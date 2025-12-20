Az egészségügyi beruházások repítik Maros megyét az országos rangsorban

A marosvásárhelyi nagykórház mellé épül az új szívintézet
Fotó: Haáz Vince
Maros megye jó teljesítményt nyújt az Országos Helyreállítási Terv (PNRR) keretében elnyert támogatások terén. A megye a lehívott 403,41 millió euróval az országos rangsor 6. helyén áll. A siker motorját elsősorban a nagyszabású egészségügyi beruházások jelentik.
Maros megyében 759 nyertes PNRR-s pályázat van, amelyet jelenleg ültetnek életbe. Ezzel a számmal országos szinten a nyolcadik helyet foglalja el. Ha a pályázati pénzek nagyságát nézzük, akkor azt láthatjuk, hogy még előkelőbb helyet foglal el a megye: a lehívott 403,41 millió euróval
Ha alaposabban megnézzük a számadatokat, akkor láthatjuk, hogy nem az önkormányzatok munkájának köszönhetően tornászta fel a megye magát ezekre a helyekre.
Marosvásárhely vezet a nyertes pályázatok és pénzösszegek nagysága terén is, a kimutatás szerint a megyeközpontban összesen 219 millió eurós támogatást használnak fel a nyertes pályázatok megvalósítására. Ez szám szerint 132 beruházást jelent.
A legnagyobb értékű beruházások az egészségügyben lesznek:
az orvosi egyetem nyertes beruházásai 56,84 millió eurót tesznek ki.
A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatalnak a nyertes pályázatai elsősorban a tanintézetek felszerelése és a tömbházak hőszigetelésére vonatkoznak, de a tömegközlekedés fejlesztésére és iskolák felújítására is vannak sikeres PNRR-s pályázatai.
Marosvásárhely után szám szerint és értékben is Segesvárnak van a legtöbb nyertes PNRR-s pályázata, összesen 27, ezek összértéke 15,47 millió euró. Őt követi Dicsőszentmárton, ahol 13,53 millió eurót költhetnek fejlesztésre.
Kovászna megyében a legnagyobb pályázati értékből a kommunizmus múzeumát hozhatják létre
Fotó: Tuchiluș Alex
A negyedik egy Marosvásárhely tőszomszédságában levő község, Maroskeresztúr, amelynek 12 nyertes pályázata van és 9,67 millió eurót költhet el az elkövetkező időszakban. A megyeszékhellyel szintén szomszédos Marosszentkirály következik, a maga 8,47 millió lejes pályázatával. Megyeszinten Szováta a tizedik, Radnót a tizenegyedik a lehívott alapok nagyságát illetően.
A decemberi adatok szerint Hargita megyének 474 nyertes pályázata van, ezek összértéke 214,88 millió euró, ezzel
és 22. helyen az elnyert pénzösszegek sorrendjében. Itt a legnagyobb PNRR-s támogatást egy gyergyószentmiklósi magáncég nyerte, 9,88 millió eurót.
Kovászna megye 134,48 millió eurót hívott le az Országos Helyreállítási Tervnek megszabott keretből, összesen 253 pályázattal. A legnagyobb pályázati érték 9,36 millió euró, ezt a sepsiszentgyörgyi önkormányzat nyerte el és a kommunizmus múzeumát hozhatja létre belőle.
Az 1944–1989-es éveket megidéző, a korhoz kötődő tárgyakat gyűjtenek a Sepsiszentgyörgyön épülő Kommunizmus Múzeuma számára. Emellett a tárgyakhoz kötődő történeteket is szívesen fogadnak.
