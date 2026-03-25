Előkészületben a piricskei víz- és szennyvízhálózat építése

A tavalyi megtorpanás után nemsokára aláírhatják a finanszírozási szerződést, és ki lehet írni a közbeszerzési eljárást a piricskei víz- és szennyvízhálózat tervezésére és kiépítésére. A beruházást az Anghel Saligny program támogatja.

Kovács Attila 2026. március 25., 12:162026. március 25., 12:16

A közigazgatásilag Csíkcsicsóhoz tartozó üdülőövezet, Piricske számára az első jelentős alap infrastruktúra kiépítésére készülnek, ott ugyanis

az áramellátáson kívül más közművesítés még nincs.

A víz- és csatornahálózat létrehozása érdekében a község az Anghel Saligny program támogatásáért pályázott, és 2022-ben 18 millió lejt hagytak jóvá erre a célra. A beruházás érdekében elkészíttetett megvalósíthatósági tanulmány véglegesítése érdekében több országos hatóság részéről volt szükség beleegyezésre, ugyanakkor a szükséges területek egy részét az országos erdőalapból kellett kivonni, és az ellátóvezeték nyomvonalán ezeket telekkönyveztetni. Tavaly pedig egy időre fel is függesztették a Saligny program támogatását. Péter Lukács csicsói polgármester szerint most egy utolsó környezetvédelmi beleegyezésre várnak Brassóból, utána pedig következhet a finanszírozási szerződés aláírása a fejlesztési minisztérium képviselőivel. Mint megtudtuk, a szaktárca részéről a szükséges összegeket biztosítják, de elviekben három éves időszakra felosztva:

idén 20 százalékát, 2027-ben és 2028-ban további 30–30 százalékot.

Ennek érdekében, miután aláírják a finanszírozási szerződést, kiírják a közbeszerzési eljárást a munkálat műszaki terveinek elkészítésére és a kivitelezésre – vázolta az elöljáró. Hirdetés Annak függvényében, hogy a licit mikor zárul le, és lesznek-e esetleges óvások, a műszaki tervek elkészítése után el is kezdődhet idén a kivitelezés.

A vizet egy magasabban fekvő hargitafürdői forrásból biztosítják,