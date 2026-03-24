Átalakul a rezidensképzés: figyelembe veszik, hány orvos megy nyugdíjba

Képünk illusztráció
Fotó: Csató Andrea
Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter szerint ezután a rendszer demográfiai adatainak figyelembe vételével döntenek majd az évente meghirdetett rezidensorvosi helyek számáról.
A tárcavezető egy keddi szakmai eseményen beszélt erről – számolt be az Agerpres hírügynökség.
Rogobete helyteleníti, hogy eddig a rezidensorvosi helyek számának megállapításakor többnyire az orvosi egyetemek adatait és javaslatait vették figyelembe, az például nem volt szempont, hogy hány orvos vonulhat nyugdíjba a következő öt évben, és hogy ez milyen szakterületeket érint a rendszeren belül.
A miniszter szerint idén pontos adatokkal rendelkeznek a kórházi alkalmazottak korcsoportok szerinti megoszlásáról, valamint a következő években a nyugdíjkorhatárt elérő orvosok számáról, és
A tárcavezető hozzátette, az orvosképzési rendszer egyensúlytalanságait nem lehet egyik napról a másikra felszámolni, becslései szerint öt-hat évre van szükség ahhoz, hogy helyreálljon az egyensúly.
