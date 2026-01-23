Csíkszenttamáson is lehet kérvényezni a honosítást

Az RMDSZ Csíki Területi Szervezete az Eurotrans Alapítvánnyal együttműködve kiszállást szervez Csíkszenttamás községbe, ahol ingyenes lesz a honosítás, az anyasági és életkezdési támogatás ügyintézése.

Csíkszenttamáson a polgármesteri hivatal gyűléstermében adhatják le a különböző eljárásokhoz szükséges irataikat az érdeklődők február 12-én, csütörtökön 13 és 15 óra között. A dossziék összeállítása minden esetben díjmentes.

A kiszálláson az alábbi ügyintézésekben nyújtanak segítséget:

Honosítási kérelem benyújtása;

Házasság, gyermek születése, haláleset vagy válás anyakönyveztetése;

Tájékoztatás a személyazonosító igazolvány igényléséről;

Tájékoztatás az anyasági és életkezdési támogatással kapcsolatos kérdésekben.

Érdeklődni az RMDSZ Csíki Területi Szervezetének székházában (Csíkszereda, Mihai Eminescu utca 2/A szám) vagy a Magyar Ügyek Házában (Csíkszereda, Petőfi Sándor utca 36. szám) lehet, hétköznapokon 8 és 16 óra között, illetve a 0759 528 533-as telefonszámon.