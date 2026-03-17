Ahol nem bojkottálják, ott matekből próbavizsgáznak a nyolcadikosok

Az országos próbafelmérés hétfőn a román nyelv és irodalom vizsgával kezdődött, amelyet az általános iskolák 97,8 százalékában, összesen 4545 tanintézetben szervezték meg, több mint 145 200 diák részvételével – ismerteti az Agerpres .

Az ország 104 iskolájában nem tartották meg a próbavizsgát.

Az oktatási minisztérium által jóváhagyott vizsganaptár szerint március 18-án, szerdán anyanyelvből próbavizsgáznak a nemzeti kisebbségekhez tartozó diákok.

Az eredményeket nem hozzák nyilvánosságra, a jegyeket személyesen közlik minden diákkal március 30-án.

Az iskolák egy része azért nem szervezte meg idén a próba-képességvizsgát, mert a kormány megszorító intézkedéseivel elégedetlen tanügyi szakszervezetek arra kérték a pedagógusokat, hogy ne vegyenek részt a felmérés lebonyolításában.

Sorin Ion oktatási államtitkár pénteken közölte, hogy később pótolhatják a próbavizsgát azok a nyolcadikosok, akiknek az iskolájában nem szervezik meg a felmérést.