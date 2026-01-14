Rovatok
Az egészség és a hit kapcsolatáról tartanak előadást Csíkszeredában

• Fotó: Veres Nándor

Fotó: Veres Nándor

Az emberi test, az immunrendszer és a lelki egyensúly összefüggéseit állítja középpontba a Honfoglalás előttől az Európai Unió utánig előadás-sorozat következő eseménye január 23-án, Csíkszeredában.

Székelyhon

2026. január 14., 08:302026. január 14., 08:30

A Honfoglalás előttől az Európai Unió utánig előadás-sorozat részeként január 23-án, pénteken 18 órától József Erika, Szatmári Ferenc Eddy, és Bazsó Dombi Attila tart előadást a Csíki Székely Múzeum protokolltermében Csíkszeredában.

Előadásuk címe: Ép testben ép lélek – Az emberi szervezetről és immunrendszeréről, összhangban Istennel és a természettel. A rendezvény ingyenes, minden érdeklődő számára nyitott.

Csíkszék Csíkszereda
