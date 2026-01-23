Rovatok
Csíkszenttamáson is lehet kérvényezni a honosítást

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Az RMDSZ Csíki Területi Szervezete az Eurotrans Alapítvánnyal együttműködve kiszállást szervez Csíkszenttamás községbe, ahol ingyenes lesz a honosítás, az anyasági és életkezdési támogatás ügyintézése.

Székelyhon

2026. január 23., 14:172026. január 23., 14:17

Csíkszenttamáson a polgármesteri hivatal gyűléstermében adhatják le a különböző eljárásokhoz szükséges irataikat az érdeklődők február 12-én, csütörtökön 13 és 15 óra között. A dossziék összeállítása minden esetben díjmentes.

A kiszálláson az alábbi ügyintézésekben nyújtanak segítséget:

  • Honosítási kérelem benyújtása;

  • Házasság, gyermek születése, haláleset vagy válás anyakönyveztetése;

  • Tájékoztatás a személyazonosító igazolvány igényléséről;

  • Tájékoztatás az anyasági és életkezdési támogatással kapcsolatos kérdésekben.

Érdeklődni az RMDSZ Csíki Területi Szervezetének székházában (Csíkszereda, Mihai Eminescu utca 2/A szám) vagy a Magyar Ügyek Házában (Csíkszereda, Petőfi Sándor utca 36. szám) lehet, hétköznapokon 8 és 16 óra között, illetve a 0759 528 533-as telefonszámon.

Csíkszék
2026. január 23., péntek

Utak és földgázhálózat építésére készülnek Tusnád községben

Noha tavaly részben leállt az infrastruktúra-fejlesztést támogató Anghel Saligny-program, Tusnád község számára is fontos lenne a folytatás. Községi utak korszerűsítését szeretnék elvégezni, és a gázhálózat építését is elkezdenék.

Utak és földgázhálózat építésére készülnek Tusnád községben
Utak és földgázhálózat építésére készülnek Tusnád községben
2026. január 23., péntek

Utak és földgázhálózat építésére készülnek Tusnád községben
2026. január 22., csütörtök

Késhetnek az autóbuszok Csíkszeredában

A Csíki Trans tájékoztatása szerint két járat esetében késés várható pénteken.

Késhetnek az autóbuszok Csíkszeredában
Késhetnek az autóbuszok Csíkszeredában
2026. január 22., csütörtök

Késhetnek az autóbuszok Csíkszeredában
2026. január 22., csütörtök

Emléktúrát szerveznek a hétvégén

Hetedik alkalommal szervezik meg a Madéfalvi Hargita Túrát, azaz a Siculicidium Emléktúrát a hétvégén. A háromnapos rendezvény Nedeczky Júlia hegymászó előadásával indul.

Emléktúrát szerveznek a hétvégén
Emléktúrát szerveznek a hétvégén
2026. január 22., csütörtök

Emléktúrát szerveznek a hétvégén
2026. január 21., szerda

Nehéz időszaka következik a csíkszeredai kutyamenhelynek

Kihívás lesz a csíkszeredai kutyamenhely további működtetése a Pro Animalia Alapítvány megszüntetése után, ugyanis a városi létesítménybe befogott kutyák többségét eddig ők vették örökbe. A befogadóképességük is kisebb, mint az alapítványé volt.

Nehéz időszaka következik a csíkszeredai kutyamenhelynek
Nehéz időszaka következik a csíkszeredai kutyamenhelynek
2026. január 21., szerda

Nehéz időszaka következik a csíkszeredai kutyamenhelynek
2026. január 21., szerda

Három autó ütközött össze Csíkszereda közelében

Három személygépkocsi ütközött össze Csíkszereda közelében, a 13A jelzésű országúton szerda délután. Két sérültet szállítottak kórházba, egy időre teljesen lezárták az útszakaszt.

Három autó ütközött össze Csíkszereda közelében
Három autó ütközött össze Csíkszereda közelében
2026. január 21., szerda

Három autó ütközött össze Csíkszereda közelében
2026. január 21., szerda

Idén is jönni fog a Boldogasszony zarándokvonat a csíksomlyói búcsúba

Idén is elindul a Boldogasszony zarándokvonat a Misszió Tours Utazási Iroda és a MÁV Személyszállítási Zrt. közös szervezésében a csíksomlyói pünkösdi búcsúba.

Idén is jönni fog a Boldogasszony zarándokvonat a csíksomlyói búcsúba
Idén is jönni fog a Boldogasszony zarándokvonat a csíksomlyói búcsúba
2026. január 21., szerda

Idén is jönni fog a Boldogasszony zarándokvonat a csíksomlyói búcsúba
2026. január 21., szerda

Vizsgálatra tartott az a nő, aki elhunyt a csíkszeredai kórház közelében

Vizsgálatra érkezett a csíkszeredai kórházba az a hölgy, aki kedd reggel rosszul lett az intézmény parkolójának bejáratánál, majd a helyszínen életét vesztette. Az eset során az autója irányíthatatlanná vált, több jármű is megrongálódott.

Vizsgálatra tartott az a nő, aki elhunyt a csíkszeredai kórház közelében
Vizsgálatra tartott az a nő, aki elhunyt a csíkszeredai kórház közelében
2026. január 21., szerda

Vizsgálatra tartott az a nő, aki elhunyt a csíkszeredai kórház közelében
2026. január 20., kedd

Katalógusbemutató: Márkos András-emlékkiállítás

A csíksomlyói Márkos András képzőművésznek állított emléket a Csíki Székely Múzeum, az emlékkiállítás katalógusát csütörtökön mutatják be a Mikó-várban.

Katalógusbemutató: Márkos András-emlékkiállítás
Katalógusbemutató: Márkos András-emlékkiállítás
2026. január 20., kedd

Katalógusbemutató: Márkos András-emlékkiállítás
2026. január 20., kedd

Egy férfi bomlásnak indult holttestét találták meg egy csíkszeredai lakásban

Már erős szagot árasztott egy 47 éves férfi bomlásnak indult holtteste egy csíkszeredai lakásban, amikor megtalálta a rendőrség hétfőn. A holttestet boncolás céljából elszállították, és vizsgálják a halál körülményeit.

Egy férfi bomlásnak indult holttestét találták meg egy csíkszeredai lakásban
Egy férfi bomlásnak indult holttestét találták meg egy csíkszeredai lakásban
2026. január 20., kedd

Egy férfi bomlásnak indult holttestét találták meg egy csíkszeredai lakásban
2026. január 20., kedd

Programsorozattal ünneplik a magyar kultúrát Csíkszeredában

Táncelőadás, ünnepi hangverseny és filmvetítés is szerepel a csíkszeredai Magyar Kultúra Napja programsorozatában január 22. és 24. között.

Programsorozattal ünneplik a magyar kultúrát Csíkszeredában
Programsorozattal ünneplik a magyar kultúrát Csíkszeredában
2026. január 20., kedd

Programsorozattal ünneplik a magyar kultúrát Csíkszeredában
