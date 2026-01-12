Emlékszik még az ojnalabdára? Csíkszeredában újakat kaptak

Színes és gazdag eszköztárral bővültek a csíkszeredai tanintézetek
Fotó: Borbély Fanni
Óvodákat és tornatermeket szereltek fel korszerű bútorzattal, illetve eszközökkel Csíkszeredában a helyi önkormányzat erre irányuló európai uniós pályázata révén. A Cimbora Napközi Otthonban mutatták be hétfőn a beruházás eredményeit.
A csíkszeredai önkormányzat iskolafejlesztésre nyert 26,7 millió lej európai uniós támogatást, amelyből tavaly a város összes tanintézményét korszerű bútorzattal és digitális eszközökkel látták el. Ugyanennek a pályázatnak a részeként ezúttal az óvodákat és több tornatermet szereltek fel. A fejlesztésekről hétfőn a Cimbora Napközi Otthonban számolt be a hargitai megyeközpont vezetése.
„A város öt napközi otthonának és alegységeiknek 72 foglalkoztató termét szereltük fel, összesen 3754 bútordarabot vittünk ezekbe” – osztotta meg a számadatokat Korodi Attila polgármester.
Fotó: Borbély Fanni
Az Aranyalma, a Csipike és a Tulipán, a Micimackó és a Napraforgó, a Napocska és a Csiga-Biga, a Kisherceg és a Cimbora, valamint az Angyalkert napközik mind részesültek a beruházásból, aszerint hogy milyen igényeket fogalmaztak meg.
„Többek között asztalokkal, székekkel, öltöző- és tárolószekrényekkel, görgős tárolókkal, székpárnákkal, könyvespolcokkal, fotelülőkékkel, matracokkal, hordozható ágyakkal, rendeződobozokkal, játékkonyhákkal, azaz megannyi olyan típusú bútordarabbal gazdagodtak, amelyek együttesen sokkal színesebb világot képeznek, mint az iskolai bútorzat” – mondta Korodi.
Fotó: Borbély Fanni
Ugyanakkor sporttermek fejlesztésére is figyelmet fordítottak, így
Így különböző mászóeszközök, taktiliskorongok, csepphinták, pszichomotoros akadálypályák, kapuk, kosarak és számos más tárgy képezi az új sporttermi eszköztárat a napközik esetében.
Fotó: Borbély Fanni
Kedves Ildikó, a Cimbora igazgatónője elmondta, elégedettek a felszereléssel, azt kapták, amire szükségük volt, többek között térelválasztó és multifunkcionális bútorzatot, amely kis terekre osztja a termek felületét. A termeket egyébként a pedagógusok elvárásai szerint rendezték be. Ugyanakkor
A tornatermeket érintő beruházás révén az óvodai sporttermek mellett tíz iskola, valamint az Iskolás Sport Klub (ISK) és a Gyermekek Háza is új sporteszközöket kapott.
Az óvodák 396,
az iskolák 1728,
az ISK 400,
a Gyermekek Háza pedig 200 darab eszközzel lett gazdagabb.
„Ezek szerteágazó tevékenységekre alkalmasak, nemcsak labdákat, hanem trambulinokat, tornabakokat, bordásfalakat, matracokat vásároltunk, továbbá kapukat, pingpongasztalokat és -ütőket, zsámolyokat, megkülönböztető mezeket szereztünk be” – sorolta Korodi.
Fotó: Borbély Fanni
Hozzátette, a sportiskola esetében már specifikusabb eszköztárral gazdagították a tornatermet, például tatami, evezőpad, súlyzópad, pulzusmérő, jégkészítő gép, krioterápiás és elektroterápiás készülék, különböző vibrációs masszírozó eszközök, tejsavmérők kerültek az eszközparkba. „A sportiskola sporttevékenységeinek támogatására professzionális csomagot állítottunk össze” – jegyezte meg a polgármester.
Fotó: Borbély Fanni
Az iskolák tornatermeinek felszerelését szemléltetve az Octavian Goga Főgimnázium tornatermébe hívták a sajtó képviselőit, a Cimbora közvetlen szomszédságába. Látogatásunkkor éppen tornaóra zajlott. Az új eszközök között látható volt egy pingpongasztal, számos ojnalabda és matrac, amelyek egyelőre a sarokban várták használatba vételüket.
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
