Ártámogatott felnőtt pelenkákra jogosultak az egészségbiztosítással rendelkező rászorulók

A képviselőház által szerdán elfogadott másik törvénytervezet szerint az egészségbiztosítási rendszer biztosítottjai szakorvosi recept alapján ártámogatott felnőtt pelenkákra jogosultak, függetlenül attól, hogy az állapotuk ideiglenes vagy tartós jellegű.

Székelyhon 2026. október 14., 15:482026. október 14., 15:48 2026. október 14., 15:482026. október 14., 15:48

Az indoklás szerint a javaslat célja, hogy a betegséggel vagy fogyatékossággal élők, valamint az idősek könnyebben hozzájuthassanak ezekhez a termékekhez, ezáltal

javítva életminőségüket és biztosítva emberi méltóságuk megőrzését.

Hirdetés A jogszabálytervezet értelmében a biztosított személyek a referenciaárhoz viszonyítva

80 százalékos árkedvezménnyel vásárolhatják meg az inkontinencia-termékeket a patikákban a szakorvos által kiállított recept alapján.