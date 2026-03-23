Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

A székelyföldi végzősök nagy része is próbaérettségizik a héten

A próbaérettségi március 24-én a szaknak megfelelő kötelező vizsgával folytatódik. Képünk illusztráció • Fotó: Veres Nándor

A próbaérettségi március 24-én a szaknak megfelelő kötelező vizsgával folytatódik. Képünk illusztráció

Fotó: Veres Nándor

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Elkezdődött a végzősök próbaérettségije, Székelyföldön mintegy 6500 diák vesz részt rajta, ebből Háromszéken a legkevesebben, ugyanis a tanárok bojkottja miatt sok helyen elmarad. A többi székelyföldi iskolában megszervezték a próbavizsgát.

Hajnal Csilla

2026. március 23., 11:412026. március 23., 11:41

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Héftő reggel kilenc órától kezdődött el a tizenkettedikesek próbavizsgája országszerte román nyelv és irodalomból, és három óra állt a diákok rendelkezésére a tételek kidolgozásához. Leadáskor minden dolgozatot beszkennelnek a felügyelő tanárok, és feltöltik az érettségi digitális értékelési platformjára.

Hargita és Maros megyében minden iskola megszervezi

Hargita megyében összesen 2293 tanuló iratkozott be, ebből 1742 diák a magyar tagozatról. A próbavizsgára ezúttal 34 tanuló igényelt esélyegyenlőségi feltételeket biztosító különleges körülményeket. A tanfelügyelőség közlése szerint

a próbavizsgát mind a 36 Hargita megyei középiskolában megszervezik, ahol végzős osztályok vannak, tehát sehol sem marad el a tanárok bojkottja miatt.

„A tanulók érdekeinek képviselete kollégáink számára elsődleges szempont volt” – írják a sajtóhoz eljuttatott közleményükben.

Maros megyében 3477 tanuló iratkozott be a ma kezdődő próbavizsgákra, és 49 sajátos nevelési igényű (CES) diák kérte a speciális körülmények biztosítását, amely törvény szerint jár nekik.

Antal Levente Mihály főtanfelügyelő-helyettes közölte,

Maros megyében is minden végzős osztállyal rendelkező tanintézmény megszervezi a próbaérettségit,

egy iskola sem bojkottál.

Az iskolák közel fele nem szervezi meg Háromszéken

Kovászna megyében már más a helyzet: a háromszéki középiskolák egy része bojkottálja a vizsga megszervezését. Ez azt jelenti, hogy az 1275 végzős diákból csupán 786 vesz részt az előzetes tudásfelmérésen, és nyolcan kértek speciális, támogató körülményeket.

A korábbi bejelentéstől eltérően a sepsiszentgyörgyi Mikes Kelemen Elméleti Líceumban mégis megtartják a próbaérettségit. A tanfelügyelőség közlése szerint

Kovászna megye 17 középiskolájából hét nem vesz részt a megmérettetés megszervezésében.

Az országban hasonló módon 63 – az előzetesen bejelentett 69 helyett – iskola tanárai tiltakoznak, azaz nem szervezték meg a próbaérettségit.

Az oktatási minisztérium közleményéből kitűnik, országos szinten csak a középiskolák öt százaléka állt be a bojkottálók sorába, a próbaérettségit 1364 iskolában (a tanintézmények 95,59 százalékában) megszervezik, annak ellenére, hogy a szakszervezetek a próbavizsga tömeges bojkottját hirdették meg – az oktatásban alkalmazott megszorító intézkedések elleni tiltakozásuk jeléül.

Hirdetés

A próbaérettségi a mai román nyelv és irodalom vizsgát követően március 24-én a szaknak megfelelő kötelező vizsgával folytatódik, majd március 25-én a szaknak megfelelő választható vizsga következik, illetve, március 26-án az anyanyelv és irodalom írásbeli vizsgával zárul a megmérettetés a kisebbségi tagozatok diákjai számára. Az eredményeket április 3-án közlik.

Miért bojkottálják a próbaérettségit a tanárok?

A próbaérettségi (és próbaképességvizsga) bojkottja mögött több, egymással összefüggő ok áll. Ezeket főként a tanügyi szakszervezetek fogalmazták meg. A bojkott oka egy komplex elégedetlenségcsomag: alacsony bérek, túlterheltség, vitatott vizsgaszervezés és az az érzés, hogy a rendszer nem működik megfelelően.

korábban írtuk

Elkezdődött a próbaérettségi – kivéve ott, ahol tiltakoznak
Elkezdődött a próbaérettségi – kivéve ott, ahol tiltakoznak

Hétfőn a román nyelv és irodalom írásbeli vizsgával kezdődik a próbaérettségi.

korábban írtuk

Nyolc háromszéki középiskolában nem szerveznek próbaérettségit
Nyolc háromszéki középiskolában nem szerveznek próbaérettségit

A tanárok egy része a próbaérettségin is kitart azon álláspontja mellett, hogy a nem kötelező munkaköri feladatként meghatározott vizsgafelügyeletet és dolgozatjavítást nem végzi el – mert a kormány sem lojális a pedagógusokhoz.

