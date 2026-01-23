Utak és földgázhálózat építésére készülnek Tusnád községben

Az Újtusnád és Tusnád közötti útszakaszt is felújítanák
Fotó: Kovács Attila
Noha tavaly részben leállt az infrastruktúra-fejlesztést támogató Anghel Saligny-program, Tusnád község számára is fontos lenne a folytatás. Községi utak korszerűsítését szeretnék elvégezni, és a gázhálózat építését is elkezdenék.
A község számára fontos beruházások készülhetnek el, amennyiben az ígéreteknek megfelelően folytatódik az Anghel Saligny-program finanszírozása. Miután évekkel ezelőtt jelentős részben leaszfaltozták a községi utakat, további útkorszerűsítésekre nyert támogatást Tusnád a program keretéből, több mint 8,6 millió lej értékben.
Mint Molnár József polgármester kérdésünkre elmondta, tavaly a kivitelezési szerződést is aláírták, de nem léptek tovább, mert az el nem kezdett projektek számára leállították a támogatást pénzhiány miatt.
Ebből az összegből elsősorban
Az egyik útvonal Újtusnád és Tusnád között tenné lehetővé az akadálytalan közlekedést az Olt mentén, ahol jelenleg mezei út van,
a másik pedig a községközpont Tusnádtól és a légvonalban nem túl távoli Lázárfalvára vezetne, rövidebb és biztonságosabb módját kínálva a közlekedésnek.
Ez utóbbi azért is fontos, mert a lázárfalvi gyermekek egy ideje már Tusnádra járnak iskolába – említette a polgármester. Emellett még több kisebb utca korszerűsítését végeznék el a községben.
Molnár József szerint most azt várják, hogy a készülő országos költségvetés milyen mértékben tudja biztosítani az Anghel Saligny-program számára szükséges összegeket, és kiderüljön, mire számíthatnak ebben az évben.
Ugyanez a helyzet a községi gázhálózat építésével is, amelyre két éve hagytak jóvá a az program keretéből 13 millió lejt, és a megvalósíthatósági tanulmányt is elkészítették. Fontos lenne a község számára a beruházás, mert
Mivel a jóváhagyott összeg nem lenne elég a teljes hálózat kiépítésére, a tervek szerint Lázárfalva mellett elhaladó fővezetékhez történő csatlakoztatás után elsősorban a három településre, Tusnádra, Újtusnádra és Verebesre juttatnák el a földgázt, a főbb útvonalakon fektetnék le a gerincvezetéket. A hálózat további fejlesztése egy következő szakaszban történne meg.
A Csíki Trans tájékoztatása szerint két járat esetében késés várható pénteken.
Hetedik alkalommal szervezik meg a Madéfalvi Hargita Túrát, azaz a Siculicidium Emléktúrát a hétvégén. A háromnapos rendezvény Nedeczky Júlia hegymászó előadásával indul.
Kihívás lesz a csíkszeredai kutyamenhely további működtetése a Pro Animalia Alapítvány megszüntetése után, ugyanis a városi létesítménybe befogott kutyák többségét eddig ők vették örökbe. A befogadóképességük is kisebb, mint az alapítványé volt.
Három személygépkocsi ütközött össze Csíkszereda közelében, a 13A jelzésű országúton szerda délután. Két sérültet szállítottak kórházba, egy időre teljesen lezárták az útszakaszt.
Idén is elindul a Boldogasszony zarándokvonat a Misszió Tours Utazási Iroda és a MÁV Személyszállítási Zrt. közös szervezésében a csíksomlyói pünkösdi búcsúba.
Vizsgálatra érkezett a csíkszeredai kórházba az a hölgy, aki kedd reggel rosszul lett az intézmény parkolójának bejáratánál, majd a helyszínen életét vesztette. Az eset során az autója irányíthatatlanná vált, több jármű is megrongálódott.
A csíksomlyói Márkos András képzőművésznek állított emléket a Csíki Székely Múzeum, az emlékkiállítás katalógusát csütörtökön mutatják be a Mikó-várban.
Már erős szagot árasztott egy 47 éves férfi bomlásnak indult holtteste egy csíkszeredai lakásban, amikor megtalálta a rendőrség hétfőn. A holttestet boncolás céljából elszállították, és vizsgálják a halál körülményeit.
Táncelőadás, ünnepi hangverseny és filmvetítés is szerepel a csíkszeredai Magyar Kultúra Napja programsorozatában január 22. és 24. között.
Látványos és ritka természeti jelenséget figyelhettünk meg hétfő éjszaka az ország több pontján, köztük a Madarasi Hargitán is: az erős geomágneses vihar következtében az északi fény Székelyföldről is láthatóvá vált.
szóljon hozzá!