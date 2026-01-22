Emléktúrát szerveznek a hétvégén

Szombaton indul a Madéfalvi Hargita Túra, azaz a Siculicidium Emléktúra a község határában
Fotó: hazajaroegylet.hu
Hetedik alkalommal szervezik meg a Madéfalvi Hargita Túrát, azaz a Siculicidium Emléktúrát a hétvégén. A háromnapos rendezvény Nedeczky Júlia hegymászó előadásával indul.
A madéfalvi emléktúra célja a történelmi megemlékezés és a közösségi, turisztikai élmény összekapcsolása, egy olyan téli találkozóhely kialakítása, amely a Kárpát-medence magyarságának is rendszeres találkozópontja lehet, akár családok számára is – fogalmaztak a szervezők. Idén hetedik alkalommal szervezik meg a rendezvényt január 23-25. között.
Pénteken 19 órától Magas hegyeken és azon túl címmel Nedeczky Júlia hegymászó, pszichológus, zenész tart előadást a madéfalvi művelődési házban. A belépő, amely egyben tombola is, 25 lej.
Szombaton indul a Madéfalvi Hargita Túra, azaz a Siculicidium Emléktúra: a község határában, 8:30-kor van a találkozó, 9 órakor pedig az indulás. A táv 15 kilométer, a szintkülönbség 530 méter.
Vasárnap a szentmise fél 11-től kezdődik a Siculicidium-kápolnában, amelyet rövid megemlékezés követ a Siculicidium emlékműnél. További részletek Madéfalva község Facebook-oldalán.
A Csíki Trans tájékoztatása szerint két járat esetében késés várható pénteken.
Kihívás lesz a csíkszeredai kutyamenhely további működtetése a Pro Animalia Alapítvány megszüntetése után, ugyanis a városi létesítménybe befogott kutyák többségét eddig ők vették örökbe. A befogadóképességük is kisebb, mint az alapítványé volt.
Három személygépkocsi ütközött össze Csíkszereda közelében, a 13A jelzésű országúton szerda délután. Két sérültet szállítottak kórházba, egy időre teljesen lezárták az útszakaszt.
Idén is elindul a Boldogasszony zarándokvonat a Misszió Tours Utazási Iroda és a MÁV Személyszállítási Zrt. közös szervezésében a csíksomlyói pünkösdi búcsúba.
Vizsgálatra érkezett a csíkszeredai kórházba az a hölgy, aki kedd reggel rosszul lett az intézmény parkolójának bejáratánál, majd a helyszínen életét vesztette. Az eset során az autója irányíthatatlanná vált, több jármű is megrongálódott.
A csíksomlyói Márkos András képzőművésznek állított emléket a Csíki Székely Múzeum, az emlékkiállítás katalógusát csütörtökön mutatják be a Mikó-várban.
Már erős szagot árasztott egy 47 éves férfi bomlásnak indult holtteste egy csíkszeredai lakásban, amikor megtalálta a rendőrség hétfőn. A holttestet boncolás céljából elszállították, és vizsgálják a halál körülményeit.
Táncelőadás, ünnepi hangverseny és filmvetítés is szerepel a csíkszeredai Magyar Kultúra Napja programsorozatában január 22. és 24. között.
Látványos és ritka természeti jelenséget figyelhettünk meg hétfő éjszaka az ország több pontján, köztük a Madarasi Hargitán is: az erős geomágneses vihar következtében az északi fény Székelyföldről is láthatóvá vált.
Tetemes összeget kell hozzárendelnie a megnyert pályázati forrásokhoz Csíkszereda önkormányzatának, hogy felújíthassa a Nagy István festő sétány teljes lakóövezetét. Hétfőn rendkívüli tanácsülésen módosították a munkálatok megvalósíthatósági tanulmányát.
szóljon hozzá!