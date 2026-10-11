Történelmi kvíztúrára hívják a csíkszeredai nyolcadikosokat

Rendezvénysorozattal emlékezik az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójára Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa. A program részeként játékos történelmi kalandra hívják a csíkszeredai nyolcadikos tanulókat október 12-én és 13-án.

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A kvíztúra szervezett keretek között zajlik: az osztályok 8:45-kor indulnak a Kalász negyedi temető előtti kopjafáktól, majd a Tető utca, az Ifjúsági park és a Petőfi utca érintésével a Gloria Victis emlékműnél fejezik be az útvonalat. Itt felolvassák az 1956-os veteránoknak szánt üzeneteiket.

a diákok kötetlen formában ismerkedjenek meg a forradalom eseményeivel, és szinte észrevétlenül sajátítsák el azokat az alapokat,

A kvíztúra az 1956. október 23. és november 11. közötti időszakot mutatja be.

Az öt állomásból álló útvonalon a fiatalok a forradalom egy-egy meghatározó pillanatával találkoznak.

Megelevenedik a forradalom 16 pontja, a „lyukas zászló” szimbolikája, a „véres csütörtök” tragédiája, Nagy Imre alakja, a Forgószél hadművelet eseményei, valamint a megtorlások időszaka.

A program interaktív jellegét az adja, hogy a tanulók az egyes helyszíneken szerzett ismeretek alapján, rejtvények formájában következtethetik ki a következő állomás helyét.