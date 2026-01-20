Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Ismét feltűnt az északi fény Székelyföldön

• Fotó: Hargita Trans/Facebook

Fotó: Hargita Trans/Facebook

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Látványos és ritka természeti jelenséget figyelhettünk meg hétfő éjszaka az ország több pontján, köztük a Madarasi Hargitán is: az erős geomágneses vihar következtében az északi fény Székelyföldről is láthatóvá vált.

Székelyhon

2026. január 20., 08:532026. január 20., 08:53

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Ismét megjelent az aurora borealis, azaz az északi fény a Madarasi Hargita térségében január 19-ről 20-ra virradó éjszaka.

A Romániában ritkán tapasztalható égi jelenség a Harghita Trans közösségi oldalán közzétett fotók is megörökítették: a havas táj fölött

vöröses és rózsaszínes árnyalatokban izzott az égbolt,

ritka és lenyűgöző látványt nyújtva a hegyvidéken.

Hirdetés

A szakemberek szerint az ilyen erősségű geomágneses viharok viszonylag ritkák, ezért csak időszakosan válik láthatóvá az északi fény a Kárpát-medencében. A Madarasi Hargita kedvező földrajzi adottságai és alacsony fényszennyezettsége miatt különösen alkalmas helyszín az efféle természeti jelenségek megfigyelésére.

Csíkszék Udvarhelyszék Gyergyószék
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Tiltakozás Sepsiszentgyörgyön: körbevették a polgármestert és nekiszegezték a kérdéseket
Három kiskorú tolvajt értek tetten az egyik székelyudvarhelyi áruházban
Az FK Csíkszereda bravúrgyőzelmétől hangos a sajtó, mesés átigazolást is megszellőztettek
Egymilliárd dollárjába kerülhet Romániának a Trump gázai béketanácsában való részvétel
A Sepsi OSK játékosai a legértékesebbek a 2. Ligában
Így olvastok ti: ezeket a cikkeinket szerettétek legtöbben 2025-ben
Tiltakozás Sepsiszentgyörgyön: körbevették a polgármestert és nekiszegezték a kérdéseket
Székelyhon

Tiltakozás Sepsiszentgyörgyön: körbevették a polgármestert és nekiszegezték a kérdéseket
Három kiskorú tolvajt értek tetten az egyik székelyudvarhelyi áruházban
Székelyhon

Három kiskorú tolvajt értek tetten az egyik székelyudvarhelyi áruházban
Az FK Csíkszereda bravúrgyőzelmétől hangos a sajtó, mesés átigazolást is megszellőztettek
Székely Sport

Az FK Csíkszereda bravúrgyőzelmétől hangos a sajtó, mesés átigazolást is megszellőztettek
Egymilliárd dollárjába kerülhet Romániának a Trump gázai béketanácsában való részvétel
Krónika

Egymilliárd dollárjába kerülhet Romániának a Trump gázai béketanácsában való részvétel
A Sepsi OSK játékosai a legértékesebbek a 2. Ligában
Székely Sport

A Sepsi OSK játékosai a legértékesebbek a 2. Ligában
Így olvastok ti: ezeket a cikkeinket szerettétek legtöbben 2025-ben
Nőileg

Így olvastok ti: ezeket a cikkeinket szerettétek legtöbben 2025-ben
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. január 19., hétfő

Egy lépéssel közelebb a Nagy István festő sétány felújításához

Tetemes összeget kell hozzárendelnie a megnyert pályázati forrásokhoz Csíkszereda önkormányzatának, hogy felújíthassa a Nagy István festő sétány teljes lakóövezetét. Hétfőn rendkívüli tanácsülésen módosították a munkálatok megvalósíthatósági tanulmányát.

Egy lépéssel közelebb a Nagy István festő sétány felújításához
Egy lépéssel közelebb a Nagy István festő sétány felújításához
2026. január 19., hétfő

Egy lépéssel közelebb a Nagy István festő sétány felújításához
Hirdetés
2026. január 19., hétfő

Megszűnik a csíkszeredai Pro Animalia Alapítvány

Közel harminc évnyi tevékenység után megszűnik a tapolcai részen kutyamenhelyet is üzemeltető csíkszeredai Pro Animalia Alapítvány – jelentette be Facebook-oldalán maga a szervezet. Az okról egyelőre nem közöltek konkrétumot.

Megszűnik a csíkszeredai Pro Animalia Alapítvány
Megszűnik a csíkszeredai Pro Animalia Alapítvány
2026. január 19., hétfő

Megszűnik a csíkszeredai Pro Animalia Alapítvány
2026. január 19., hétfő

Át kell szervezni az Eco-Csík tevékenységét, nem lehet majd mindenkit megtartani

Változások előtt áll a csíkszeredai önkormányzat többségi tulajdonában lévő Eco-Csík Kft., amely jelenleg a városban és az alcsíki településeken a hulladék összegyűjtését és szállítását végzi, de ezt nemsokára be kell fejeznie.

