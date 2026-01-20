Programsorozattal ünneplik a magyar kultúrát Csíkszeredában

Táncelőadás, ünnepi hangverseny és filmvetítés is szerepel a csíkszeredai Magyar Kultúra Napja programsorozatában január 22. és 24. között.

A Magyar Kultúra Napjához kapcsolódva Csíkszereda három egymást követő napon kínál kulturális programokat az érdeklődőknek.

Január 22-én, csütörtökön 19 órától a Hargita Székely Néptáncszínház mutatja be a Toldi című előadását a Csíki Mozi nagytermében. Arany János eposzának színpadi feldolgozása a néptánc eszközeivel meséli újra Toldi Miklós történetét, hangsúlyt fektetve az erkölcsi tartásra, az elszántságra és a közösség erejére.

Másnap, január 23-án, pénteken 19 órától Összhangban címmel ünnepi hangversenyt tartanak a Művészetek Háza koncerttermében. A Nagy István Művészeti Középiskola egykori és jelenlegi diákjai közösen lépnek színpadra az intézmény filharmonikus zenekarával, Péter Ernő vezényletével.

A programsorozat január 24-én, szombaton 20 órától zárul az Ember maradj – Az Ákos-sztori. Eddig. című zenés portréfilmmel, amely Ákos több évtizedes pályáját és személyes életútját mutatja be, a Bonanza Banzai korszakától napjainkig.

A jegyvásárlásról bővebben ide kattintva tájékozódhat.