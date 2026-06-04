Az új közalkalmazotti bértörvény-tervezet azonnali visszavonását követeli a legnagyobb szakszervezet

Az Országos Szakszervezeti Tömb (BNS) az új közalkalmazotti bértörvény tervezetének azonnali visszavonását követeli.

Székelyhon 2026. június 04., 16:452026. június 04., 16:45 2026. június 04., 16:462026. június 04., 16:46

Álláspontjuk szerint a jogszabályjavaslat elhibázott, átláthatatlanul készült, és

nem biztosítja a fizetések méltányosságát, kiszámíthatóságát és a fenntarthatóságát a közszférában.

korábban írtuk Ügyvivő munkaügyi miniszter: a közalkalmazotti bértörvény tervezete nem béremelésekről, hanem méltányosságról szól Dragoș Pîslaru ügyvivő munkaügyi miniszter szerint nem lehet mindenki elégedett az új közalkalmazotti bértörvény tervezetével, mert a jogszabályjavaslat „nem béremelésekről, hanem méltányosságról szól”. A BNS csütörtöki közleménye szerint a tervezet jelenlegi formájában nem jelent valódi reformot, hanem

a meglévő egyensúlyzavarokat termeli újra, sőt újabb strukturális igazságtalanságokat is létrehozhat.

A nyilvános vita pedig a foglalkozási ágazatok közötti hierarchiára összpontosít, és hiányzik a közalkalmazotti állások objektív elemző értékelése, ahogyan azt a Világbank javasolja. Az objektív elemzés hiánya jelentősen rontja a tervezet minőségét – olvasható az Agerpres által szemlézett közleményben. Hirdetés A szakszervezet azt is kifogásolja, hogy nincs elég adat a közalkalmazottak besorolásáról, tényleges fizetéséről, valamint a béren felüli juttatásokról, és az ellenőrző mechanizmusok is hiányosak. Ez pedig

továbbra is lehetővé teszi, hogy azonos értékű munkáért eltérő bérezés járjon.

A BNS szerint a tervezet kidolgozása nem volt kellően átlátható, a szociális párbeszéd akadozott és esetleges maradt. Emellett

a bértáblában túl kicsik az eltérések a szakmai fokozatok javadalmazása között, ami nem ösztönözi előrelépésre a közalkalmazottakat.

A szakszervezet további problémának tartja, hogy

a jogszabály nem ad világos választ arra, mi történik 2031 után.