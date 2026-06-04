Az új közalkalmazotti bértörvény-tervezet azonnali visszavonását követeli a legnagyobb szakszervezet

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Fotó: Olti Angyalka
Az Országos Szakszervezeti Tömb (BNS) az új közalkalmazotti bértörvény tervezetének azonnali visszavonását követeli.
2026. június 04., 16:452026. június 04., 16:45
2026. június 04., 16:462026. június 04., 16:46
Álláspontjuk szerint a jogszabályjavaslat elhibázott, átláthatatlanul készült, és
Dragoș Pîslaru ügyvivő munkaügyi miniszter szerint nem lehet mindenki elégedett az új közalkalmazotti bértörvény tervezetével, mert a jogszabályjavaslat „nem béremelésekről, hanem méltányosságról szól”.
A BNS csütörtöki közleménye szerint a tervezet jelenlegi formájában nem jelent valódi reformot, hanem
A nyilvános vita pedig a foglalkozási ágazatok közötti hierarchiára összpontosít, és hiányzik a közalkalmazotti állások objektív elemző értékelése, ahogyan azt a Világbank javasolja. Az objektív elemzés hiánya jelentősen rontja a tervezet minőségét – olvasható az Agerpres által szemlézett közleményben.
A szakszervezet azt is kifogásolja, hogy nincs elég adat a közalkalmazottak besorolásáról, tényleges fizetéséről, valamint a béren felüli juttatásokról, és az ellenőrző mechanizmusok is hiányosak. Ez pedig
A BNS szerint a tervezet kidolgozása nem volt kellően átlátható, a szociális párbeszéd akadozott és esetleges maradt. Emellett
A szakszervezet további problémának tartja, hogy
A BNS ezért azt kéri a kormánytól, hogy hozzon létre munkacsoportokat a munkaügyi és pénzügyminisztérium, a közintézmények és a szociális partnerek részvételével, és a Világbank ajánlásai alapján indítsa újra a közalkalmazottak munkaköri hierarchiájának felülvizsgálatát.
A szakszervezet közölte, hogy kész a párbeszédre, de hangsúlyozta, hogy a reform nem vihető véghez átláthatóság, szakmai megalapozottság és valós társadalmi konszenzus nélkül.
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Dragoș Pîslaru ügyvivő munkaügyi miniszter szerint nem lehet mindenki elégedett az új közalkalmazotti bértörvény tervezetével, mert a jogszabályjavaslat „nem béremelésekről, hanem méltányosságról szól”.
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