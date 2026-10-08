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A Vár téren a vadgesztenyefákat tisztítják meg a száraz ágaktól, emellett egy teljesen elszáradt fát is kivágnak. A Nárcisz sétányon az akácfák gallyazását és koronájuk visszavágását végzik el.

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A Kalász negyedben egy elszáradt fűzfát vágnak ki, a Testvériség sugárúton pedig az akácfák koronáját metszik vissza.

A Szabadság téren egy széthasadt szilfa koronáját vágják vissza a további károk megelőzése érdekében, valamint a környező fákat is megtisztítják az elszáradt részektől.