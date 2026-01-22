Emléktúrát szerveznek a hétvégén

Hetedik alkalommal szervezik meg a Madéfalvi Hargita Túrát, azaz a Siculicidium Emléktúrát a hétvégén. A háromnapos rendezvény Nedeczky Júlia hegymászó előadásával indul.

A madéfalvi emléktúra célja a történelmi megemlékezés és a közösségi, turisztikai élmény összekapcsolása, egy olyan téli találkozóhely kialakítása, amely a Kárpát-medence magyarságának is rendszeres találkozópontja lehet, akár családok számára is – fogalmaztak a szervezők. Idén hetedik alkalommal szervezik meg a rendezvényt január 23-25. között.

Pénteken 19 órától Magas hegyeken és azon túl címmel Nedeczky Júlia hegymászó, pszichológus, zenész tart előadást a madéfalvi művelődési házban. A belépő, amely egyben tombola is, 25 lej.

Szombaton indul a Madéfalvi Hargita Túra, azaz a Siculicidium Emléktúra: a község határában, 8:30-kor van a találkozó, 9 órakor pedig az indulás. A táv 15 kilométer, a szintkülönbség 530 méter.

Vasárnap a szentmise fél 11-től kezdődik a Siculicidium-kápolnában, amelyet rövid megemlékezés követ a Siculicidium emlékműnél. További részletek Madéfalva község Facebook-oldalán.