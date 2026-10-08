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Fákat vágnak ki és metszenek meg Csíkszeredában

Képünk illusztráció • Fotó: Borbély Fanni

Képünk illusztráció

Fotó: Borbély Fanni

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Fakivágási és -nyesési munkálatokat végeznek október 13–14-én Csíkszereda több pontján – tájékoztatott Bors Béla alpolgármester.

Székelyhon

2026. október 08., 12:492026. október 08., 12:49

2026. október 08., 12:532026. október 08., 12:53

A Vár téren a vadgesztenyefákat tisztítják meg a száraz ágaktól, emellett egy teljesen elszáradt fát is kivágnak. A Nárcisz sétányon az akácfák gallyazását és koronájuk visszavágását végzik el.

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A Kalász negyedben egy elszáradt fűzfát vágnak ki, a Testvériség sugárúton pedig az akácfák koronáját metszik vissza.

A Szabadság téren egy széthasadt szilfa koronáját vágják vissza a további károk megelőzése érdekében, valamint a környező fákat is megtisztítják az elszáradt részektől.

Csíkszék Csíkszereda
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