaszfaltozni, amely települések közötti összeköttetést biztosítana a nagy forgalmú E578-as út elkerülésével.

Az egyik útvonal Újtusnád és Tusnád között tenné lehetővé az akadálytalan közlekedést az Olt mentén, ahol jelenleg mezei út van,

a másik pedig a községközpont Tusnádtól és a légvonalban nem túl távoli Lázárfalvára vezetne, rövidebb és biztonságosabb módját kínálva a közlekedésnek. Ez utóbbi azért is fontos, mert a lázárfalvi gyermekek egy ideje már Tusnádra járnak iskolába – említette a polgármester. Emellett még több kisebb utca korszerűsítését végeznék el a községben. Molnár József szerint most azt várják, hogy a készülő országos költségvetés milyen mértékben tudja biztosítani az Anghel Saligny-program számára szükséges összegeket, és kiderüljön, mire számíthatnak ebben az évben. Hirdetés Ugyanez a helyzet a községi gázhálózat építésével is, amelyre két éve hagytak jóvá a az program keretéből 13 millió lejt, és a megvalósíthatósági tanulmányt is elkészítették. Fontos lenne a község számára a beruházás, mert

az alcsíki térségben egyedül maradtak földgáz nélkül az elmúlt évek hálózatfejlesztései után.