Fotó: László Ildikó
Idén is elindul a Boldogasszony zarándokvonat a Misszió Tours Utazási Iroda és a MÁV Személyszállítási Zrt. közös szervezésében a csíksomlyói pünkösdi búcsúba.
Az utazási iroda és a MÁV emellett a lengyelországi Czestochowába és Krakkóba, Mátraverebély-Szentkútra és Bodajkra is szervez zarándokvonatokat 2026-ban – közölte az MTI a szervezők szerdán, Budapesten tartott sajtótájékoztatójára hivatkozva.
Nacsa Lőrinc, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára kiemelte: ezeréves történelme során a magyarságnak akkor voltak sikerei, akkor tudott túlélni, megmenekülni, megerősödni, amikor komolyan vette kereszténységét, hitét. Azt is mondta: a zarándokvonatok úti céljai kiemelt szerepet játszanak a magyar kereszténység történetében.
– fogalmazott az államtitkár.
Kovács Gergely gyulafehérvári érsek arról besszélt: a zarándoklat napjainkban egyfajta „ellenkultúra”. Ma, amikor semmire sincs időnk, amikor minden a teljesítményről szól, a zarándokúton „lassítunk”. Hozzá vagyunk szokva, hogy lemérhető eredményeink és azonnali válaszaink legyenek.
– mondta.
Kormányos László, a MÁV Személyszállítási Zrt. vezérigazgatója közölte: az elmúlt 15 évben 37 zarándokvonatot indítottak a Misszió Toursszal együttműködve, amelyeken összesen több mint 27 500 zarándokot szállítottak.
Budai László, a Misszió Tours ügyvezető igazgatója arról beszélt: az utazási iroda azt a lelki megújulást kívánja szolgálni, amire manapság mindennél nagyobb szükségünk van.
