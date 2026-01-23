Csíkszenttamáson is lehet kérvényezni a honosítást

Fotó: Haáz Vince
Az RMDSZ Csíki Területi Szervezete az Eurotrans Alapítvánnyal együttműködve kiszállást szervez Csíkszenttamás községbe, ahol ingyenes lesz a honosítás, az anyasági és életkezdési támogatás ügyintézése.
Csíkszenttamáson a polgármesteri hivatal gyűléstermében adhatják le a különböző eljárásokhoz szükséges irataikat az érdeklődők február 12-én, csütörtökön 13 és 15 óra között. A dossziék összeállítása minden esetben díjmentes.
A kiszálláson az alábbi ügyintézésekben nyújtanak segítséget:
Honosítási kérelem benyújtása;
Házasság, gyermek születése, haláleset vagy válás anyakönyveztetése;
Tájékoztatás a személyazonosító igazolvány igényléséről;
Tájékoztatás az anyasági és életkezdési támogatással kapcsolatos kérdésekben.
Érdeklődni az RMDSZ Csíki Területi Szervezetének székházában (Csíkszereda, Mihai Eminescu utca 2/A szám) vagy a Magyar Ügyek Házában (Csíkszereda, Petőfi Sándor utca 36. szám) lehet, hétköznapokon 8 és 16 óra között, illetve a 0759 528 533-as telefonszámon.
Noha tavaly részben leállt az infrastruktúra-fejlesztést támogató Anghel Saligny-program, Tusnád község számára is fontos lenne a folytatás. Községi utak korszerűsítését szeretnék elvégezni, és a gázhálózat építését is elkezdenék.
A Csíki Trans tájékoztatása szerint két járat esetében késés várható pénteken.
Hetedik alkalommal szervezik meg a Madéfalvi Hargita Túrát, azaz a Siculicidium Emléktúrát a hétvégén. A háromnapos rendezvény Nedeczky Júlia hegymászó előadásával indul.
Kihívás lesz a csíkszeredai kutyamenhely további működtetése a Pro Animalia Alapítvány megszüntetése után, ugyanis a városi létesítménybe befogott kutyák többségét eddig ők vették örökbe. A befogadóképességük is kisebb, mint az alapítványé volt.
Három személygépkocsi ütközött össze Csíkszereda közelében, a 13A jelzésű országúton szerda délután. Két sérültet szállítottak kórházba, egy időre teljesen lezárták az útszakaszt.
Idén is elindul a Boldogasszony zarándokvonat a Misszió Tours Utazási Iroda és a MÁV Személyszállítási Zrt. közös szervezésében a csíksomlyói pünkösdi búcsúba.
Vizsgálatra érkezett a csíkszeredai kórházba az a hölgy, aki kedd reggel rosszul lett az intézmény parkolójának bejáratánál, majd a helyszínen életét vesztette. Az eset során az autója irányíthatatlanná vált, több jármű is megrongálódott.
A csíksomlyói Márkos András képzőművésznek állított emléket a Csíki Székely Múzeum, az emlékkiállítás katalógusát csütörtökön mutatják be a Mikó-várban.
Már erős szagot árasztott egy 47 éves férfi bomlásnak indult holtteste egy csíkszeredai lakásban, amikor megtalálta a rendőrség hétfőn. A holttestet boncolás céljából elszállították, és vizsgálják a halál körülményeit.
Táncelőadás, ünnepi hangverseny és filmvetítés is szerepel a csíkszeredai Magyar Kultúra Napja programsorozatában január 22. és 24. között.
