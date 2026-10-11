Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Történelmi kvíztúrára hívják a csíkszeredai nyolcadikosokat

Képünk illusztráció • Fotó: László Ildikó

Képünk illusztráció

Fotó: László Ildikó

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Rendezvénysorozattal emlékezik az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójára Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa. A program részeként játékos történelmi kalandra hívják a csíkszeredai nyolcadikos tanulókat október 12-én és 13-án.

Hajnal Csilla

2026. október 11., 16:582026. október 11., 16:58

A kvíztúra szervezett keretek között zajlik: az osztályok 8:45-kor indulnak a Kalász negyedi temető előtti kopjafáktól, majd a Tető utca, az Ifjúsági park és a Petőfi utca érintésével a Gloria Victis emlékműnél fejezik be az útvonalat. Itt felolvassák az 1956-os veteránoknak szánt üzeneteiket.

A kezdeményezés célja, hogy

a diákok kötetlen formában ismerkedjenek meg a forradalom eseményeivel, és szinte észrevétlenül sajátítsák el azokat az alapokat,

amelyekre későbbi tanulmányaik során szükségük lesz.

Hirdetés

A kvíztúra az 1956. október 23. és november 11. közötti időszakot mutatja be.

Az öt állomásból álló útvonalon a fiatalok a forradalom egy-egy meghatározó pillanatával találkoznak.

Megelevenedik a forradalom 16 pontja, a „lyukas zászló” szimbolikája, a „véres csütörtök” tragédiája, Nagy Imre alakja, a Forgószél hadművelet eseményei, valamint a megtorlások időszaka.

A program interaktív jellegét az adja, hogy a tanulók az egyes helyszíneken szerzett ismeretek alapján, rejtvények formájában következtethetik ki a következő állomás helyét.

Csíkszék Csíkszereda Oktatás
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Luxusfehérneműre és parfümökre szórták a közpénzt az Országos Meteorológiai Szolgálatnál, meg lett a következménye
Mindössze három centiméterre került a kritikus vízszinttől a Duna Csernavodánál, intézkedni kellett az atomerőmű miatt
Valentin Suciu: A bizalom kölcsönös a csapat és közöttem
Böjte Csaba keményen üzent azoknak, akik elvitatják a piski emlékhelyre kapott támogatást
Hit, hűség, remény – a szurkolók töretlenül hisznek a Sepsi OSK-ban (videó)
Balázsy Hajnalka: Az egyenruhával magunkra öltünk egyfajta felelősséget
Luxusfehérneműre és parfümökre szórták a közpénzt az Országos Meteorológiai Szolgálatnál, meg lett a következménye
Székelyhon

Luxusfehérneműre és parfümökre szórták a közpénzt az Országos Meteorológiai Szolgálatnál, meg lett a következménye
Mindössze három centiméterre került a kritikus vízszinttől a Duna Csernavodánál, intézkedni kellett az atomerőmű miatt
Székelyhon

Mindössze három centiméterre került a kritikus vízszinttől a Duna Csernavodánál, intézkedni kellett az atomerőmű miatt
Valentin Suciu: A bizalom kölcsönös a csapat és közöttem
Székely Sport

Valentin Suciu: A bizalom kölcsönös a csapat és közöttem
Böjte Csaba keményen üzent azoknak, akik elvitatják a piski emlékhelyre kapott támogatást
Krónika

Böjte Csaba keményen üzent azoknak, akik elvitatják a piski emlékhelyre kapott támogatást
Hit, hűség, remény – a szurkolók töretlenül hisznek a Sepsi OSK-ban (videó)
Székely Sport

Hit, hűség, remény – a szurkolók töretlenül hisznek a Sepsi OSK-ban (videó)
Balázsy Hajnalka: Az egyenruhával magunkra öltünk egyfajta felelősséget
Nőileg

Balázsy Hajnalka: Az egyenruhával magunkra öltünk egyfajta felelősséget
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. október 11., vasárnap

Több csíkszeredai utcában is szünetel a vízellátás hétfőn

Javítási munkálatok miatt október 12-én, hétfőn 10 és 13 óra között több csíkszeredai utcában szünetel a vízszolgáltatás – tájékoztat a Harvíz Rt.

Több csíkszeredai utcában is szünetel a vízellátás hétfőn
Több csíkszeredai utcában is szünetel a vízellátás hétfőn
2026. október 11., vasárnap

Több csíkszeredai utcában is szünetel a vízellátás hétfőn
Hirdetés
2026. október 10., szombat

Sűrű köd miatt adtak ki sárga riasztást Csíkszeredára és környékére

Sárga jelzésű ködriasztást adott ki a meteorológiai szolgálat szombat reggelre Hargita megye több településére. A köd helyenként jelentősen csökkenti a látótávolságot, ezért fokozott óvatosságra intik a közlekedőket.

