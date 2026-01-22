Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Emléktúrát szerveznek a hétvégén

Szombaton indul a Madéfalvi Hargita Túra, azaz a Siculicidium Emléktúra a község határában • Fotó: hazajaroegylet.hu

Szombaton indul a Madéfalvi Hargita Túra, azaz a Siculicidium Emléktúra a község határában

Fotó: hazajaroegylet.hu

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Hetedik alkalommal szervezik meg a Madéfalvi Hargita Túrát, azaz a Siculicidium Emléktúrát a hétvégén. A háromnapos rendezvény Nedeczky Júlia hegymászó előadásával indul.

Székelyhon

2026. január 22., 17:222026. január 22., 17:22

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A madéfalvi emléktúra célja a történelmi megemlékezés és a közösségi, turisztikai élmény összekapcsolása, egy olyan téli találkozóhely kialakítása, amely a Kárpát-medence magyarságának is rendszeres találkozópontja lehet, akár családok számára is – fogalmaztak a szervezők. Idén hetedik alkalommal szervezik meg a rendezvényt január 23-25. között.

  • Pénteken 19 órától Magas hegyeken és azon túl címmel Nedeczky Júlia hegymászó, pszichológus, zenész tart előadást a madéfalvi művelődési házban. A belépő, amely egyben tombola is, 25 lej.

  • Szombaton indul a Madéfalvi Hargita Túra, azaz a Siculicidium Emléktúra: a község határában, 8:30-kor van a találkozó, 9 órakor pedig az indulás. A táv 15 kilométer, a szintkülönbség 530 méter.

  • Vasárnap a szentmise fél 11-től kezdődik a Siculicidium-kápolnában, amelyet rövid megemlékezés követ a Siculicidium emlékműnél. További részletek Madéfalva község Facebook-oldalán.

Hirdetés

Csíkszék Madéfalva esemény
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Fizetés vagy nyugdíj? – 85 százalékos megvonást vezetne be a kormány
Székelyföldi tudóst választott tagjává a Magyar Tudományos Akadémia
Saját nevelésű játékosától kapott gólt, vereséggel indította az edzőtábort a Sepsi OSK
Antal Árpád visszavonulót fúj: átdolgozzák az adópolitikát, a különbözetet visszaadják
Visszatér a magyar válogatottba Sofron István, öt GYHK-játékost is behívtak
Gáll Tímea a Lélekhangban: Jó döntés volt! (VIDEÓ)
Fizetés vagy nyugdíj? – 85 százalékos megvonást vezetne be a kormány
Székelyhon

Fizetés vagy nyugdíj? – 85 százalékos megvonást vezetne be a kormány
Székelyföldi tudóst választott tagjává a Magyar Tudományos Akadémia
Székelyhon

Székelyföldi tudóst választott tagjává a Magyar Tudományos Akadémia
Saját nevelésű játékosától kapott gólt, vereséggel indította az edzőtábort a Sepsi OSK
Székely Sport

Saját nevelésű játékosától kapott gólt, vereséggel indította az edzőtábort a Sepsi OSK
Antal Árpád visszavonulót fúj: átdolgozzák az adópolitikát, a különbözetet visszaadják
Krónika

Antal Árpád visszavonulót fúj: átdolgozzák az adópolitikát, a különbözetet visszaadják
Visszatér a magyar válogatottba Sofron István, öt GYHK-játékost is behívtak
Székely Sport

Visszatér a magyar válogatottba Sofron István, öt GYHK-játékost is behívtak
Gáll Tímea a Lélekhangban: Jó döntés volt! (VIDEÓ)
Nőileg

Gáll Tímea a Lélekhangban: Jó döntés volt! (VIDEÓ)
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. január 22., csütörtök

Késhetnek az autóbuszok Csíkszeredában

A Csíki Trans tájékoztatása szerint két járat esetében késés várható pénteken.

Késhetnek az autóbuszok Csíkszeredában
Késhetnek az autóbuszok Csíkszeredában
2026. január 22., csütörtök

Késhetnek az autóbuszok Csíkszeredában
Hirdetés
2026. január 21., szerda

Nehéz időszaka következik a csíkszeredai kutyamenhelynek

Kihívás lesz a csíkszeredai kutyamenhely további működtetése a Pro Animalia Alapítvány megszüntetése után, ugyanis a városi létesítménybe befogott kutyák többségét eddig ők vették örökbe. A befogadóképességük is kisebb, mint az alapítványé volt.

Nehéz időszaka következik a csíkszeredai kutyamenhelynek
Nehéz időszaka következik a csíkszeredai kutyamenhelynek
2026. január 21., szerda

Nehéz időszaka következik a csíkszeredai kutyamenhelynek
2026. január 21., szerda

Három autó ütközött össze Csíkszereda közelében

Három személygépkocsi ütközött össze Csíkszereda közelében, a 13A jelzésű országúton szerda délután. Két sérültet szállítottak kórházba, egy időre teljesen lezárták az útszakaszt.

