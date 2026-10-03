Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Bolyai Farkasra emlékeznek a nevét viselő marosvásárhelyi középiskolában

Vasárnap a 250 éve született Bolyai Farkasra emlékeznek Marosvásárhelyen • Fotó: Haáz Vince

Vasárnap a 250 éve született Bolyai Farkasra emlékeznek Marosvásárhelyen

Fotó: Haáz Vince

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Bolyai Farkas életére, munkásságára és máig élő örökségére emlékeznek október 4-én, vasárnap a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Líceumban.

Simon Virág

2026. október 03., 20:002026. október 03., 20:00

Bolyai Farkas születésének 250. évfordulója alkalmából szerveznek emlékünnepséget vasárnap Marosvásárhelyen.

A rendezvény különleges vendégei a Kecskemét–Marosvásárhelyi Baráti Kör tagjai, akik elkészítették a Soli Deo Gloria – Emlékalbum: 250 éve született Bolyai Farkas című kötetet.

Hirdetés

Az emlékünnepség egyik legszebb és szimbolikus mozzanata a pónyik almafa átadása és elültetése lesz.

A Kecskemétről érkező facsemeték annak a nevezetes pónyik almafának az örökösei, amely a marosvásárhelyi református temetőben Bolyai Farkas és fia, Bolyai János közös síremléke mellett áll.

A kecskeméti barátok az almafákat azoknak a településeknek és intézményeknek ajándékozzák, amelyek Bolyai Farkas életútjához kapcsolódnak.

A vasárnap tíz órakor, az iskola dísztermében kezdődő ünnepségen köszöntőt mond Hajdú Zoltán, igazgatója és Soós Zoltán, Marosvásárhely polgármestere, valamint felszólal Kerényi György, a Kecskemét-Marosvásárhelyi Baráti Kör alapítója és elnöke.

Előadást tart Oláh Gál Róbert Bolyai-kutató, közreműködik az iskola zeneköre, és verset mond Szabó Csongor, XI. osztályos diák. A megemlékezést Benkő Mihály iskolalelkész áldása zárja.

Az ünnepi műsort követően a megemlékezés iskola udvarán folytatódik, ahol elültetik az ajándékba kapott pónyik almafát.

Marosszék Marosvásárhely
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Csíkkarcfalvi férfit gyanúsítanak a halálos gázolás elkövetésével
Két részben adják át az épülő Maros megyei autópálya-szakaszt
Kiütötték a lengyelek a román válogatottat
Nemzetek Ligája: Magyarország megszerezte első győzelmét, Romániát elgázolta a varsói gyors
Rangadó volt a javából, szétlövésben dőlt el a GYHK és a Sportklub csatája
Villáminterjú Máthé Melindával: Minden veszteségben van győzelem
Csíkkarcfalvi férfit gyanúsítanak a halálos gázolás elkövetésével
Székelyhon

Csíkkarcfalvi férfit gyanúsítanak a halálos gázolás elkövetésével
Két részben adják át az épülő Maros megyei autópálya-szakaszt
Székelyhon

Két részben adják át az épülő Maros megyei autópálya-szakaszt
Kiütötték a lengyelek a román válogatottat
Székely Sport

Kiütötték a lengyelek a román válogatottat
Nemzetek Ligája: Magyarország megszerezte első győzelmét, Romániát elgázolta a varsói gyors
Krónika

Nemzetek Ligája: Magyarország megszerezte első győzelmét, Romániát elgázolta a varsói gyors
Rangadó volt a javából, szétlövésben dőlt el a GYHK és a Sportklub csatája
Székely Sport

Rangadó volt a javából, szétlövésben dőlt el a GYHK és a Sportklub csatája
Villáminterjú Máthé Melindával: Minden veszteségben van győzelem
Nőileg

Villáminterjú Máthé Melindával: Minden veszteségben van győzelem
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. október 03., szombat

Sehol sem lehet már 10 lej alatti áron benzint tankolni

A benzin ára Románia valamennyi töltőállomás-hálózatában átlépte a literenkénti 10 lejes lélektani határt, miután a piacvezető OMV Petrom, valamint versenytársai literenként 6 banival emelték áraikat. A dízel-üzemanyag ára változatlan maradt.

Sehol sem lehet már 10 lej alatti áron benzint tankolni
Sehol sem lehet már 10 lej alatti áron benzint tankolni
2026. október 03., szombat

Sehol sem lehet már 10 lej alatti áron benzint tankolni
Hirdetés
2026. október 03., szombat

Idős férfit gázolt halálra a vonat egy dél-romániai állomás közelében

Egy 73 éves férfit halálra gázolt egy vonat szombaton Brazi település vasútállomásának környékén – közölte a Prahova megyei rendőrség.

Idős férfit gázolt halálra a vonat egy dél-romániai állomás közelében
Idős férfit gázolt halálra a vonat egy dél-romániai állomás közelében
2026. október 03., szombat

Idős férfit gázolt halálra a vonat egy dél-romániai állomás közelében
2026. október 03., szombat

Ötven bírság és két büntetőeljárás: napok óta tüntetnek Călin Georgescu támogatói a fogda előtt

A fővárosi csendőrség 50 szabálysértési bírságot szabott ki és két büntetőeljárást kezdeményezett a nyilvános rendezvények megszervezését és lebonyolítását szabályozó törvény megszegése miatt Călin Georgescu támogatói ellen.

