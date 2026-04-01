Csapadékos, szeles lesz az időjárás húsvétvasárnapig

Az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) szerdai előrejelzése szerint csütörtök reggeltől szombat estig a szél erősödése és jelentősebb mennyiségű csapadék várható az ország nagy részén, hegyvidéken havazásra is számítani lehet.

A meteorológusok szerint időszakosan megerősödik a szél, különösen csütörtökön az ország déli és délkeleti részén, pénteken pedig a nyugati térségekben.

Péntek éjszakától szombat estig a keleti régiókban a szél sebessége eléri a 40-50 kilométer/órát, a hegyekben pedig 70-80 kilométer/órás széllökések is előfordulhatnak – ismerteti az Agerpres.

Csütörtök reggeltől az ország nagy részén mérsékelt mennyiségű esők várhatók. Pénteken és szombaton helyenként zivatarok is kialakulhatnak, és jégesőre is számítani lehet.