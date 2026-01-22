Beszorult a hideg: Csíkban és Gyergyóban volt a leghidegebb az országban

Fotó: Borbély Fanni
Országszerte jóval enyhébb volt a csütörtökre virradó éjszaka az előzőekhez képest, a Csíki- és a Gyergyói-medencében azonban továbbra is a fagy az úr: csak itt mértek mínusz 15 fok alatti hőmérsékletet az országban.
Több napnyi dermesztő hideg után szerdától enyhülni kezdett az időjárás térségünkben, aminek hatására csütörtökre virradóan országszerte 5–10 fokkal magasabb minimum-hőmérsékleteket regisztráltak a meteorológiai állomásokon, mint egy nappal korábban.
Székelyföld nagy részén is jelentősen enyhült az idő,
Sepsiszentgyörgyön mínusz 13,1-ről mínusz 7,4 fokra, Székelyudvarhelyen mínusz 13,5-ről mínusz 4,1 fokra, Marosvásárhelyen mínusz 17,6-ról mínusz 13 fokra emelkedett az éjszakai minimum.
Így változtak a minimum-hőmérsékletek szerdáról csütörtökre. Fotó: Országos Meteorológiai Szolgálat
A Csíki- és a Gyergyói-medencébe azonban – ahogy télen gyakran szokott – beszorult a fagyos levegő.
Bár mindkét településen emelkedett pár fokot a hőmérséklet (szerdán hajnalban Csíkszeredában mínusz 21,5, Gyergyóalfaluban mínusz 21,7 fokot mutatott a hőmérő), így is itt volt a leghidegebb az országban.
Csütörtöktől azonban országszerte folytatódik a felmelegedés, így várhatóan Hargita megye is megszabadul a kemény mínuszoktól.
