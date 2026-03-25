Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Előkészületben a piricskei víz- és szennyvízhálózat építése

Alap infrastruktúra kiépítésére van szükség. Előkészületben a beruházás

Alap infrastruktúra kiépítésére van szükség. Előkészületben a beruházás

Fotó: Veres Nándor

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A tavalyi megtorpanás után nemsokára aláírhatják a finanszírozási szerződést, és ki lehet írni a közbeszerzési eljárást a piricskei víz- és szennyvízhálózat tervezésére és kiépítésére. A beruházást az Anghel Saligny program támogatja.

Kovács Attila

2026. március 25., 12:162026. március 25., 12:16

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A közigazgatásilag Csíkcsicsóhoz tartozó üdülőövezet, Piricske számára az első jelentős alap infrastruktúra kiépítésére készülnek, ott ugyanis

az áramellátáson kívül más közművesítés még nincs.

A víz- és csatornahálózat létrehozása érdekében a község az Anghel Saligny program támogatásáért pályázott, és 2022-ben 18 millió lejt hagytak jóvá erre a célra.

korábban írtuk

Víz- és szennyvízhálózat épül Piricskén
Víz- és szennyvízhálózat épül Piricskén

Ha rövidesen aláírják a finanszírozási szerződést, akkor ki lehet írni a közbeszerzési eljárást a piricskei víz- és szennyvízhálózat kiépítésére. A beruházásra korábban az Anghel Saligny programtól nyert támogatást Csíkcsicsó.

A beruházás érdekében elkészíttetett megvalósíthatósági tanulmány véglegesítése érdekében több országos hatóság részéről volt szükség beleegyezésre, ugyanakkor a szükséges területek egy részét az országos erdőalapból kellett kivonni, és az ellátóvezeték nyomvonalán ezeket telekkönyveztetni. Tavaly pedig egy időre fel is függesztették a Saligny program támogatását.

Péter Lukács csicsói polgármester szerint most egy utolsó környezetvédelmi beleegyezésre várnak Brassóból, utána pedig következhet a finanszírozási szerződés aláírása a fejlesztési minisztérium képviselőivel. Mint megtudtuk, a szaktárca részéről a szükséges összegeket biztosítják, de elviekben három éves időszakra felosztva:

idén 20 százalékát, 2027-ben és 2028-ban további 30–30 százalékot.

Ennek érdekében, miután aláírják a finanszírozási szerződést, kiírják a közbeszerzési eljárást a munkálat műszaki terveinek elkészítésére és a kivitelezésre – vázolta az elöljáró.

Annak függvényében, hogy a licit mikor zárul le, és lesznek-e esetleges óvások, a műszaki tervek elkészítése után el is kezdődhet idén a kivitelezés.

A vizet egy magasabban fekvő hargitafürdői forrásból biztosítják,

helyben ugyanis nem volt megfelelő hozamú forrás vagy patak. Piricskén víztartály telepítésére is szükség van, a rendszer a meglévő házakat és vendéglátó-egységeket ki tudja szolgálni, bizonyos mértékig pedig később bővíthető lesz.

A szennyvizet ugyanakkor le kell vezetni a hegyről, ezt a polgármester szerint a csicsói hálózat tudja majd befogadni, amely egészen Csiba határáig kiépült. Mivel Csibában még várni kell a csatornahálózatra, amely a csíkszeredai tisztítóállomáshoz vezethetné el a szennyvizet, ezért azt a Csicsót is kiszolgáló madéfalvi szennyvíztisztító kezelné. Viszont tervben van ennek csatlakoztatása a csíkszeredai szennyvíztelephez, így a piricskei hálózat befejezéséig ez a munkálat is elkészülhet.

Csíkszék Csíkcsicsó
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
szóljon hozzá! Hozzászólások
Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Ezek is érdekelhetik

A rovat további cikkei

2026. március 24., kedd

Tűz ütött ki egy csíkszentléleki lakóházban

Kigyulladt egy lakóház terasza Csíkszentléleken kedden hajnalban, a tűzben egy idős férfi megsérült – adja hírül a Hargita megyei tűzoltóság.

Tűz ütött ki egy csíkszentléleki lakóházban
Tűz ütött ki egy csíkszentléleki lakóházban
2026. március 24., kedd

Tűz ütött ki egy csíkszentléleki lakóházban
2026. március 23., hétfő

Határidőn belül cserélni kell a mozgássérültek parkolási igazolványát Csíkszeredában

Adatfirssítés miatt cserélik a mozgássérülteknek kibocsátott parkolási igazolványokat Csíkszeredában.

Határidőn belül cserélni kell a mozgássérültek parkolási igazolványát Csíkszeredában
Határidőn belül cserélni kell a mozgássérültek parkolási igazolványát Csíkszeredában
2026. március 23., hétfő

Határidőn belül cserélni kell a mozgássérültek parkolási igazolványát Csíkszeredában
2026. március 23., hétfő

Építik a bölcsődét Csíkszentsimonban, június végére be kellene fejezni a munkát

Versenyt futnak az idővel Csíkszentsimonban, ahol a bölcsőde építését június végére be kellene fejezni. De mivel különböző okok hátráltatták a munka elkezdését, arra számítanak, hogy kapnak egy kis haladékot a finanszírozótól.

