Bolyai Farkasra emlékeznek a nevét viselő marosvásárhelyi középiskolában

Bolyai Farkas életére, munkásságára és máig élő örökségére emlékeznek október 4-én, vasárnap a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Líceumban.

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A rendezvény különleges vendégei a Kecskemét–Marosvásárhelyi Baráti Kör tagjai, akik elkészítették a Soli Deo Gloria – Emlékalbum: 250 éve született Bolyai Farkas című kötetet.

Az emlékünnepség egyik legszebb és szimbolikus mozzanata a pónyik almafa átadása és elültetése lesz.

A Kecskemétről érkező facsemeték annak a nevezetes pónyik almafának az örökösei, amely a marosvásárhelyi református temetőben Bolyai Farkas és fia, Bolyai János közös síremléke mellett áll.

A kecskeméti barátok az almafákat azoknak a településeknek és intézményeknek ajándékozzák, amelyek Bolyai Farkas életútjához kapcsolódnak.

A vasárnap tíz órakor, az iskola dísztermében kezdődő ünnepségen köszöntőt mond Hajdú Zoltán, igazgatója és Soós Zoltán, Marosvásárhely polgármestere, valamint felszólal Kerényi György, a Kecskemét-Marosvásárhelyi Baráti Kör alapítója és elnöke.

Előadást tart Oláh Gál Róbert Bolyai-kutató, közreműködik az iskola zeneköre, és verset mond Szabó Csongor, XI. osztályos diák. A megemlékezést Benkő Mihály iskolalelkész áldása zárja.

Az ünnepi műsort követően a megemlékezés iskola udvarán folytatódik, ahol elültetik az ajándékba kapott pónyik almafát.