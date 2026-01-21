Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Három autó ütközött össze Csíkszereda közelében

• Fotó: Székelyhon

Fotó: Székelyhon

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Három személygépkocsi ütközött össze Csíkszereda közelében, a 13A jelzésű országúton szerda délután. Két sérültet szállítottak kórházba, egy időre teljesen lezárták az útszakaszt.

Székelyhon

2026. január 21., 15:512026. január 21., 15:51

2026. január 21., 16:182026. január 21., 16:18

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A baleset mindkét sérültje eszméleténél volt, és nem szorultak a járművek roncsai közé. A helyszínen tartózkodó egészségügyi személyzet ellátta őket, majd további kivizsgálásra kórházba szállították – tájékoztat a Hargita megyei tűzoltóság.

A helyszínre a csíkszeredai tűzoltóegység egy tűzoltóautóval és egy rohammentő-autóval (SMURD) szállt ki és a megyei mentőszolgálat egy egységét is kivezényelték.

A helyszíni intézkedések és a műszaki mentés idején forgalomkorlátozás van érvényben, a közlemény szerint egy sávon engedik az autósokat.

Hirdetés

Csíkszék Csíkszereda
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Vizsgálatra tartott az a nő, aki elhunyt a csíkszeredai kórház közelében
Tűz egy gyergyószentmiklósi húsfeldolgozónál, többen kimenekültek – videóval
Felbontották a szerződését, új csapatot kell keressen magának Niczuly
Felmérés: az AUR toronymagasan vezet, az RMDSZ a parlamentből való kiesés szélén
Egyszerre játszik a Sepsi OSK és az FK Csíkszereda a Román Kupában
Sándor Ella: Édesapám árnyékában
Vizsgálatra tartott az a nő, aki elhunyt a csíkszeredai kórház közelében
Székelyhon

Vizsgálatra tartott az a nő, aki elhunyt a csíkszeredai kórház közelében
Tűz egy gyergyószentmiklósi húsfeldolgozónál, többen kimenekültek – videóval
Székelyhon

Tűz egy gyergyószentmiklósi húsfeldolgozónál, többen kimenekültek – videóval
Felbontották a szerződését, új csapatot kell keressen magának Niczuly
Székely Sport

Felbontották a szerződését, új csapatot kell keressen magának Niczuly
Felmérés: az AUR toronymagasan vezet, az RMDSZ a parlamentből való kiesés szélén
Krónika

Felmérés: az AUR toronymagasan vezet, az RMDSZ a parlamentből való kiesés szélén
Egyszerre játszik a Sepsi OSK és az FK Csíkszereda a Román Kupában
Székely Sport

Egyszerre játszik a Sepsi OSK és az FK Csíkszereda a Román Kupában
Sándor Ella: Édesapám árnyékában
Nőileg

Sándor Ella: Édesapám árnyékában
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. január 21., szerda

Idén is jönni fog a Boldogasszony zarándokvonat a csíksomlyói búcsúba

Idén is elindul a Boldogasszony zarándokvonat a Misszió Tours Utazási Iroda és a MÁV Személyszállítási Zrt. közös szervezésében a csíksomlyói pünkösdi búcsúba.

Idén is jönni fog a Boldogasszony zarándokvonat a csíksomlyói búcsúba
Idén is jönni fog a Boldogasszony zarándokvonat a csíksomlyói búcsúba
2026. január 21., szerda

Idén is jönni fog a Boldogasszony zarándokvonat a csíksomlyói búcsúba
Hirdetés
2026. január 21., szerda

Bizonytalanná vált a közösségi központ építésének befejezése

Tavaly sem sikerült befejezni a csíkcsicsói közösségi szolgáltató központ építését, és ebben az évben sem látszik még, hogy mennyi előrelépés történhet. Bankhitelt nem tudott erre fordítani az önkormányzat, a saját költségvetésből pedig kevés jut.

Bizonytalanná vált a közösségi központ építésének befejezése
Bizonytalanná vált a közösségi központ építésének befejezése
2026. január 21., szerda

Bizonytalanná vált a közösségi központ építésének befejezése
2026. január 21., szerda

Vizsgálatra tartott az a nő, aki elhunyt a csíkszeredai kórház közelében

Vizsgálatra érkezett a csíkszeredai kórházba az a hölgy, aki kedd reggel rosszul lett az intézmény parkolójának bejáratánál, majd a helyszínen életét vesztette. Az eset során az autója irányíthatatlanná vált, több jármű is megrongálódott.

