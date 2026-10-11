Történelmi kvíztúrára hívják a csíkszeredai nyolcadikosokat

Képünk illusztráció
Fotó: László Ildikó
Rendezvénysorozattal emlékezik az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójára Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa. A program részeként játékos történelmi kalandra hívják a csíkszeredai nyolcadikos tanulókat október 12-én és 13-án.
A kvíztúra szervezett keretek között zajlik: az osztályok 8:45-kor indulnak a Kalász negyedi temető előtti kopjafáktól, majd a Tető utca, az Ifjúsági park és a Petőfi utca érintésével a Gloria Victis emlékműnél fejezik be az útvonalat. Itt felolvassák az 1956-os veteránoknak szánt üzeneteiket.
A kezdeményezés célja, hogy
amelyekre későbbi tanulmányaik során szükségük lesz.
A kvíztúra az 1956. október 23. és november 11. közötti időszakot mutatja be.
Megelevenedik a forradalom 16 pontja, a „lyukas zászló” szimbolikája, a „véres csütörtök” tragédiája, Nagy Imre alakja, a Forgószél hadművelet eseményei, valamint a megtorlások időszaka.
A program interaktív jellegét az adja, hogy a tanulók az egyes helyszíneken szerzett ismeretek alapján, rejtvények formájában következtethetik ki a következő állomás helyét.
Javítási munkálatok miatt október 12-én, hétfőn 10 és 13 óra között több csíkszeredai utcában szünetel a vízszolgáltatás – tájékoztat a Harvíz Rt.
Sárga jelzésű ködriasztást adott ki a meteorológiai szolgálat szombat reggelre Hargita megye több településére. A köd helyenként jelentősen csökkenti a látótávolságot, ezért fokozott óvatosságra intik a közlekedőket.
A csíkszeredai származású Sántha Xénia is játszik a magyarországi RTL Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban című tévéshow idei évadjában. A népszerű taktika-pszichológiai reality a héten indult el.
Egy 16 és egy 17 éves fiatal vesztette életét a csütörtök délutáni csíkverebesi vonatbalesetben, mindketten Tusnád községből származtak.
Noha a megszokottnál később kezdődött el Csíkszeredában az útkarbantartás, ezt az ősz végéig szeretnék folytatni, amennyiben az időjárás lehetővé teszi. Több helyszínen dolgoznak, de a Fürdő utcában tervezett munkálat jövőre marad.
Súlyos vasúti baleset történt csütörtökön délután a Tusnád községi Csíkverebesen, a vasúti megálló közelében. Egy motorkerékpár ütközött egy vonattal, a balesetben két fiatal fiú vesztette életét.
Egy földrengés után került elő az a több ezer üvegnegatív, amely egy letűnt korszak emlékeit őrzi. Incze Lajos fotográfus hagyatékának képeiből Üvegbe zárt idő címmel született kötet, amelyet csütörtök este mutatnak be Csíkszeredában.
Szabályozná a mesterséges intelligencia használatát a megkérdezett székelyföldi magyar végzős középiskolások többsége egy friss, reprezentatív kutatás szerint. Az első eredményeket a csíkszeredai Maturandus Konferencián ismertették.
Fakivágási és -nyesési munkálatokat végeznek október 13–14-én Csíkszereda több pontján – tájékoztatott Bors Béla alpolgármester.
Őrizetbe vettek egy 38 éves, csíkszeredai férfit, aki a gyanú szerint engedély nélkül behatolt egy helybéli otthonába. A lakás tulajdonosa érte tetten a férfit.
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