Három autó ütközött össze Csíkszereda közelében
Három autó ütközött össze Csíkszereda közelében
2026. január 21., szerda

Három autó ütközött össze Csíkszereda közelében
2026. január 21., szerda

Idén is jönni fog a Boldogasszony zarándokvonat a csíksomlyói búcsúba

Idén is elindul a Boldogasszony zarándokvonat a Misszió Tours Utazási Iroda és a MÁV Személyszállítási Zrt. közös szervezésében a csíksomlyói pünkösdi búcsúba.

Idén is jönni fog a Boldogasszony zarándokvonat a csíksomlyói búcsúba
Idén is jönni fog a Boldogasszony zarándokvonat a csíksomlyói búcsúba
2026. január 21., szerda

Idén is jönni fog a Boldogasszony zarándokvonat a csíksomlyói búcsúba
Hirdetés
2026. január 21., szerda

Vizsgálatra tartott az a nő, aki elhunyt a csíkszeredai kórház közelében

Vizsgálatra érkezett a csíkszeredai kórházba az a hölgy, aki kedd reggel rosszul lett az intézmény parkolójának bejáratánál, majd a helyszínen életét vesztette. Az eset során az autója irányíthatatlanná vált, több jármű is megrongálódott.

Vizsgálatra tartott az a nő, aki elhunyt a csíkszeredai kórház közelében
Vizsgálatra tartott az a nő, aki elhunyt a csíkszeredai kórház közelében
2026. január 21., szerda

Vizsgálatra tartott az a nő, aki elhunyt a csíkszeredai kórház közelében
2026. január 20., kedd

Katalógusbemutató: Márkos András-emlékkiállítás

A csíksomlyói Márkos András képzőművésznek állított emléket a Csíki Székely Múzeum, az emlékkiállítás katalógusát csütörtökön mutatják be a Mikó-várban.

Katalógusbemutató: Márkos András-emlékkiállítás
Katalógusbemutató: Márkos András-emlékkiállítás
2026. január 20., kedd

Katalógusbemutató: Márkos András-emlékkiállítás
2026. január 20., kedd

Egy férfi bomlásnak indult holttestét találták meg egy csíkszeredai lakásban

Már erős szagot árasztott egy 47 éves férfi bomlásnak indult holtteste egy csíkszeredai lakásban, amikor megtalálta a rendőrség hétfőn. A holttestet boncolás céljából elszállították, és vizsgálják a halál körülményeit.

Egy férfi bomlásnak indult holttestét találták meg egy csíkszeredai lakásban
Egy férfi bomlásnak indult holttestét találták meg egy csíkszeredai lakásban
2026. január 20., kedd

Egy férfi bomlásnak indult holttestét találták meg egy csíkszeredai lakásban
Hirdetés
2026. január 20., kedd

Programsorozattal ünneplik a magyar kultúrát Csíkszeredában

Táncelőadás, ünnepi hangverseny és filmvetítés is szerepel a csíkszeredai Magyar Kultúra Napja programsorozatában január 22. és 24. között.

Programsorozattal ünneplik a magyar kultúrát Csíkszeredában
Programsorozattal ünneplik a magyar kultúrát Csíkszeredában
2026. január 20., kedd

Programsorozattal ünneplik a magyar kultúrát Csíkszeredában
2026. január 20., kedd

Ismét feltűnt az északi fény Székelyföldön

Látványos és ritka természeti jelenséget figyelhettünk meg hétfő éjszaka az ország több pontján, köztük a Madarasi Hargitán is: az erős geomágneses vihar következtében az északi fény Székelyföldről is láthatóvá vált.

Ismét feltűnt az északi fény Székelyföldön
Ismét feltűnt az északi fény Székelyföldön
2026. január 20., kedd

Ismét feltűnt az északi fény Székelyföldön
2026. január 19., hétfő

Egy lépéssel közelebb a Nagy István festő sétány felújításához

Tetemes összeget kell hozzárendelnie a megnyert pályázati forrásokhoz Csíkszereda önkormányzatának, hogy felújíthassa a Nagy István festő sétány teljes lakóövezetét. Hétfőn rendkívüli tanácsülésen módosították a munkálatok megvalósíthatósági tanulmányát.

Egy lépéssel közelebb a Nagy István festő sétány felújításához
Egy lépéssel közelebb a Nagy István festő sétány felújításához
2026. január 19., hétfő

Egy lépéssel közelebb a Nagy István festő sétány felújításához
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!