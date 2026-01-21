Idén is elindul a Boldogasszony zarándokvonat a Misszió Tours Utazási Iroda és a MÁV Személyszállítási Zrt. közös szervezésében a csíksomlyói pünkösdi búcsúba.

Az utazási iroda és a MÁV emellett a lengyelországi Czestochowába és Krakkóba, Mátraverebély-Szentkútra és Bodajkra is szervez zarándokvonatokat 2026-ban – közölte az MTI a szervezők szerdán, Budapesten tartott sajtótájékoztatójára hivatkozva.

Nacsa Lőrinc, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára kiemelte: ezeréves történelme során a magyarságnak akkor voltak sikerei, akkor tudott túlélni, megmenekülni, megerősödni, amikor komolyan vette kereszténységét, hitét. Azt is mondta: a zarándokvonatok úti céljai kiemelt szerepet játszanak a magyar kereszténység történetében.