Egy ittas és jogosítvány nélkül vezető és egy bejegyzetlen járművel közlekedő sofőr is lebukott

Két sofőr ellen indított büntetőeljárást a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság kedden: egyikük lejárt érvényességű rendszámmal vezetett, a másik pedig alkohol hatása alatt, ráadásul a jogosítványát is bevonták korábban.

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A közlekedésrendészek kedden délelőtt Madéfalván, a 12-es országúton állítottak meg egy 49 éves, csíkszenttamási férfit. Az ellenőrzés alkalmával kiderült, hogy lejárt a jármű rendszámának érvényessége, ezért a férfi ellen eljárás indult.

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Ugyancsak kedden, délután egy 45 éves, csíkszentgyörgyi férfit is ellenőriztek, aki a 123C jelzésű megyei úton vezetett alkohol hatása alatt.