Csíkszék Udvarhelyszék Marosszék Gyergyószék Háromszék Oktatás Tanügy
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. március 23., hétfő

Holnap fog beavatkozni a kormány az üzemanyagok árába

Sürgősségi rendeletet készül elfogadni a kormány kedden, amellyel válsághelyzetet hirdetnek ki a kőolaj, illetve a kőolajtermékek piacán, intézkedéseket határozva meg a gazdaság és a lakosság védelmére a válság idején.

Holnap fog beavatkozni a kormány az üzemanyagok árába
Holnap fog beavatkozni a kormány az üzemanyagok árába
2026. március 23., hétfő

Holnap fog beavatkozni a kormány az üzemanyagok árába
Hirdetés
2026. március 23., hétfő

Elkezdődött a próbaérettségi – kivéve ott, ahol tiltakoznak

Hétfőn a román nyelv és irodalom írásbeli vizsgával kezdődik a próbaérettségi.

Elkezdődött a próbaérettségi – kivéve ott, ahol tiltakoznak
Elkezdődött a próbaérettségi – kivéve ott, ahol tiltakoznak
2026. március 23., hétfő

Elkezdődött a próbaérettségi – kivéve ott, ahol tiltakoznak
2026. március 23., hétfő

Tavaszi feltöltődés Hajdúszoboszlón a Hunguest Békével
Tavaszi feltöltődés Hajdúszoboszlón a Hunguest Békével
Tavaszi feltöltődés Hajdúszoboszlón a Hunguest Békével
2026. március 23., hétfő

Tavaszi feltöltődés Hajdúszoboszlón a Hunguest Békével
2026. március 22., vasárnap

Forgalomváltozás egy sepsiszentgyörgyi utcában

Forgalmi változás lesz a sepsiszentgyörgyi Patak utcában, a Cigaretta utca és a Kós Károly utca közötti szakaszon hétfő reggeltől.

Forgalomváltozás egy sepsiszentgyörgyi utcában
Forgalomváltozás egy sepsiszentgyörgyi utcában
2026. március 22., vasárnap

Forgalomváltozás egy sepsiszentgyörgyi utcában
Hirdetés
2026. március 22., vasárnap

Traktor alá szorult egy személy Mezőörményesen

Súlyos baleset történt vasárnap a Beszterce-Naszód megyei Mezőörményesen, ahol egy személy traktor alá szorult.

Traktor alá szorult egy személy Mezőörményesen
Traktor alá szorult egy személy Mezőörményesen
2026. március 22., vasárnap

Traktor alá szorult egy személy Mezőörményesen
2026. március 22., vasárnap

Ittasan ültek volán mögé, egyiküknek jogosítványa sem volt

Alkoholfogyasztással összefüggő közúti balesetekhez riasztották a rendőröket az elmúlt napokban. Csíkszenttamáson egy jogosítvány nélküli, ittas sofőr frontálisan ütközött, Maroshévízen pedig egy autó hídfőnek csapódott, a balesetben egy utas megsérült.

Ittasan ültek volán mögé, egyiküknek jogosítványa sem volt
Ittasan ültek volán mögé, egyiküknek jogosítványa sem volt
2026. március 22., vasárnap

Ittasan ültek volán mögé, egyiküknek jogosítványa sem volt
2026. március 22., vasárnap

Kulcsfontosságú ülésre készül a PSD, napirenden a kormányból való kilépés

Hétfőn ül össze a Szociáldemokrata Párt (PSD) országos vezetősége, hogy döntsön a kormányból való esetleges kilépésről szóló belső konzultáció menetrendjéről.

Kulcsfontosságú ülésre készül a PSD, napirenden a kormányból való kilépés
Kulcsfontosságú ülésre készül a PSD, napirenden a kormányból való kilépés
2026. március 22., vasárnap

Kulcsfontosságú ülésre készül a PSD, napirenden a kormányból való kilépés
Hirdetés
2026. március 22., vasárnap

Maros megyében nem volt mindenhol csendes az éjszaka

Egy autóbalesethez és két tűzesethez riasztották szombatról vasárnapra virradó éjjel a Maros megyei tűzoltókat.

Maros megyében nem volt mindenhol csendes az éjszaka
Maros megyében nem volt mindenhol csendes az éjszaka
2026. március 22., vasárnap

Maros megyében nem volt mindenhol csendes az éjszaka
2026. március 21., szombat

Mintegy 20 hektáron ég a száraz növényzet Galócáson

Száraz növényzet gyúlt ki a Hargita megyei Galócás községben, a tűz mintegy 20 hektáros területet érint.

Mintegy 20 hektáron ég a száraz növényzet Galócáson
Mintegy 20 hektáron ég a száraz növényzet Galócáson
2026. március 21., szombat

Mintegy 20 hektáron ég a száraz növényzet Galócáson
2026. március 21., szombat

Három szivart is rejtett a Szent Miklós templom toronygömbje

A gyergyószentmiklósi Szent Miklós római katolikus templom tornyának felújítása miatt emelték le a keresztet és a toronygömböt, amiből érdekes, 1868-ban oda elhelyezett tárgyak kerültek elő. Ezek májusig a múzeumban tekinthetők meg.

Három szivart is rejtett a Szent Miklós templom toronygömbje
Három szivart is rejtett a Szent Miklós templom toronygömbje
2026. március 21., szombat

Három szivart is rejtett a Szent Miklós templom toronygömbje
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!