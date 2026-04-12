„Mindenkinek kötelessége ennyit megtenni” – vallja egy Csíkszeredában szavazó

Továbbra is nagy az érdeklődés a csíkszeredai szavazás helyszínén, ahol hosszú sorokban várakoznak a magyar országgyűlési választáson részt vevő polgárok. A voksolók szerint minden szavazat számít, és a választás tétje túlmutat Magyarország határain.

Ünneplőbe öltözött emberek érkeztek szavazni a magyarországi országgyűlési választásra a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Csíkszeredai Karának épületébe, ahol már a délelőtti órákban is folyamatos volt a magyarországi lakcímmel rendelkező szavazópolgárok jelenléte.

„Állampolgári kötelességünk részt venni a választásokon. Ha a nemzetegyesítés részeként megkaptuk a magyar állampolgárságot, mindenkinek kötelessége ennyit megtenni” – fogalmazott a Székelyhonnak egy várakozó, aki hozzátette, mindenki saját meggyőződése szerint szavazzon.

Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa „beköltözött” egy napra a Sapientia Csíkszeredai Karára: ott biztosítják a szavazás lehetőségét

Egy házaspár szerint nagy a tétje ennek a választásnak, ezért mindenkinek élnie kell alkotmányos jogával. „Mindenki saját lelkiismerete szerint szavaz, és minden egyes szavazat fontos” – emelte ki Balázs Gabriella, aki házastársával érkezett a szavazás helyszínére.

Szerinte a béke a legfontosabb, ennél nincs fontosabb az életben.