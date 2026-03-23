A székelyföldi végzősök nagy része is próbaérettségizik a héten

Elkezdődött a végzősök próbaérettségije, Székelyföldön mintegy 6500 diák vesz részt rajta, ebből Háromszéken a legkevesebben, ugyanis a tanárok bojkottja miatt sok helyen elmarad. A többi székelyföldi iskolában megszervezték a próbavizsgát.

Hajnal Csilla 2026. március 23., 11:412026. március 23., 11:41

Héftő reggel kilenc órától kezdődött el a tizenkettedikesek próbavizsgája országszerte román nyelv és irodalomból, és három óra állt a diákok rendelkezésére a tételek kidolgozásához. Leadáskor minden dolgozatot beszkennelnek a felügyelő tanárok, és feltöltik az érettségi digitális értékelési platformjára. Hargita és Maros megyében minden iskola megszervezi Hargita megyében összesen 2293 tanuló iratkozott be, ebből 1742 diák a magyar tagozatról. A próbavizsgára ezúttal 34 tanuló igényelt esélyegyenlőségi feltételeket biztosító különleges körülményeket. A tanfelügyelőség közlése szerint

a próbavizsgát mind a 36 Hargita megyei középiskolában megszervezik, ahol végzős osztályok vannak, tehát sehol sem marad el a tanárok bojkottja miatt.

„A tanulók érdekeinek képviselete kollégáink számára elsődleges szempont volt” – írják a sajtóhoz eljuttatott közleményükben. Maros megyében 3477 tanuló iratkozott be a ma kezdődő próbavizsgákra, és 49 sajátos nevelési igényű (CES) diák kérte a speciális körülmények biztosítását, amely törvény szerint jár nekik. Antal Levente Mihály főtanfelügyelő-helyettes közölte,

Maros megyében is minden végzős osztállyal rendelkező tanintézmény megszervezi a próbaérettségit,

egy iskola sem bojkottál. Az iskolák közel fele nem szervezi meg Háromszéken Kovászna megyében már más a helyzet: a háromszéki középiskolák egy része bojkottálja a vizsga megszervezését. Ez azt jelenti, hogy az 1275 végzős diákból csupán 786 vesz részt az előzetes tudásfelmérésen, és nyolcan kértek speciális, támogató körülményeket. A korábbi bejelentéstől eltérően a sepsiszentgyörgyi Mikes Kelemen Elméleti Líceumban mégis megtartják a próbaérettségit. A tanfelügyelőség közlése szerint

Kovászna megye 17 középiskolájából hét nem vesz részt a megmérettetés megszervezésében.

Az országban hasonló módon 63 – az előzetesen bejelentett 69 helyett – iskola tanárai tiltakoznak, azaz nem szervezték meg a próbaérettségit. Az oktatási minisztérium közleményéből kitűnik, országos szinten csak a középiskolák öt százaléka állt be a bojkottálók sorába, a próbaérettségit 1364 iskolában (a tanintézmények 95,59 százalékában) megszervezik, annak ellenére, hogy a szakszervezetek a próbavizsga tömeges bojkottját hirdették meg – az oktatásban alkalmazott megszorító intézkedések elleni tiltakozásuk jeléül. Hirdetés A próbaérettségi a mai román nyelv és irodalom vizsgát követően március 24-én a szaknak megfelelő kötelező vizsgával folytatódik, majd március 25-én a szaknak megfelelő választható vizsga következik, illetve, március 26-án az anyanyelv és irodalom írásbeli vizsgával zárul a megmérettetés a kisebbségi tagozatok diákjai számára. Az eredményeket április 3-án közlik.

Miért bojkottálják a próbaérettségit a tanárok?



A próbaérettségi (és próbaképességvizsga) bojkottja mögött több, egymással összefüggő ok áll. Ezeket főként a tanügyi szakszervezetek fogalmazták meg. A bojkott oka egy komplex elégedetlenségcsomag: alacsony bérek, túlterheltség, vitatott vizsgaszervezés és az az érzés, hogy a rendszer nem működik megfelelően.