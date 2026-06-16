Eladásra kínálja hulladékgyűjtő edényeit a piacról kivonuló szolgáltató

Mivel nemsokára befejezi a hulladékgyűjtést és szállítást a csíkszeredai önkormányzat többségi tulajdonában levő Eco-Csík Kft., a cég kedvezményes áron kínálja eladásra a lakosságnak a korábban kiosztott hulladékgyűjtő edényeket.

Kovács Attila 2026. június 16., 10:122026. június 16., 10:12 2026. június 16., 11:112026. június 16., 11:11

Folyamatban van a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási rendszer gyűjtési és szállítási ágazatának beüzemelése, ennek megfelelően szolgáltatóváltás történik több övezetben, elsősorban Csíkszeredában és az alcsíki községekben. Hirdetés Itt a csíkszeredai önkormányzat többségi tulajdonában levő Eco-Csík Kft. végezte eddig a hulladék begyűjtését és szállítását, de ezt nemsokára át kell adnia a teljes megyei rendszert kiszolgáló konzorciumnak, amelyet az AVE Románia, az RDE Hargita és az RDE Huron cégek alkotnak. A szolgáltatói megbízást 8 évre kapta meg a konzorcium az év elején lezárult közbeszerzési eljárás nyomán. korábban írtuk Egységes hulladékgyűjtési rendszer Hargita megyében – aláírták a szerződést Legkésőbb év végéig be kell üzemelni az uniós támogatással kiépült Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási rendszer begyűjtési és szállítási szolgáltatását, amelyre csütörtökön írták alá a szerződést a nyertes konzorciummal. Az Eco-Csík Kft. már elkezdte a hulladékgyűjtéshez használt eszközállomány értékesítésének folyamatát, így

a családi házakban lakóknak kedvezményes áron eladásra kínálják azokat a hulladékgyűjtő edényeket, amelyeket korábban kiosztottak, és rendszeresen ürítettek.

A kifüggesztett tájékoztatók szerint a jelenleg haszonkölcsön és bérlés jogcímen használatba adott tárolókat július 1-től lehet megvásárolni, ezek árait kiszámlázzák. A felértékelés alapján az 50 literes edény 10,

a 80 literes 20,

a 120 literes 25,

a 140 és 150 literesek 30,

a 240 literes 35,

a 660 literes 180,

míg az 110 literes kuka 200 lejbe kerül. Ha az ügyfél nem igényli a megvásárlást, ezt legkésőbb június 26-ig jelezni kell az office@eco-csik elektronikus postacímen, vagy személyesen a cég székhelyén, Csíkszeredában, a Hajnal utca 34. szám alatt. Amennyiben ezt elmulasztják a határidőig, az edények árát kiszámlázzák az ügyfeleknek.

Jelezni kell, ha valakinek nincs szüksége az edényekre Fotó: Székelyhon

Kérdésünkre Pál Tamás, az Eco-Csík Kft. igazgatója elmondta, az ügyfelek által nem igényelt edényeket összegyűjtésük után a cég próbálja majd értékesíteni, mert már nem lesz mire használni ezeket. „Fél csomag cigaretta áráért a kisebb edényeket meg lehet vásárolni. Úgy gondolom, ez vonzó lehet a lakosság számára, mert bármit lehet majd tárolni bennük. Persze ezt a lakó dönti el, mi felajánlottuk” – vázolta. Mint megtudtuk, a cég a hulladékszállításra használt gépjárműveket is értékesíteni fogja felértékelésük után.

Az Eco-Csík továbbra is biztosítani fogja Csíkszeredában a város takarítását, télen pedig a hóeltakarítást.