Át kell szervezni az Eco-Csík tevékenységét, nem lehet majd mindenkit megtartani
Át kell szervezni az Eco-Csík tevékenységét, nem lehet majd mindenkit megtartani
2026. január 19., hétfő

Át kell szervezni az Eco-Csík tevékenységét, nem lehet majd mindenkit megtartani
2026. január 18., vasárnap

Első ízben tartottak lovasszán-ünnepet Csíkkarcfalván

Hagyományteremtő szándékkal szervezték meg az első felcsíki lovasszán-ünnepet Csíkkarcfalván vasárnap. A rendezvényre közel nyolcvan fogat gyűlt össze.

Első ízben tartottak lovasszán-ünnepet Csíkkarcfalván
Első ízben tartottak lovasszán-ünnepet Csíkkarcfalván
2026. január 18., vasárnap

Első ízben tartottak lovasszán-ünnepet Csíkkarcfalván
Hirdetés
2026. január 18., vasárnap

Büdösfürdőn elkezdhetik idén a víz- és csatornahálózat kiépítését

Folyamatban van a közbeszerzési eljárás a Büdösfürdőre tervezett víz- és csatornahálózat kivitelezése érdekében a Csíkszentkirályhoz tartozó terület esetében. A munkálatokhoz szükséges az Anghel Saligny-program finanszírozása is.

Büdösfürdőn elkezdhetik idén a víz- és csatornahálózat kiépítését
Büdösfürdőn elkezdhetik idén a víz- és csatornahálózat kiépítését
2026. január 18., vasárnap

Büdösfürdőn elkezdhetik idén a víz- és csatornahálózat kiépítését
2026. január 17., szombat

Balánbánya, az erdélyi néptánc egyik fellegvára

Alkalom a viszontlátásra, a tapasztalatcserére, a közös táncra – erről szól a Botorka Nemzetközi Néptáncfesztivál. A Kárpát-medence néptáncosait tömörítő balánbányai rendezvény 30. évében különlegességekkel készülnek a közönségnek.

Balánbánya, az erdélyi néptánc egyik fellegvára
Balánbánya, az erdélyi néptánc egyik fellegvára
2026. január 17., szombat

Balánbánya, az erdélyi néptánc egyik fellegvára
2026. január 17., szombat

Fiatalok csapódtak a póznának a BMW-vel Tusnádfürdőn

Baleset történt szombaton délután fél öt körül Tusnádfürdőn, a várost átszelő E578-as nemzetközi úton. Ketten megsérültek.

Fiatalok csapódtak a póznának a BMW-vel Tusnádfürdőn
Fiatalok csapódtak a póznának a BMW-vel Tusnádfürdőn
2026. január 17., szombat

Fiatalok csapódtak a póznának a BMW-vel Tusnádfürdőn
Hirdetés
2026. január 17., szombat

Január 25-ig látogatható a Márkos András-emlékkiállítás a Csíki Székely Múzeumban

Egy héttel meghosszabbították a Csíki Székely Múzeumban látogatható Márkos András-emlékkiállítást, így az érdeklődők január 25-ig még megtekinthetik.

Január 25-ig látogatható a Márkos András-emlékkiállítás a Csíki Székely Múzeumban
Január 25-ig látogatható a Márkos András-emlékkiállítás a Csíki Székely Múzeumban
2026. január 17., szombat

Január 25-ig látogatható a Márkos András-emlékkiállítás a Csíki Székely Múzeumban
2026. január 17., szombat

Halálos lakástűz Csatószegen: kályhából kihullott parázs okozhatta a tragédiát

Egy 73 éves férfi vesztette életét kigyúlt házában a Csíkszentsimon községhez tartozó Csatószegen pénteken éjszaka. A lángok a kályhából kihullt parázs miatt csaphattak fel.

Halálos lakástűz Csatószegen: kályhából kihullott parázs okozhatta a tragédiát
Halálos lakástűz Csatószegen: kályhából kihullott parázs okozhatta a tragédiát
2026. január 17., szombat

Halálos lakástűz Csatószegen: kályhából kihullott parázs okozhatta a tragédiát
2026. január 16., péntek

Ősszel megnyitnák a csíkszentgyörgyi bölcsődét  

Jól halad a csíkszentgyörgyi bölcsőde tavaly ősszel elkezdett építése, ezért megalapozottnak tűnik az elképzelés, hogy ősztől már fogadni tudják az intézményben a gyerekeket. A munka télen sem szünetel, a beltérben lehet dolgozni.

Ősszel megnyitnák a csíkszentgyörgyi bölcsődét  
Ősszel megnyitnák a csíkszentgyörgyi bölcsődét  
2026. január 16., péntek

Ősszel megnyitnák a csíkszentgyörgyi bölcsődét  
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!