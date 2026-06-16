Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Eladásra kínálja hulladékgyűjtő edényeit a piacról kivonuló szolgáltató

A kifüggesztett hirdetésekben kedvező áron kínálják eladásra a tárolókat • Fotó: Kozán István

A kifüggesztett hirdetésekben kedvező áron kínálják eladásra a tárolókat

Fotó: Kozán István

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Mivel nemsokára befejezi a hulladékgyűjtést és szállítást a csíkszeredai önkormányzat többségi tulajdonában levő Eco-Csík Kft., a cég kedvezményes áron kínálja eladásra a lakosságnak a korábban kiosztott hulladékgyűjtő edényeket.

Kovács Attila

2026. június 16., 10:122026. június 16., 10:12

2026. június 16., 11:112026. június 16., 11:11

Folyamatban van a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási rendszer gyűjtési és szállítási ágazatának beüzemelése, ennek megfelelően szolgáltatóváltás történik több övezetben, elsősorban Csíkszeredában és az alcsíki községekben.

Hirdetés

Itt a csíkszeredai önkormányzat többségi tulajdonában levő Eco-Csík Kft. végezte eddig a hulladék begyűjtését és szállítását, de ezt nemsokára át kell adnia a teljes megyei rendszert kiszolgáló konzorciumnak, amelyet az AVE Románia, az RDE Hargita és az RDE Huron cégek alkotnak. A szolgáltatói megbízást 8 évre kapta meg a konzorcium az év elején lezárult közbeszerzési eljárás nyomán.

korábban írtuk

Egységes hulladékgyűjtési rendszer Hargita megyében – aláírták a szerződést
Egységes hulladékgyűjtési rendszer Hargita megyében – aláírták a szerződést

Legkésőbb év végéig be kell üzemelni az uniós támogatással kiépült Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási rendszer begyűjtési és szállítási szolgáltatását, amelyre csütörtökön írták alá a szerződést a nyertes konzorciummal.

Az Eco-Csík Kft. már elkezdte a hulladékgyűjtéshez használt eszközállomány értékesítésének folyamatát, így

a családi házakban lakóknak kedvezményes áron eladásra kínálják azokat a hulladékgyűjtő edényeket, amelyeket korábban kiosztottak, és rendszeresen ürítettek.

A kifüggesztett tájékoztatók szerint a jelenleg haszonkölcsön és bérlés jogcímen használatba adott tárolókat július 1-től lehet megvásárolni, ezek árait kiszámlázzák. A felértékelés alapján

  • az 50 literes edény 10,

  • a 80 literes 20,

  • a 120 literes 25,

  • a 140 és 150 literesek 30,

  • a 240 literes 35,

  • a 660 literes 180,

  • míg az 110 literes kuka 200 lejbe kerül.

Ha az ügyfél nem igényli a megvásárlást, ezt legkésőbb június 26-ig jelezni kell az office@eco-csik elektronikus postacímen, vagy személyesen a cég székhelyén, Csíkszeredában, a Hajnal utca 34. szám alatt. Amennyiben ezt elmulasztják a határidőig, az edények árát kiszámlázzák az ügyfeleknek.

Jelezni kell, ha valakinek nincs szüksége az edényekre • Fotó: Székelyhon Galéria

Jelezni kell, ha valakinek nincs szüksége az edényekre

Fotó: Székelyhon

Kérdésünkre Pál Tamás, az Eco-Csík Kft. igazgatója elmondta, az ügyfelek által nem igényelt edényeket összegyűjtésük után a cég próbálja majd értékesíteni, mert már nem lesz mire használni ezeket. „Fél csomag cigaretta áráért a kisebb edényeket meg lehet vásárolni. Úgy gondolom, ez vonzó lehet a lakosság számára, mert bármit lehet majd tárolni bennük. Persze ezt a lakó dönti el, mi felajánlottuk” – vázolta.

Mint megtudtuk, a cég a hulladékszállításra használt gépjárműveket is értékesíteni fogja felértékelésük után.

Az Eco-Csík továbbra is biztosítani fogja Csíkszeredában a város takarítását, télen pedig a hóeltakarítást.

