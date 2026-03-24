Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Átalakul a rezidensképzés: figyelembe veszik, hány orvos megy nyugdíjba

Képünk illusztráció

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter szerint ezután a rendszer demográfiai adatainak figyelembe vételével döntenek majd az évente meghirdetett rezidensorvosi helyek számáról.

Székelyhon

2026. március 24., 12:532026. március 24., 12:53

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A tárcavezető egy keddi szakmai eseményen beszélt erről – számolt be az Agerpres hírügynökség.

Rogobete helyteleníti, hogy eddig a rezidensorvosi helyek számának megállapításakor többnyire az orvosi egyetemek adatait és javaslatait vették figyelembe, az például nem volt szempont, hogy hány orvos vonulhat nyugdíjba a következő öt évben, és hogy ez milyen szakterületeket érint a rendszeren belül.

Hirdetés

A miniszter szerint idén pontos adatokkal rendelkeznek a kórházi alkalmazottak korcsoportok szerinti megoszlásáról, valamint a következő években a nyugdíjkorhatárt elérő orvosok számáról, és

ezek függvényében döntenek majd arról, hogy hány rezidensorvosi helyet hirdetnek meg.

A tárcavezető hozzátette, az orvosképzési rendszer egyensúlytalanságait nem lehet egyik napról a másikra felszámolni, becslései szerint öt-hat évre van szükség ahhoz, hogy helyreálljon az egyensúly.

Belföld Egészségügy
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Holtan találták meg a Gyergyóalfaluból eltűnt férfit
Magyar nemzetiségű az Országos Fogyasztóvédelmi Hatóság új elnöke
Először jutottak magyar bajnoki hokidöntőbe a gyergyószentmiklósi lányok
Elektromos autó az üzemanyagválság ellen? Kiszámoltuk: meghökkentő a különbség
Meccs közben lecserélték a játékvezetőt, szoros a kiesési harc a Szuperligában (videóval)
Villáminterjú Nagy Noémi Krisztával: A modern világ túlzott kényelme bénító
Holtan találták meg a Gyergyóalfaluból eltűnt férfit
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. március 24., kedd

Kéthetes időjárás-előrejelzés: nagyhéten még havazhat is

Közzétette az Országos Meteorológiai Szolgálat a március 23. és április 5. közötti időszakra vonatkozó kéthetes időjárás-előrejelzését. Esőre most péntekig nem nagyon lehet számítani.

Hirdetés
Az energiaárak miatt tovább drágulhatnak az alapélelmiszerek

A magas energia- és szállítási költségek miatt az év végéig tovább nőhet több alapvető élelmiszer ára Romániában. A előrejelzések szerint főként a nagy energiaigényű termékek drágulnak, miközben az infláció lassulására csak mérsékelt esély látszik.

Tízszeres ár, milliós kár: fertőtlenítőkkel és maszkokkal trükköző hálozatra csaptak le

Bukarestben és nyolc megyében több mint 30 helyszínen tartanak házkutatásokat a rendőrök és ügyészek; több céget is azzal gyanúsítanak, hogy fiktív számlázással a valós ár tízszeresére növelték bizonyos fertőtlenítőszerek és orvosi maszkok árát.

Hirdetés
Szünetel az ivóvízszolgáltatás Székelyudvarhelyen

Tűzcsap kicserélésére készül a szolgáltató, így több utcában szünetel az ivóvíz-szolgáltatás kedd reggel kilenc és délután egy óra között – tájékoztat Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala.

Próbaérettségi: a szaknak megfelelő kötelező tantárgyból vizsgáznak a diákok

A szaknak megfelelő kötelező tantárgy írásbeli vizsgájával folytatódik kedden a próbaérettségi.

Magyar nemzetiségű az Országos Fogyasztóvédelmi Hatóság új elnöke

Kinevezte az Országos Fogyasztóvédelmi Hatóság (ANPC) elnökét Ilie Bolojan kormányfő.

Hirdetés
Megyei szintű döntések az erdélyi A8-as autópályaépítés érdekében

Néhány Hargita megyei útszakaszt töröltek a megye közvagyonából az A8-as autópálya építése miatt, ugyanis az autósztráda nyomvonala egybeesett egyes szakaszokon a megyei útakkal. Hétfőn ülésezett Hargita Megye Tanácsa.

Fokozódik a forráselvonás, ami csak Bukarestnek jó

Az önkormányzatok mozgástere szűkül, mivel az állam egyre több bevételt tart vissza központilag. Az osztalékadó, a szerencsejáték-adó és a kamatadó után idén már a személyi jövedelemadó (szja) egyharmada is Bukarestnél marad.

Oktatási minisztérium: 59 iskolában nem tartják meg a próbaérettségit

Több mint 114 600 diák vett részt hétfőn a próbaérettségi román nyelvből és irodalomból tartott írásbeli vizsgáján – tájékoztatott az oktatási minisztérium.

Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!