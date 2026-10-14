Ártámogatott felnőtt pelenkákra jogosultak az egészségbiztosítással rendelkező rászorulók

Fotó: Pexels
A képviselőház által szerdán elfogadott másik törvénytervezet szerint az egészségbiztosítási rendszer biztosítottjai szakorvosi recept alapján ártámogatott felnőtt pelenkákra jogosultak, függetlenül attól, hogy az állapotuk ideiglenes vagy tartós jellegű.
2026. október 14., 15:482026. október 14., 15:48
2026. október 14., 15:482026. október 14., 15:48
Az indoklás szerint a javaslat célja, hogy a betegséggel vagy fogyatékossággal élők, valamint az idősek könnyebben hozzájuthassanak ezekhez a termékekhez, ezáltal
A jogszabálytervezet értelmében a biztosított személyek a referenciaárhoz viszonyítva
A tervezetet a szenátus már elfogadta, a képviselőház döntő házként szavazott róla – ismerteti az Agerpres.
Elfogadta szerdán a képviselőház azt a törvénytervezetet, amely biztosítja a várandós nők számára a választott kísérő jelenlétéhez való jogot a vajúdás és a szülés alatt.
Az Amerikai Egyesült Államok egy C-130 Hercules repülőgépet adományozott a román hadseregnek, az ünnepélyes átadóra szerdán került sor a 90-es otopeni-i légibázison.
Drónt észlelt a hadsereg radarrendszere szerda délelőtt az ukrán-román folyami határ közelében, a légi célpont rövid időre behatolt Románia légterébe Sulina keleti részének környékén – közölte a védelmi minisztérium.
Kültéri játszóteret avattak szerdán a Kézdivásárhelyi Municípiumi Kórház udvarán. A létesítmény az RMDSZ Háromszéki Nőszervezete által februárban szervezett jótékonysági bál bevételéből, valamint a támogatók összefogásának köszönhetően valósult meg.
Elfogtak két budapesti dílert, aki Hollandiából hozott Magyarországra több kilogrammnyi drogot vonaton – közölte a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) szerdán a police.hu oldalon.
Sorin Grindeanu, a Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke kedd este bejelentette, hogy a párt szerdán dönt az országos politikai tanácsának ülésén, hogy a PSD belép-e Luca Niculescu kijelölt miniszterelnök kormányába.
Sikeresen befejeződött XIV. Leó pápa műtétje a római Gemelli-kórházban október 13-án, kedden délután. A mintegy másfél órás, komplikációmentes beavatkozás során eltávolították a Szentatya jobb tüdejének alsó lebenyét.
Az ország északi és északnyugati részén, valamint a hegyekben és hegyközi medencékben fagypont alá csökkent a hőmérséklet szerdára virradóra.
A védelmi minisztérium szerda reggel közölte, hogy radarrendszere három légi célpontot észlelt a román-ukrán határ közelében, ukrajnai oldalon, Vilkove városhoz közel.
Kelemen Hunor kijelentette, hogy az RMDSZ megszavazza azt a kormányt és kormányprogramot, amellyel Luca Niculescu a parlament elé áll, függetlenül attól, hogy szakértői kabinet alakul, vagy a PSD körül szerveződik meg a kormány.
szóljon hozzá!