Az integrált hulladékgazdálkodási rendszer részeként vidéki környezetben a lebomló hulladékot nem fogja gyűjteni az új szolgáltató, hanem komposztáló edényeket fognak adni a lakosságnak. A vegyes hulladékot 120 literes, chippel ellátott kukákba lehet majd gyűjteni, amelyeket a szolgáltató oszt majd szét, és ezek kiürítésének számát az azonosítással együtt regisztrálják.

A szelektíven gyűjtött hulladék számára zsákokat osztanak szét, az üveget közös gyűjtőhelyre lehet vinni. Városi környezetben a családi házaknál a törvény nem teszi lehetővé a komposztálást, ezért ott a lebomló hulladék számára 25 literes gyűjtőedényeket biztosítanak, ugyanakkor kukákat, illetve zsákokat is adnak majd – hangzott el korábban.

Csíkszék Csíkszereda
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
1 hozzászólás Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Nyílt konfliktus Bíró Barna Botond és Borboly Csaba között
Holtan találtak egy etédi férfit Erdőszentgyörgy közelében
Átigazolta a Kecskemét védelemének egyik alapemberét az FK Csíkszereda
Vége a hajnalig tartó hangoskodásnak: jelentősen szigorodtak a bírságok
Az idény csapatában a Sepsi OSK két alapembere, közzétette a bérletárakat a klub
Villáminterjú Fodor Györgyivel: Nagyon tudok lelkesedni, de rágódni is
Nyílt konfliktus Bíró Barna Botond és Borboly Csaba között
Székelyhon

Nyílt konfliktus Bíró Barna Botond és Borboly Csaba között
Holtan találtak egy etédi férfit Erdőszentgyörgy közelében
Székelyhon

Holtan találtak egy etédi férfit Erdőszentgyörgy közelében
Átigazolta a Kecskemét védelemének egyik alapemberét az FK Csíkszereda
Székely Sport

Átigazolta a Kecskemét védelemének egyik alapemberét az FK Csíkszereda
Vége a hajnalig tartó hangoskodásnak: jelentősen szigorodtak a bírságok
Krónika

Vége a hajnalig tartó hangoskodásnak: jelentősen szigorodtak a bírságok
Az idény csapatában a Sepsi OSK két alapembere, közzétette a bérletárakat a klub
Székely Sport

Az idény csapatában a Sepsi OSK két alapembere, közzétette a bérletárakat a klub
Villáminterjú Fodor Györgyivel: Nagyon tudok lelkesedni, de rágódni is
Nőileg

Villáminterjú Fodor Györgyivel: Nagyon tudok lelkesedni, de rágódni is
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. június 16., kedd

Nyári didergés Csíkszeredában: három fokig esett vissza a hőmérséklet

Jócskán visszaesett a hőmérséklet keddre virradóan a hargitai megyeközpontban, de Székelyföld-szerte lehűlt, tíz fok alatti értékeket mértek.

Nyári didergés Csíkszeredában: három fokig esett vissza a hőmérséklet
Nyári didergés Csíkszeredában: három fokig esett vissza a hőmérséklet
2026. június 16., kedd

Nyári didergés Csíkszeredában: három fokig esett vissza a hőmérséklet
Hirdetés
2026. június 15., hétfő

Szavazást indítanak a tervezett Drakula Park új nevére

Kedd reggeltől lehet szavazni a tervezett zsögödi vidámpark nevére, miután a Drakula Park elnevezés – megosztó jellege miatt – társadalmi vitát váltott ki a csíkszeredai közösségben. A nagy volumenű létesítmény tervdokumentációja már elkészült.

Szavazást indítanak a tervezett Drakula Park új nevére
Szavazást indítanak a tervezett Drakula Park új nevére
2026. június 15., hétfő

Szavazást indítanak a tervezett Drakula Park új nevére
2026. június 14., vasárnap

Hét év után újra teljes pompájában fogadja híveit a madéfalvi templom

Közel ezer hívő és meghívott vendég részvételével áldották meg vasárnap, hét évig tartó felújítást követően a madéfalvi Jézus Szíve-templomot. Az ünnepségen a megújult orgonát is felszentelték.

Hét év után újra teljes pompájában fogadja híveit a madéfalvi templom
Hét év után újra teljes pompájában fogadja híveit a madéfalvi templom
2026. június 14., vasárnap

Hét év után újra teljes pompájában fogadja híveit a madéfalvi templom
2026. június 12., péntek

Gazdát cserélt a csíkszeredai bevásárlóközpont

A csíkszeredai bevásárlópark felvásárlásával belép a román piacra a cseh Star Capital Finance – írja a profit.ro a vállalat közleménye alapján.

