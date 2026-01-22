Késhetnek az autóbuszok Csíkszeredában

2026. január 21., szerda

Nehéz időszaka következik a csíkszeredai kutyamenhelynek

Kihívás lesz a csíkszeredai kutyamenhely további működtetése a Pro Animalia Alapítvány megszüntetése után, ugyanis a városi létesítménybe befogott kutyák többségét eddig ők vették örökbe. A befogadóképességük is kisebb, mint az alapítványé volt.