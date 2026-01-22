Beszorult a hideg: Csíkban és Gyergyóban volt a leghidegebb az országban

Országszerte jóval enyhébb volt a csütörtökre virradó éjszaka az előzőekhez képest, a Csíki- és a Gyergyói-medencében azonban továbbra is a fagy az úr: csak itt mértek mínusz 15 fok alatti hőmérsékletet az országban.

Több napnyi dermesztő hideg után szerdától enyhülni kezdett az időjárás térségünkben, aminek hatására csütörtökre virradóan országszerte 5–10 fokkal magasabb minimum-hőmérsékleteket regisztráltak a meteorológiai állomásokon, mint egy nappal korábban. Hirdetés Székelyföld nagy részén is jelentősen enyhült az idő,

a legnagyobb mértékben a Kovászna megyei Bodzafordulón, ahol a szerda reggeli mínusz 19,1 fok után csütörtök hajnalban már csak mínusz 2,1 fokig hűlt a levegő.

Sepsiszentgyörgyön mínusz 13,1-ről mínusz 7,4 fokra, Székelyudvarhelyen mínusz 13,5-ről mínusz 4,1 fokra, Marosvásárhelyen mínusz 17,6-ról mínusz 13 fokra emelkedett az éjszakai minimum.

Így változtak a minimum-hőmérsékletek szerdáról csütörtökre. Fotó: Országos Meteorológiai Szolgálat

A Csíki- és a Gyergyói-medencébe azonban – ahogy télen gyakran szokott – beszorult a fagyos levegő.

Csíkszeredában mínusz 16,5 fokot mértek, Gyergyóalfaluban pedig ennél is hidegebb, mínusz 17,6 fok volt csütörtökre virradóan.