Vizsgálatra tartott az a nő, aki elhunyt a csíkszeredai kórház közelében
Vizsgálatra tartott az a nő, aki elhunyt a csíkszeredai kórház közelében
2026. január 21., szerda

Vizsgálatra tartott az a nő, aki elhunyt a csíkszeredai kórház közelében
2026. január 20., kedd

Katalógusbemutató: Márkos András-emlékkiállítás

A csíksomlyói Márkos András képzőművésznek állított emléket a Csíki Székely Múzeum, az emlékkiállítás katalógusát csütörtökön mutatják be a Mikó-várban.

Katalógusbemutató: Márkos András-emlékkiállítás
Katalógusbemutató: Márkos András-emlékkiállítás
2026. január 20., kedd

Katalógusbemutató: Márkos András-emlékkiállítás
Hirdetés
2026. január 20., kedd

Egy férfi bomlásnak indult holttestét találták meg egy csíkszeredai lakásban

Már erős szagot árasztott egy 47 éves férfi bomlásnak indult holtteste egy csíkszeredai lakásban, amikor megtalálta a rendőrség hétfőn. A holttestet boncolás céljából elszállították, és vizsgálják a halál körülményeit.

Egy férfi bomlásnak indult holttestét találták meg egy csíkszeredai lakásban
Egy férfi bomlásnak indult holttestét találták meg egy csíkszeredai lakásban
2026. január 20., kedd

Egy férfi bomlásnak indult holttestét találták meg egy csíkszeredai lakásban
2026. január 20., kedd

Programsorozattal ünneplik a magyar kultúrát Csíkszeredában

Táncelőadás, ünnepi hangverseny és filmvetítés is szerepel a csíkszeredai Magyar Kultúra Napja programsorozatában január 22. és 24. között.

Programsorozattal ünneplik a magyar kultúrát Csíkszeredában
Programsorozattal ünneplik a magyar kultúrát Csíkszeredában
2026. január 20., kedd

Programsorozattal ünneplik a magyar kultúrát Csíkszeredában
2026. január 20., kedd

Ismét feltűnt az északi fény Székelyföldön

Látványos és ritka természeti jelenséget figyelhettünk meg hétfő éjszaka az ország több pontján, köztük a Madarasi Hargitán is: az erős geomágneses vihar következtében az északi fény Székelyföldről is láthatóvá vált.

Ismét feltűnt az északi fény Székelyföldön
Ismét feltűnt az északi fény Székelyföldön
2026. január 20., kedd

Ismét feltűnt az északi fény Székelyföldön
Hirdetés
2026. január 19., hétfő

Egy lépéssel közelebb a Nagy István festő sétány felújításához

Tetemes összeget kell hozzárendelnie a megnyert pályázati forrásokhoz Csíkszereda önkormányzatának, hogy felújíthassa a Nagy István festő sétány teljes lakóövezetét. Hétfőn rendkívüli tanácsülésen módosították a munkálatok megvalósíthatósági tanulmányát.

Egy lépéssel közelebb a Nagy István festő sétány felújításához
Egy lépéssel közelebb a Nagy István festő sétány felújításához
2026. január 19., hétfő

Egy lépéssel közelebb a Nagy István festő sétány felújításához
2026. január 19., hétfő

Megszűnik a csíkszeredai Pro Animalia Alapítvány

Közel harminc évnyi tevékenység után megszűnik a tapolcai részen kutyamenhelyet is üzemeltető csíkszeredai Pro Animalia Alapítvány – jelentette be Facebook-oldalán maga a szervezet. Az okról egyelőre nem közöltek konkrétumot.

Megszűnik a csíkszeredai Pro Animalia Alapítvány
Megszűnik a csíkszeredai Pro Animalia Alapítvány
2026. január 19., hétfő

Megszűnik a csíkszeredai Pro Animalia Alapítvány
2026. január 19., hétfő

Át kell szervezni az Eco-Csík tevékenységét, nem lehet majd mindenkit megtartani

Változások előtt áll a csíkszeredai önkormányzat többségi tulajdonában lévő Eco-Csík Kft., amely jelenleg a városban és az alcsíki településeken a hulladék összegyűjtését és szállítását végzi, de ezt nemsokára be kell fejeznie.

Át kell szervezni az Eco-Csík tevékenységét, nem lehet majd mindenkit megtartani
Át kell szervezni az Eco-Csík tevékenységét, nem lehet majd mindenkit megtartani
2026. január 19., hétfő

Át kell szervezni az Eco-Csík tevékenységét, nem lehet majd mindenkit megtartani
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!