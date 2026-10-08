Csíkszeredában is bemutatják Préda Barna új könyvét

Fotó: Tuchiluș Alex
Egy földrengés után került elő az a több ezer üvegnegatív, amely egy letűnt korszak emlékeit őrzi. Incze Lajos fotográfus hagyatékának képeiből Üvegbe zárt idő címmel született kötet, amelyet csütörtök este mutatnak be Csíkszeredában.
Az 1990 májusában bekövetkezett földrengés után megrongálódott a sepsiszentgyörgyi Gyulai-ház, az egykori napfényműterem épülete. A helyreállítás során a legendás sepsiszentgyörgyi fotográfus, Incze Lajos által készített több ezer üvegnegatív került elő, amelyek
A felbecsülhetetlen értékű fotóanyag gondozása Kovács László fotóművész munkájával kezdődött, majd Préda Barna néprajzkutató vállalta a hadtörténeti vonatkozású képek szakszerű feldolgozását, így született meg az Üvegbe zárt idő című, hiánypótló kötet.
A könyvbemutatón Szungert Balázs ideiglenes ügyvivő mond köszöntő beszédet. A könyvet bemutatja Préda Barna néprajzkutató, a kötet szerzője és Magyarosi Sándor hadtörténész.
A könyvet Csíkszeredában, a Lázár-ház eskütermében (Gál Sándor utca 9.) mutatják be csütörtökön 18 órakor.
Szabályozná a mesterséges intelligencia használatát a megkérdezett székelyföldi magyar végzős középiskolások többsége egy friss, reprezentatív kutatás szerint. Az első eredményeket a csíkszeredai Maturandus Konferencián ismertették.
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