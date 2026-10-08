Csíkszeredában is bemutatják Préda Barna új könyvét

Egy földrengés után került elő az a több ezer üvegnegatív, amely egy letűnt korszak emlékeit őrzi. Incze Lajos fotográfus hagyatékának képeiből Üvegbe zárt idő címmel született kötet, amelyet csütörtök este mutatnak be Csíkszeredában.

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Az 1990 májusában bekövetkezett földrengés után megrongálódott a sepsiszentgyörgyi Gyulai-ház, az egykori napfényműterem épülete. A helyreállítás során a legendás sepsiszentgyörgyi fotográfus, Incze Lajos által készített több ezer üvegnegatív került elő, amelyek

egy letűnt korszak mindennapjainak és szereplőinek különleges vizuális lenyomatát őrizték meg.

A felbecsülhetetlen értékű fotóanyag gondozása Kovács László fotóművész munkájával kezdődött, majd Préda Barna néprajzkutató vállalta a hadtörténeti vonatkozású képek szakszerű feldolgozását, így született meg az Üvegbe zárt idő című, hiánypótló kötet.

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A könyvbemutatón Szungert Balázs ideiglenes ügyvivő mond köszöntő beszédet. A könyvet bemutatja Préda Barna néprajzkutató, a kötet szerzője és Magyarosi Sándor hadtörténész.

A könyvet Csíkszeredában, a Lázár-ház eskütermében (Gál Sándor utca 9.) mutatják be csütörtökön 18 órakor.