Építik a bölcsődét Csíkszentsimonban, június végére be kellene fejezni a munkát
Építik a bölcsődét Csíkszentsimonban, június végére be kellene fejezni a munkát
2026. március 23., hétfő

Építik a bölcsődét Csíkszentsimonban, június végére be kellene fejezni a munkát
2026. március 23., hétfő

Helikopterrel vitték Marosvásárhelyre a vasúti balesetben súlyosan megsérült csecsemőt

Marosvásárhelyre szállították vasárnap este SMURD-helikopterrel a csíkszeredai megyei kórházból a vasúti balesetben megsérült csecsemőt, a másik három sérültet továbbra is a megyei kórházban ápolják.

Helikopterrel vitték Marosvásárhelyre a vasúti balesetben súlyosan megsérült csecsemőt
Helikopterrel vitték Marosvásárhelyre a vasúti balesetben súlyosan megsérült csecsemőt
2026. március 23., hétfő

Helikopterrel vitték Marosvásárhelyre a vasúti balesetben súlyosan megsérült csecsemőt
2026. március 22., vasárnap

Halálos vonatbaleset Csíkszeredában: hat személyt szállító szekeret ütött el a vonat – frissítve

Halálos kimenetelű vasúti baleset történt Csíkszeredában a Brassói út mellett vasárnap délután: egy lovas szekérrel a vonat elé hajtottak, egy személy a helyszínen meghalt.

Halálos vonatbaleset Csíkszeredában: hat személyt szállító szekeret ütött el a vonat – frissítve
Halálos vonatbaleset Csíkszeredában: hat személyt szállító szekeret ütött el a vonat – frissítve
2026. március 22., vasárnap

Halálos vonatbaleset Csíkszeredában: hat személyt szállító szekeret ütött el a vonat – frissítve
2026. március 20., péntek

Több mint száz cölöpre építették a csíkszeredai Angyalkert napközit

Három éve nyílt meg Csíkszeredában az Angyalkert napközi, amely a magyar kormány támogatásával épült meg. A létesítménybe járó 170 gyermek számára nemcsak korszerű környezetet, hanem a keresztény értékek mentén történő nevelést is biztosítanak.

Több mint száz cölöpre építették a csíkszeredai Angyalkert napközit
Több mint száz cölöpre építették a csíkszeredai Angyalkert napközit
2026. március 20., péntek

Több mint száz cölöpre építették a csíkszeredai Angyalkert napközit
2026. március 20., péntek

Márciusra tolódott az adófizetési roham Csíkszeredában

A januári bizonytalanság és tiltakozások után március közepére tetőzött az adófizetési kedv a hargitai megyeszékhelyen. A lakók március 31-ig élhetnek a 10 százalékos kedvezménnyel, ami a jelentős adóemelések mellett némi megtakarítást jelenthet.

Márciusra tolódott az adófizetési roham Csíkszeredában
Márciusra tolódott az adófizetési roham Csíkszeredában
2026. március 20., péntek

Márciusra tolódott az adófizetési roham Csíkszeredában
2026. március 19., csütörtök

Folytatódik a Tusnádfürdőt ellátó vízvezeték építése

A tavaly decemberi leállás után folytatja a kivitelező a Tusnádfürdőt ellátó új vízvezeték építését. Idén nemcsak a hálózatot, hanem a vízszolgáltatáshoz szükséges létesítményeket is szeretnék elkészíteni, hogy tudják beüzemelni az új rendszert.

Folytatódik a Tusnádfürdőt ellátó vízvezeték építése
Folytatódik a Tusnádfürdőt ellátó vízvezeték építése
2026. március 19., csütörtök

Folytatódik a Tusnádfürdőt ellátó vízvezeték építése
2026. március 19., csütörtök

Nemzetközi szimpóziumot szerveznek pedagógusoknak Csíkszeredában

Nemzetközi szimpóziumra várják a pedagógusokat március 21-én, szombaton Csíkszeredában, ahol a gyermekek jóllétéhez kapcsolódó innovatív oktatási megoldások kerülnek fókuszba.

Nemzetközi szimpóziumot szerveznek pedagógusoknak Csíkszeredában
Nemzetközi szimpóziumot szerveznek pedagógusoknak Csíkszeredában
2026. március 19., csütörtök

Nemzetközi szimpóziumot szerveznek pedagógusoknak Csíkszeredában
2026. március 19., csütörtök

Intervenciós kardiológia Csíkszeredában – életmentés helyben

A szívinfarktusos betegek ellátása mellett lehetőség van szívritmusszabályzó eszközök beültetésére, illetve cerebrovaszkuláris beavatkozásokra is Csíkszeredában, a magyar kormány támogatásával létrehozott intervenciós kardiológiai központban.

Intervenciós kardiológia Csíkszeredában – életmentés helyben
Intervenciós kardiológia Csíkszeredában – életmentés helyben
2026. március 19., csütörtök

Intervenciós kardiológia Csíkszeredában – életmentés helyben
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!