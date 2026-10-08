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Fotó: Borbély Fanni
Fakivágási és -nyesési munkálatokat végeznek október 13–14-én Csíkszereda több pontján – tájékoztatott Bors Béla alpolgármester.
2026. október 08., 12:492026. október 08., 12:49
2026. október 08., 12:532026. október 08., 12:53
A Vár téren a vadgesztenyefákat tisztítják meg a száraz ágaktól, emellett egy teljesen elszáradt fát is kivágnak. A Nárcisz sétányon az akácfák gallyazását és koronájuk visszavágását végzik el.
A Kalász negyedben egy elszáradt fűzfát vágnak ki, a Testvériség sugárúton pedig az akácfák koronáját metszik vissza.
A Szabadság téren egy széthasadt szilfa koronáját vágják vissza a további károk megelőzése érdekében, valamint a környező fákat is megtisztítják az elszáradt részektől.
Szabályozná a mesterséges intelligencia használatát a megkérdezett székelyföldi magyar végzős középiskolások többsége egy friss, reprezentatív kutatás szerint. Az első eredményeket a csíkszeredai Maturandus Konferencián ismertették.
Őrizetbe vettek egy 38 éves, csíkszeredai férfit, aki a gyanú szerint engedély nélkül behatolt egy helybéli otthonába. A lakás tulajdonosa érte tetten a férfit.
Jubileumi szüreti felvonulásra készül a csíkszeredai Napocska Óvoda: október 9-én tizedik alkalommal rendezik meg az eseményt, amelyre az elmúlt évek résztvevőit és az érdeklődőket is várják.
Előzetes letartóztatásba került az a sofőr, aki a gyanú szerint csütörtök este Csíkdánfalván, a 125-ös megyei úton halálra gázolt egy 21 éves nőt, majd elhagyta a baleset helyszínét.
Idén már nem készül el az a szabályzó, amely kitiltaná a gyalogosoknak fenntartott közterekről az elektromos rollerekkel közlekedőket Csíkszeredában. Jövőre viszont már igen, így tavasztól már korlátozásokkal szembesülnek az e-rolleresek.
A szilvától a zakuszkának való paprikáig még bőven akad mit beszerezni a piacon. Megnéztük az árakat, és összegyűjtöttük, miből mit érdemes eltenni télire, hogy a kamra hónapokig kitartson.
Noha idén is úgy tűnt, hogy elkezdődik a sportcsarnok építése Csíkcsicsóban, egyelőre még semmi sem utal arra, hogy ez megtörténne. Az előkészületek megtörténtek, de a pénz, amely a központi költségvetésből jönne, még hiányzik.
Európai uniós támogatással korszerűsítik a tusnádfürdői Jókai Mór Általános Iskolát, a város polgármestere nemrég írta alá az erre vonatkozó finanszírozási szerződést a gyulafehérvári székhelyű Központi Regionális Fejlesztési Ügynökséggel.
Több mint száz résztvevőt várnak október 8–11. között Csíksomlyóra, az első Kárpát-medencei Passió-találkozóra, amely a hagyományőrzés, a közösségépítés és a kulturális kapcsolatok erősítését szolgálja.
A csíkszeredai rendőrségre vitték kihallgatásra azt a férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy csütörtökön este halálosan elgázolt egy 21 éves nőt Csíkdánfalván, majd elhagyta a helyszínt.
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