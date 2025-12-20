Rovatok
Az egészségügyi beruházások repítik Maros megyét az országos rangsorban

A marosvásárhelyi nagykórház mellé épül az új szívintézet • Fotó: Haáz Vince

A marosvásárhelyi nagykórház mellé épül az új szívintézet

Fotó: Haáz Vince

Maros megye jó teljesítményt nyújt az Országos Helyreállítási Terv (PNRR) keretében elnyert támogatások terén. A megye a lehívott 403,41 millió euróval az országos rangsor 6. helyén áll. A siker motorját elsősorban a nagyszabású egészségügyi beruházások jelentik.

Simon Virág

2025. december 20., 11:582025. december 20., 11:58

Maros megyében 759 nyertes PNRR-s pályázat van, amelyet jelenleg ültetnek életbe. Ezzel a számmal országos szinten a nyolcadik helyet foglalja el. Ha a pályázati pénzek nagyságát nézzük, akkor azt láthatjuk, hogy még előkelőbb helyet foglal el a megye: a lehívott 403,41 millió euróval

a hatodik helyen áll a negyvenegy megye között.

Ha alaposabban megnézzük a számadatokat, akkor láthatjuk, hogy nem az önkormányzatok munkájának köszönhetően tornászta fel a megye magát ezekre a helyekre.

Marosvásárhely és az egészségügy sikere

Marosvásárhely vezet a nyertes pályázatok és pénzösszegek nagysága terén is, a kimutatás szerint a megyeközpontban összesen 219 millió eurós támogatást használnak fel a nyertes pályázatok megvalósítására. Ez szám szerint 132 beruházást jelent.

A legnagyobb értékű beruházások az egészségügyben lesznek:

az új szívintézet megépítésére és felszerelésére 102,14 millió eurót használnak fel,

az orvosi egyetem nyertes beruházásai 56,84 millió eurót tesznek ki.

A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatalnak a nyertes pályázatai elsősorban a tanintézetek felszerelése és a tömbházak hőszigetelésére vonatkoznak, de a tömegközlekedés fejlesztésére és iskolák felújítására is vannak sikeres PNRR-s pályázatai.

A vidék is eredményesen pályázik

Marosvásárhely után szám szerint és értékben is Segesvárnak van a legtöbb nyertes PNRR-s pályázata, összesen 27, ezek összértéke 15,47 millió euró. Őt követi Dicsőszentmárton, ahol 13,53 millió eurót költhetnek fejlesztésre.

Kovászna megyében a legnagyobb pályázati értékből a kommunizmus múzeumát hozhatják létre • Fotó: Tuchiluș Alex Galéria

Kovászna megyében a legnagyobb pályázati értékből a kommunizmus múzeumát hozhatják létre

Fotó: Tuchiluș Alex

A negyedik egy Marosvásárhely tőszomszédságában levő község, Maroskeresztúr, amelynek 12 nyertes pályázata van és 9,67 millió eurót költhet el az elkövetkező időszakban. A megyeszékhellyel szintén szomszédos Marosszentkirály következik, a maga 8,47 millió lejes pályázatával. Megyeszinten Szováta a tizedik, Radnót a tizenegyedik a lehívott alapok nagyságát illetően.

Kitekintés Hargita és Kovászna megyére

A decemberi adatok szerint Hargita megyének 474 nyertes pályázata van, ezek összértéke 214,88 millió euró, ezzel

a 26. helyen áll a sikeres pályázatok számát illetően

és 22. helyen az elnyert pénzösszegek sorrendjében. Itt a legnagyobb PNRR-s támogatást egy gyergyószentmiklósi magáncég nyerte, 9,88 millió eurót.

Kovászna megye 134,48 millió eurót hívott le az Országos Helyreállítási Tervnek megszabott keretből, összesen 253 pályázattal. A legnagyobb pályázati érték 9,36 millió euró, ezt a sepsiszentgyörgyi önkormányzat nyerte el és a kommunizmus múzeumát hozhatja létre belőle.

korábban írtuk

Ha vannak tárgyi emlékei a kommunizmus időszakából, ne habozzon: ajánlja fel
Ha vannak tárgyi emlékei a kommunizmus időszakából, ne habozzon: ajánlja fel

Az 1944–1989-es éveket megidéző, a korhoz kötődő tárgyakat gyűjtenek a Sepsiszentgyörgyön épülő Kommunizmus Múzeuma számára. Emellett a tárgyakhoz kötődő történeteket is szívesen fogadnak.

Hargita megye Kovászna megye Maros megye Marosszék
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
