Elkezdődött a próbaérettségi – kivéve ott, ahol tiltakoznak

Hétfőn a román nyelv és irodalom írásbeli vizsgával kezdődik a próbaérettségi.

Az oktatási minisztérium adatai szerint az idei próbaérettségi vizsgáit az iskolák 95,59 százalékában, 1364 tanintézetben szervezik meg;

63 középiskolában (4,41 százalék) nem tartanak próbavizsgát, miután a kormány megszorító intézkedéseivel elégedetlen tanügyi szakszervezetek arra kérték a pedagógusokat, hogy ne vegyenek részt a felmérés lebonyolításában.

A közlemény szerint több mint 143 ezer diák vesz részt a március 23. és 26. között zajló próbavizsgákon.

A vizsgák 9 órakor kezdődnek, a diákok legkésőbb 8.30-ig léphetnek be a termekbe, a tételek kidolgozására pedig három óra áll rendelkezésre – írja az Agerpres hírügynökség.

Hirdetés

A próbaérettségin többek között román nyelv és irodalomból, anyanyelvből, matematikából, történelemből, valamint különböző reál- és társadalomtudományi tantárgyakból mérik fel a végzősök tudását.

A tanügyi szakszervezetek arra kérték a tanárokat, hogy a jövő héten, a vizsgák idején se függesszék fel a tiltakozást.