A választható tantárggyal folytatódik a próbaérettségi

Hétfőn román nyelv és irodalomból próbavizsgáztak a végzős diákok, kedden a szaknak megfelelő kötelező tantárgyból mérték fel a diákok tudását. Csütörtökön anyanyelvből fognak próbavizsgázni a nemzeti kisebbségekhez tartozó tanulók – emlékeztet az Agerpres .

az ország középiskoláinak 95,59 százaléka – 1364 tanintézet – szervezi meg idén a próbaérettségit, amelyre több mint 143 ezer diák iratkozott fel.

További 63 középiskola – a tanintézetek 4,41 százaléka – jelezte, hogy nem szervezi meg a felmérést. A közlemény szerint több mint 60 500 diák már részt vett helyi szinten szervezett próbaérettségin.

A vizsgák 9 órakor kezdődnek, a diákok legkésőbb 8.30-ig léphetnek be a termekbe, a tételek kidolgozására pedig három óra áll rendelkezésre.

A tanügyi szakszervezetek múlt héten arra kérték a tanárokat, hogy az e heti próbavizsgák idején se függesszék fel a tiltakozást.