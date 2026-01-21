Három autó ütközött össze Csíkszereda közelében

Három személygépkocsi ütközött össze Csíkszereda közelében, a 13A jelzésű országúton szerda délután. Két sérültet szállítottak kórházba, egy időre teljesen lezárták az útszakaszt.

A baleset mindkét sérültje eszméleténél volt, és nem szorultak a járművek roncsai közé. A helyszínen tartózkodó egészségügyi személyzet ellátta őket, majd további kivizsgálásra kórházba szállították – tájékoztat a Hargita megyei tűzoltóság.

A helyszínre a csíkszeredai tűzoltóegység egy tűzoltóautóval és egy rohammentő-autóval (SMURD) szállt ki és a megyei mentőszolgálat egy egységét is kivezényelték.

A helyszíni intézkedések és a műszaki mentés idején forgalomkorlátozás van érvényben, a közlemény szerint egy sávon engedik az autósokat.