Sűrű köd miatt adtak ki sárga riasztást Csíkszeredára és környékére
Sűrű köd miatt adtak ki sárga riasztást Csíkszeredára és környékére
2026. október 10., szombat

Sűrű köd miatt adtak ki sárga riasztást Csíkszeredára és környékére
2026. október 09., péntek

Csíkszeredai származású játékos Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban idei évadjában

A csíkszeredai származású Sántha Xénia is játszik a magyarországi RTL Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban című tévéshow idei évadjában. A népszerű taktika-pszichológiai reality a héten indult el.

Csíkszeredai származású játékos Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban idei évadjában
Csíkszeredai származású játékos Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban idei évadjában
2026. október 09., péntek

Csíkszeredai származású játékos Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban idei évadjában
2026. október 09., péntek

Kiderült, mit állapított meg a rendőrség a csíkverebesi vonatbalesetről

Egy 16 és egy 17 éves fiatal vesztette életét a csütörtök délutáni csíkverebesi vonatbalesetben, mindketten Tusnád községből származtak.

Kiderült, mit állapított meg a rendőrség a csíkverebesi vonatbalesetről
Kiderült, mit állapított meg a rendőrség a csíkverebesi vonatbalesetről
2026. október 09., péntek

Kiderült, mit állapított meg a rendőrség a csíkverebesi vonatbalesetről
Hirdetés
2026. október 09., péntek

Ősz végéig folytatják az útkarbantartást Csíkszeredában

Noha a megszokottnál később kezdődött el Csíkszeredában az útkarbantartás, ezt az ősz végéig szeretnék folytatni, amennyiben az időjárás lehetővé teszi. Több helyszínen dolgoznak, de a Fürdő utcában tervezett munkálat jövőre marad.

Ősz végéig folytatják az útkarbantartást Csíkszeredában
Ősz végéig folytatják az útkarbantartást Csíkszeredában
2026. október 09., péntek

Ősz végéig folytatják az útkarbantartást Csíkszeredában
2026. október 08., csütörtök

Vonat gázolt el egy motorkerékpárt Csíkverebesen – két tizenéves fiú életét vesztette

Súlyos vasúti baleset történt csütörtökön délután a Tusnád községi Csíkverebesen, a vasúti megálló közelében. Egy motorkerékpár ütközött egy vonattal, a balesetben két fiatal fiú vesztette életét.

Vonat gázolt el egy motorkerékpárt Csíkverebesen – két tizenéves fiú életét vesztette
Vonat gázolt el egy motorkerékpárt Csíkverebesen – két tizenéves fiú életét vesztette
2026. október 08., csütörtök

Vonat gázolt el egy motorkerékpárt Csíkverebesen – két tizenéves fiú életét vesztette
2026. október 08., csütörtök

Csíkszeredában is bemutatják Préda Barna új könyvét

Egy földrengés után került elő az a több ezer üvegnegatív, amely egy letűnt korszak emlékeit őrzi. Incze Lajos fotográfus hagyatékának képeiből Üvegbe zárt idő címmel született kötet, amelyet csütörtök este mutatnak be Csíkszeredában.

Csíkszeredában is bemutatják Préda Barna új könyvét
Csíkszeredában is bemutatják Préda Barna új könyvét
2026. október 08., csütörtök

Csíkszeredában is bemutatják Préda Barna új könyvét
Hirdetés
2026. október 08., csütörtök

Mit gondolnak magukról a mai fiatalok Székelyföldön?

Szabályozná a mesterséges intelligencia használatát a megkérdezett székelyföldi magyar végzős középiskolások többsége egy friss, reprezentatív kutatás szerint. Az első eredményeket a csíkszeredai Maturandus Konferencián ismertették.

Mit gondolnak magukról a mai fiatalok Székelyföldön?
Mit gondolnak magukról a mai fiatalok Székelyföldön?
2026. október 08., csütörtök

Mit gondolnak magukról a mai fiatalok Székelyföldön?
2026. október 08., csütörtök

Fákat vágnak ki és metszenek meg Csíkszeredában

Fakivágási és -nyesési munkálatokat végeznek október 13–14-én Csíkszereda több pontján – tájékoztatott Bors Béla alpolgármester.

Fákat vágnak ki és metszenek meg Csíkszeredában
Fákat vágnak ki és metszenek meg Csíkszeredában
2026. október 08., csütörtök

Fákat vágnak ki és metszenek meg Csíkszeredában
2026. október 07., szerda

Betörésen kaptak egy férfit Csíkszeredában

Őrizetbe vettek egy 38 éves, csíkszeredai férfit, aki a gyanú szerint engedély nélkül behatolt egy helybéli otthonába. A lakás tulajdonosa érte tetten a férfit.

Betörésen kaptak egy férfit Csíkszeredában
Betörésen kaptak egy férfit Csíkszeredában
2026. október 07., szerda

Betörésen kaptak egy férfit Csíkszeredában
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!