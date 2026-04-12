„Mindenkinek kötelessége ennyit megtenni” – vallja egy Csíkszeredában szavazó

Sokan élnek a szavazati jogukkal a csíkszeredai külképviseleten vasárnap • Fotó: Borbély Fanni

Sokan élnek a szavazati jogukkal a csíkszeredai külképviseleten vasárnap

Fotó: Borbély Fanni

Továbbra is nagy az érdeklődés a csíkszeredai szavazás helyszínén, ahol hosszú sorokban várakoznak a magyar országgyűlési választáson részt vevő polgárok. A voksolók szerint minden szavazat számít, és a választás tétje túlmutat Magyarország határain.

Barabás Hajnal

2026. április 12., 15:372026. április 12., 15:37

2026. április 12., 16:212026. április 12., 16:21

Ünneplőbe öltözött emberek érkeztek szavazni a magyarországi országgyűlési választásra a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Csíkszeredai Karának épületébe, ahol már a délelőtti órákban is folyamatos volt a magyarországi lakcímmel rendelkező szavazópolgárok jelenléte.

A fokozott érdeklődés délutánra sem csökkent: sokan hosszú sorokban álltak, hogy leadhassák voksukat.

„Állampolgári kötelességünk részt venni a választásokon. Ha a nemzetegyesítés részeként megkaptuk a magyar állampolgárságot, mindenkinek kötelessége ennyit megtenni” – fogalmazott a Székelyhonnak egy várakozó, aki hozzátette, mindenki saját meggyőződése szerint szavazzon.

Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa „beköltözött" egy napra a Sapientia Csíkszeredai Karára: ott biztosítják a szavazás lehetőségét • Fotó: Borbély Fanni

Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa „beköltözött” egy napra a Sapientia Csíkszeredai Karára: ott biztosítják a szavazás lehetőségét

Fotó: Borbély Fanni

Egy házaspár szerint nagy a tétje ennek a választásnak, ezért mindenkinek élnie kell alkotmányos jogával. „Mindenki saját lelkiismerete szerint szavaz, és minden egyes szavazat fontos” – emelte ki Balázs Gabriella, aki házastársával érkezett a szavazás helyszínére.

Szerinte a béke a legfontosabb, ennél nincs fontosabb az életben.

Úgy véli, azért is ekkora az érdeklődés a választáson, mert sokan megértették, nehéz időket élünk, és ha mást nem is tehet egy egyszerű állampolgár, annyit igen, hogy elmegy szavazni.

„Úgy látom, felfokozott a hangulat, hiszen ez a választás túlmutat Magyarország határain, itt már nemzetközi értékrendek csapnak össze. Úgy látom, hogy világrendváltás következik, ennek egyik csatatere, központja lett Magyarország” – válaszolta érdeklődésünkre Nagy István, aki szintén házastársa kíséretében vett részt a szavazáson.

korábban írtuk

Csíkszeredában sorban állnak szavazni
Csíkszeredában sorban állnak szavazni

Már a délelőtt folyamán sokan éltek szavazati jogukkal a csíkszeredai külképviseleti szavazóhelyiségben, ahol a részvétel magasnak bizonyult. A voksolás rendben zajlik, noha több választó adminisztratív akadályokba ütközött. A külképviseleten segítenek.

Csíkszék Csíkszereda Választás 2026
2026. április 12., vasárnap

Csíkszeredában sorban állnak szavazni

Már a délelőtt folyamán sokan éltek szavazati jogukkal a csíkszeredai külképviseleti szavazóhelyiségben, ahol a részvétel magasnak bizonyult. A voksolás rendben zajlik, noha több választó adminisztratív akadályokba ütközött. A külképviseleten segítenek.

2026. április 12., vasárnap

Lépcsőházba hajtott egy autós Csíkszeredában

Elvesztette uralmát a jármű fölött, és egy tömbház lépcsőházának bejáratához csapódott autójával egy csíkszeredai sofőr szombaton késő este.

2026. április 11., szombat

Felcsíki Egyházi Kórustalálkozó Gyimesfelsőlokon: több mint hatszázan énekeltek együtt

Több mint hatszáz kórustag gyűlt össze Gyimesfelsőlokon a 29. Felcsíki Egyházi Kórustalálkozón szombaton, amikor a közös éneklés nem versennyé, hanem a hitet, a közösséget és az élő hagyományt összekapcsoló ünneppé vált.

Elejtett autókulccsal nyúlta le a járművet egy csíkszeredai fiatalember

Egy 45 éves, csíkszeredai férfi az 112-es segélyhívón értesítette a hatóságokat pénteken délelőtt, hogy valaki ellopta az autóját a Mihai Eminescu utcából.

2026. április 11., szombat

Forgalomból kivont autóval közlekedett, elkapták a rendőrök

Már három hónapja kivonták forgalomból azt a személyautót, amivel Tusnádfürdőn közlekedett egy 33 éves férfi.

2026. április 11., szombat

Januárt idéző tavaszi fagy Csíkszeredában

Jócskán visszaesett a hőmérséklet szombatra virradóan a hargitai megyeközpontban, ahol a mínusz tíz fokot közelítette a legalacsonyabb érték a hivatalos mérőállomáson.

2026. április 10., péntek

Lesodródott az útról egy fiatal sofőr Szépvíz közelében

Baleset történt Szépvíz közelében csütörtök este, egy fiatal sofőr autójával megcsúszott és lesodródott az úttestről.

2026. április 09., csütörtök

Autószerviz gyulladt ki Csíkszeredában

Autójavító műhelyben keletkezett tűzhöz riasztották csütörtök este a csíkszeredai tűzoltókat.

2026. április 09., csütörtök

Nem tanult az esetekből: pár napon belül háromszor bukott le ittas vezetés miatt

Egy héten belül háromszor is ittas vezetés és baleset miatt került a Hargita megyei rendőrség látókörébe egy külföldi férfi.

2026. április 08., szerda

Ittas sofőrt kaptak el Csíkszeredában

Egy 50 éves, csíkmadarasi férfit állítottak meg ellenőrzésre Csíkszeredában szerdán reggel a rendőrök. Amint kiderült, ittasan vezette az autóját.

