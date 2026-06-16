Eladásra kínálja hulladékgyűjtő edényeit a piacról kivonuló szolgáltató

A kifüggesztett hirdetésekben kedvező áron kínálják eladásra a tárolókat
Fotó: Kozán István
Mivel nemsokára befejezi a hulladékgyűjtést és szállítást a csíkszeredai önkormányzat többségi tulajdonában levő Eco-Csík Kft., a cég kedvezményes áron kínálja eladásra a lakosságnak a korábban kiosztott hulladékgyűjtő edényeket.
2026. június 16., 10:122026. június 16., 10:12
2026. június 16., 11:112026. június 16., 11:11
Folyamatban van a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási rendszer gyűjtési és szállítási ágazatának beüzemelése, ennek megfelelően szolgáltatóváltás történik több övezetben, elsősorban Csíkszeredában és az alcsíki községekben.
Itt a csíkszeredai önkormányzat többségi tulajdonában levő Eco-Csík Kft. végezte eddig a hulladék begyűjtését és szállítását, de ezt nemsokára át kell adnia a teljes megyei rendszert kiszolgáló konzorciumnak, amelyet az AVE Románia, az RDE Hargita és az RDE Huron cégek alkotnak. A szolgáltatói megbízást 8 évre kapta meg a konzorcium az év elején lezárult közbeszerzési eljárás nyomán.
Legkésőbb év végéig be kell üzemelni az uniós támogatással kiépült Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási rendszer begyűjtési és szállítási szolgáltatását, amelyre csütörtökön írták alá a szerződést a nyertes konzorciummal.
Az Eco-Csík Kft. már elkezdte a hulladékgyűjtéshez használt eszközállomány értékesítésének folyamatát, így
A kifüggesztett tájékoztatók szerint a jelenleg haszonkölcsön és bérlés jogcímen használatba adott tárolókat július 1-től lehet megvásárolni, ezek árait kiszámlázzák. A felértékelés alapján
az 50 literes edény 10,
a 80 literes 20,
a 120 literes 25,
a 140 és 150 literesek 30,
a 240 literes 35,
a 660 literes 180,
míg az 110 literes kuka 200 lejbe kerül.
Ha az ügyfél nem igényli a megvásárlást, ezt legkésőbb június 26-ig jelezni kell az office@eco-csik elektronikus postacímen, vagy személyesen a cég székhelyén, Csíkszeredában, a Hajnal utca 34. szám alatt. Amennyiben ezt elmulasztják a határidőig, az edények árát kiszámlázzák az ügyfeleknek.
Jelezni kell, ha valakinek nincs szüksége az edényekre
Fotó: Székelyhon
Kérdésünkre Pál Tamás, az Eco-Csík Kft. igazgatója elmondta, az ügyfelek által nem igényelt edényeket összegyűjtésük után a cég próbálja majd értékesíteni, mert már nem lesz mire használni ezeket. „Fél csomag cigaretta áráért a kisebb edényeket meg lehet vásárolni. Úgy gondolom, ez vonzó lehet a lakosság számára, mert bármit lehet majd tárolni bennük. Persze ezt a lakó dönti el, mi felajánlottuk” – vázolta.
Mint megtudtuk, a cég a hulladékszállításra használt gépjárműveket is értékesíteni fogja felértékelésük után.
Az integrált hulladékgazdálkodási rendszer részeként vidéki környezetben a lebomló hulladékot nem fogja gyűjteni az új szolgáltató, hanem komposztáló edényeket fognak adni a lakosságnak. A vegyes hulladékot 120 literes, chippel ellátott kukákba lehet majd gyűjteni, amelyeket a szolgáltató oszt majd szét, és ezek kiürítésének számát az azonosítással együtt regisztrálják.
A szelektíven gyűjtött hulladék számára zsákokat osztanak szét, az üveget közös gyűjtőhelyre lehet vinni. Városi környezetben a családi házaknál a törvény nem teszi lehetővé a komposztálást, ezért ott a lebomló hulladék számára 25 literes gyűjtőedényeket biztosítanak, ugyanakkor kukákat, illetve zsákokat is adnak majd – hangzott el korábban.
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