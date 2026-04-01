Csapadékos, szeles lesz az időjárás húsvétvasárnapig

Képünk illusztráció
Fotó: Haáz Vince
Az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) szerdai előrejelzése szerint csütörtök reggeltől szombat estig a szél erősödése és jelentősebb mennyiségű csapadék várható az ország nagy részén, hegyvidéken havazásra is számítani lehet.
A meteorológusok szerint időszakosan megerősödik a szél, különösen csütörtökön az ország déli és délkeleti részén, pénteken pedig a nyugati térségekben.
Péntek éjszakától szombat estig a keleti régiókban a szél sebessége eléri a 40-50 kilométer/órát, a hegyekben pedig 70-80 kilométer/órás széllökések is előfordulhatnak – ismerteti az Agerpres.
Csütörtök reggeltől az ország nagy részén mérsékelt mennyiségű esők várhatók. Pénteken és szombaton helyenként zivatarok is kialakulhatnak, és jégesőre is számítani lehet.
A Déli-Kárpátokban péntek éjszakától szombatig, a Keleti-Kárpátokban pedig 1800 méter felett időszakos havazás várható, helyenként 10-20 centiméteres hótakaró is kialakulhat.
A barcasági Apácán a húsvéti kakaslövés éppúgy része az ünnepnek, mint a szemetelés és kapulopás, a piros tojás és a locsolkodás. A hagyomány világszinten egyedülálló, a jelképes bosszúállással több évszázados sérelemre emlékeznek.
Ilie Bolojan miniszterelnök áldott ünnepeket kívánt a katolikus és protestáns híveknek, akik április 5-én ünneplik a húsvétot.
Románia NATO-hoz vezető útja azon a mély meggyőződésen alapult, hogy az ország a demokrácia, a szabadság és a jogállamiság közösségéhez akar tartozni – üzente vasárnap Nicușor Dan a szövetség alapító okirata aláírásának 77. évfordulója alkalmából.
XVI. Leó pápa húsvétvasárnapi beszédében bejelentette, hogy április 11-re imavirrasztást hirdet meg a békéért. A pápa mindenkit arra szólított fel, csatlakozzon az imához.
A levélben szavazó választópolgárok, akik nem kapták meg postai úton a levélcsomagjukat, hétfőtől személyesen kérhetik annak pótlását a külképviseleteken vagy országgyűlési egyéni választókerületi választási irodákban.
Tizennyolc éves, ittasan vezető sofőrt is lekapcsoltak a Hargita megyei rendőrök a húsvéti ünnepek során.
Az Országos Nyugdíjpénztár (CNPP) vasárnap közölt adatai szerint februárban 11 898 személynek folyósítottak különnyugdíjat, 40-nel többnek, mint előző hónapban.
A húsvétvasárnapi szabadtéri ételszentelés legfelemelőbb pillanatai közé tartozik a magyar és a székely himnuszok eléneklése.
Az élelmiszerárak tavaly április óta mintegy 10 százalékkal emelkedtek, és ortodox húsvét után újabb drágulás jöhet az energia- és üzemanyagköltségek növekedése miatt – jelentette ki a vasárnap Agerpresnek Aurel Popescu.
Háziállatok is áldozatul estek annak a tűzvésznek, amely a Maros megyei Petelén ütött ki és amelyhez vasárnap kora hajnalban riasztották a szászrégeni tűzoltókat.
szóljon hozzá!