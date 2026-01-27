Teljesen megújul a csíkszentimrei művelődési ház

Európai uniós támogatással újítják fel és hőszigetelik a csíkszentimrei művelődési házat, a munkálatok tavasszal kezdődhetnek el. Jelentős értékű beruházásról van szó, a községnek bankhitelt kell igényelnie az önrész biztosítása érdekében.

Kovács Attila 2026. január 27., 13:012026. január 27., 13:01

Csíkszentimre 2024-ben nyert európai uniós támogatást a helyi kultúrotthon energiahatékonyságának növelését célzó beruházásra. Az 1975-ben elkészült létesítmény megérett a teljes felújításra, amelynek során jóval költséghatékonyabb és korszerűbb fűtési megoldásokat is biztosítanak. Hirdetés A Központi Fejlesztési Régió programja által nyújtott támogatás kevéssel meghaladja a 7 millió lejt, amiből nemcsak a falak és a födémek szigetelését végzik el, új tetőszerkezetet készítenek és új, hőszigetelt nyílászárókat szerelnek be, kicserélik a teljes elektromos vezetékrendszert, felújítják a belső tereket, mellékhelyiségeket is.

A tetőre napelemek kerülnek, ezek pedig hőszivattyúk számára szolgáltatják az energiát a fűtéshez

– ismertette kérdésünkre Kencse Előd polgármester. Noha a községben elkészült a gázhálózat, földgázt nem szeretnének felhasználni a fűtés kiegészítésére, helyette inkább faőrleménnyel üzemeltetett kazán biztosítja a megfelelő benti hőmérsékletet a hidegebb időszakokban – tudtuk meg.

Fotó: Borbély Fanni

A beruházás kivitelezésére kiírt közbeszerzési eljárás most az ajánlatok kiértékelésének szakaszában van, és mivel az építkezési engedélyt kiadták,

ha minden jól halad, tavaszig szerződést lehet aláírni a nyertes céggel, és el lehet kezdeni a munkát

– vázolta Kencse Előd. A községvezető arra is kitért, hogy a munkálatokat 2027 végéig kell befejezni, emiatt viszont a finanszírozási szerződés határidejének hosszabbítására is szükség van. A munkálatok időtartama alatt a kultúrházat nem lehet majd használni. Nem kevés önrésszel kell hozzájárulnia Csíkszentimrének a beruházás költségeihez,

legalább 3,5 millió lejjel terheli meg a helyi költségvetést.