Ötven bírság és két büntetőeljárás: napok óta tüntetnek Călin Georgescu támogatói a fogda előtt
Ötven bírság és két büntetőeljárás: napok óta tüntetnek Călin Georgescu támogatói a fogda előtt
2026. október 03., szombat

Ötven bírság és két büntetőeljárás: napok óta tüntetnek Călin Georgescu támogatói a fogda előtt
2026. október 03., szombat

Nem került bóvli kategóriába Románia – így reagált a miniszterelnök és az államfő

Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnök szerint a PSD által „felelőtlenül előidézett” politikai válság dacára a gazdasági eredmények és a vállalások betartása lehetővé tették, hogy a Standard & Poor's (S&P) változatlanul hagyja Románia hitelminősítését.

Nem került bóvli kategóriába Románia – így reagált a miniszterelnök és az államfő
Nem került bóvli kategóriába Románia – így reagált a miniszterelnök és az államfő
2026. október 03., szombat

Nem került bóvli kategóriába Románia – így reagált a miniszterelnök és az államfő
Hirdetés
2026. október 03., szombat

Szórják a rókacsalikat, újabb veszettséggyanú és plakáttépések

Felmerült egy újabb veszettséggyanú Hargita megyében, de időközben elkezdődött a rókák veszettség elleni oltáskampánya is. A megyei főállatorvos kéri a lakosságot, hogy ne tépjék le a figyelmeztető plakátokat.

Szórják a rókacsalikat, újabb veszettséggyanú és plakáttépések
Szórják a rókacsalikat, újabb veszettséggyanú és plakáttépések
2026. október 03., szombat

Szórják a rókacsalikat, újabb veszettséggyanú és plakáttépések
2026. október 03., szombat

A hétvége is fagyosan indult Csíkszeredában

Ismét fagypont alá hűlt a levegő Székelyföldön szombatra virradóan. A legalacsonyabb hőmérsékletet ezúttal is Csíkszeredában mérték, de a pénteki rekordot nem sikerült felülmúlni.

A hétvége is fagyosan indult Csíkszeredában
A hétvége is fagyosan indult Csíkszeredában
2026. október 03., szombat

A hétvége is fagyosan indult Csíkszeredában
2026. október 03., szombat

Két földrengés is volt szombatra virradóan Székelyföld közelében

A Richter-skála szerint 3,5-ös erősségű földrengés történt szombaton 4 óra 22 perckor Buzău megyében, Vrancea szeizmikus térségben – közölte az országos földfizikai intézet (INCDFP).

Két földrengés is volt szombatra virradóan Székelyföld közelében
Két földrengés is volt szombatra virradóan Székelyföld közelében
2026. október 03., szombat

Két földrengés is volt szombatra virradóan Székelyföld közelében
Hirdetés
2026. október 03., szombat

Egészségügyi szűréssel a felnőtteket, láthatósági mellénnyel a gyermekeket segíti a Rotary

A szív- és érrendszeri betegségek megelőzését, a gyermekek közlekedésbiztonságát és az egészséges életmód népszerűsítését egyaránt szolgálják a Gyergyószentmiklósi Rotary Klub új kezdeményezései.

Egészségügyi szűréssel a felnőtteket, láthatósági mellénnyel a gyermekeket segíti a Rotary
Egészségügyi szűréssel a felnőtteket, láthatósági mellénnyel a gyermekeket segíti a Rotary
2026. október 03., szombat

Egészségügyi szűréssel a felnőtteket, láthatósági mellénnyel a gyermekeket segíti a Rotary
2026. október 03., szombat

Valódi vagy hamisítvány? – megszólalt az elnöki hivatal Nicușor Dan és Donald Trump közös fotójáról

Az elnöki hivatal pénteken cáfolta azokat a híreszteléseket, amelyek szerint hamisítvány lenne az a fotó, amely Nicușor Dant és Donald Trumpot ábrázolja a New York-i ENSZ-közgyűlésen.

Valódi vagy hamisítvány? – megszólalt az elnöki hivatal Nicușor Dan és Donald Trump közös fotójáról
Valódi vagy hamisítvány? – megszólalt az elnöki hivatal Nicușor Dan és Donald Trump közös fotójáról
2026. október 03., szombat

Valódi vagy hamisítvány? – megszólalt az elnöki hivatal Nicușor Dan és Donald Trump közös fotójáról
2026. október 03., szombat

Csuhás barátok Székelyföldön: hétvégén velük ünnepelhetünk

Rendjük lényege az evangélium szerinti egyszerű élet, a testvériség, a szegények szolgálata, a béke hirdetése, munkájuk több, mint szolgálat. A csuhás barátok, azaz a ferencesek hétvégén a 800 éve elhunyt Assisi Szent Ferenc tranzitusára emlékeznek.

Csuhás barátok Székelyföldön: hétvégén velük ünnepelhetünk
Csuhás barátok Székelyföldön: hétvégén velük ünnepelhetünk
2026. október 03., szombat

Csuhás barátok Székelyföldön: hétvégén velük ünnepelhetünk
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!