Gazdát cserélt a csíkszeredai bevásárlóközpont
Gazdát cserélt a csíkszeredai bevásárlóközpont
2026. június 12., péntek

Gazdát cserélt a csíkszeredai bevásárlóközpont
Hirdetés
2026. június 12., péntek

Útlezárásokra kell számítani a Hargitafürdőre vezető úton a hétvégén

Több órára lezárják szombaton és vasárnap a Tolvajos-tető és Hargitafürdő közötti útszakaszt a Hargita Hill Climb Challenge edzései és futamai miatt.

Útlezárásokra kell számítani a Hargitafürdőre vezető úton a hétvégén
Útlezárásokra kell számítani a Hargitafürdőre vezető úton a hétvégén
2026. június 12., péntek

Útlezárásokra kell számítani a Hargitafürdőre vezető úton a hétvégén
2026. június 11., csütörtök

Élő műtét és jubileum: tizedik alkalommal rendezik meg a Csíkszeredai Kórháznapokat

Tizedik alkalommal rendezik meg a Csíkszeredai Kórháznapokat július 2–5. között. A jubileumi rendezvényen hazai és magyarországi szakemberek osztják meg tapasztalataikat, és a nagyközönség számára is lesznek előadások.

Élő műtét és jubileum: tizedik alkalommal rendezik meg a Csíkszeredai Kórháznapokat
Élő műtét és jubileum: tizedik alkalommal rendezik meg a Csíkszeredai Kórháznapokat
2026. június 11., csütörtök

Élő műtét és jubileum: tizedik alkalommal rendezik meg a Csíkszeredai Kórháznapokat
2026. június 11., csütörtök

Szabadtéri meccsnézéseket szerveznek Csíkszeredában

Több mint egy hónapon át, június 11. és július 19. között közösségi meccsnézést szerveznek Csíkszereda központjában.

Szabadtéri meccsnézéseket szerveznek Csíkszeredában
Szabadtéri meccsnézéseket szerveznek Csíkszeredában
2026. június 11., csütörtök

Szabadtéri meccsnézéseket szerveznek Csíkszeredában
Hirdetés
2026. június 11., csütörtök

Már évi 740 ezer vizsgálatot végeznek, új helyre költözött a csíkszeredai kórház laboratóriuma

Korszerűbb körülmények között, a Poliklinika első emeletén működik tovább a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház orvosi laboratóriuma, ahol helyet kaptak a mikrobiológiai laboratórium európai uniós támogatásból, újonnan vásárolt műszerei is.

Már évi 740 ezer vizsgálatot végeznek, új helyre költözött a csíkszeredai kórház laboratóriuma
Már évi 740 ezer vizsgálatot végeznek, új helyre költözött a csíkszeredai kórház laboratóriuma
2026. június 11., csütörtök

Már évi 740 ezer vizsgálatot végeznek, új helyre költözött a csíkszeredai kórház laboratóriuma
2026. június 11., csütörtök

Jövőben készülhetnek az új csíkszeredai városbejárati elemek

A következő évben kezdődhet el Csíkszereda városbejáratainál az új, a városlakók tetszését elnyerő arculati elemek építése. Az ötletpályázat nyomán legjobbnak ítélt elképzelés alapján idén a műszaki terveket szeretnék elkészíttetni.

Jövőben készülhetnek az új csíkszeredai városbejárati elemek
Jövőben készülhetnek az új csíkszeredai városbejárati elemek
2026. június 11., csütörtök

Jövőben készülhetnek az új csíkszeredai városbejárati elemek
2026. június 09., kedd

Kalákában fogtak hozzá a borzsovai fürdő részbeni felújításához

Megérett a borzsovai fürdő a felújításra, ezért a Csík Metropoliszövezet Egyesület, a csíkborzsovai közbirtokosság és a szépvízi önkormányzat összefogásával kedden kalákában fogtak hozzá a részbeni rendbetételéhez.

Kalákában fogtak hozzá a borzsovai fürdő részbeni felújításához
Kalákában fogtak hozzá a borzsovai fürdő részbeni felújításához
2026. június 09., kedd

Kalákában fogtak hozzá a borzsovai fürdő részbeni felújításához
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!