Ismét feltűnt az északi fény Székelyföldön

Látványos és ritka természeti jelenséget figyelhettünk meg hétfő éjszaka az ország több pontján, köztük a Madarasi Hargitán is: az erős geomágneses vihar következtében az északi fény Székelyföldről is láthatóvá vált.

Székelyhon 2026. január 20., 08:532026. január 20., 08:53

Ismét megjelent az aurora borealis, azaz az északi fény a Madarasi Hargita térségében január 19-ről 20-ra virradó éjszaka. A Romániában ritkán tapasztalható égi jelenség a Harghita Trans közösségi oldalán közzétett fotók is megörökítették: a havas táj fölött

vöröses és rózsaszínes árnyalatokban izzott az égbolt,