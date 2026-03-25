Előkészületben a piricskei víz- és szennyvízhálózat építése

Alap infrastruktúra kiépítésére van szükség. Előkészületben a beruházás
Fotó: Veres Nándor
A tavalyi megtorpanás után nemsokára aláírhatják a finanszírozási szerződést, és ki lehet írni a közbeszerzési eljárást a piricskei víz- és szennyvízhálózat tervezésére és kiépítésére. A beruházást az Anghel Saligny program támogatja.
A közigazgatásilag Csíkcsicsóhoz tartozó üdülőövezet, Piricske számára az első jelentős alap infrastruktúra kiépítésére készülnek, ott ugyanis
A víz- és csatornahálózat létrehozása érdekében a község az Anghel Saligny program támogatásáért pályázott, és 2022-ben 18 millió lejt hagytak jóvá erre a célra.
Ha rövidesen aláírják a finanszírozási szerződést, akkor ki lehet írni a közbeszerzési eljárást a piricskei víz- és szennyvízhálózat kiépítésére. A beruházásra korábban az Anghel Saligny programtól nyert támogatást Csíkcsicsó.
A beruházás érdekében elkészíttetett megvalósíthatósági tanulmány véglegesítése érdekében több országos hatóság részéről volt szükség beleegyezésre, ugyanakkor a szükséges területek egy részét az országos erdőalapból kellett kivonni, és az ellátóvezeték nyomvonalán ezeket telekkönyveztetni. Tavaly pedig egy időre fel is függesztették a Saligny program támogatását.
Péter Lukács csicsói polgármester szerint most egy utolsó környezetvédelmi beleegyezésre várnak Brassóból, utána pedig következhet a finanszírozási szerződés aláírása a fejlesztési minisztérium képviselőivel. Mint megtudtuk, a szaktárca részéről a szükséges összegeket biztosítják, de elviekben három éves időszakra felosztva:
Ennek érdekében, miután aláírják a finanszírozási szerződést, kiírják a közbeszerzési eljárást a munkálat műszaki terveinek elkészítésére és a kivitelezésre – vázolta az elöljáró.
Annak függvényében, hogy a licit mikor zárul le, és lesznek-e esetleges óvások, a műszaki tervek elkészítése után el is kezdődhet idén a kivitelezés.
helyben ugyanis nem volt megfelelő hozamú forrás vagy patak. Piricskén víztartály telepítésére is szükség van, a rendszer a meglévő házakat és vendéglátó-egységeket ki tudja szolgálni, bizonyos mértékig pedig később bővíthető lesz.
A szennyvizet ugyanakkor le kell vezetni a hegyről, ezt a polgármester szerint a csicsói hálózat tudja majd befogadni, amely egészen Csiba határáig kiépült. Mivel Csibában még várni kell a csatornahálózatra, amely a csíkszeredai tisztítóállomáshoz vezethetné el a szennyvizet, ezért azt a Csicsót is kiszolgáló madéfalvi szennyvíztisztító kezelné. Viszont tervben van ennek csatlakoztatása a csíkszeredai szennyvíztelephez, így a piricskei hálózat befejezéséig ez a munkálat is elkészülhet.
