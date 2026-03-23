Elkezdődött a próbaérettségi – kivéve ott, ahol tiltakoznak

Képünk illusztráció

Fotó: Veres Nándor

Hétfőn a román nyelv és irodalom írásbeli vizsgával kezdődik a próbaérettségi.

2026. március 23., 09:36

Az oktatási minisztérium adatai szerint az idei próbaérettségi vizsgáit az iskolák 95,59 százalékában, 1364 tanintézetben szervezik meg;

63 középiskolában (4,41 százalék) nem tartanak próbavizsgát, miután a kormány megszorító intézkedéseivel elégedetlen tanügyi szakszervezetek arra kérték a pedagógusokat, hogy ne vegyenek részt a felmérés lebonyolításában.

A közlemény szerint több mint 143 ezer diák vesz részt a március 23. és 26. között zajló próbavizsgákon.

A vizsgák 9 órakor kezdődnek, a diákok legkésőbb 8.30-ig léphetnek be a termekbe, a tételek kidolgozására pedig három óra áll rendelkezésre – írja az Agerpres hírügynökség.

A próbaérettségin többek között román nyelv és irodalomból, anyanyelvből, matematikából, történelemből, valamint különböző reál- és társadalomtudományi tantárgyakból mérik fel a végzősök tudását.

A tanügyi szakszervezetek arra kérték a tanárokat, hogy a jövő héten, a vizsgák idején se függesszék fel a tiltakozást.

A rovat további cikkei

2026. március 23., hétfő

2026. március 23., hétfő

Tavaszi feltöltődés Hajdúszoboszlón a Hunguest Békével
Hirdetés
2026. március 22., vasárnap

Forgalomváltozás egy sepsiszentgyörgyi utcában

Forgalmi változás lesz a sepsiszentgyörgyi Patak utcában, a Cigaretta utca és a Kós Károly utca közötti szakaszon hétfő reggeltől.

Traktor alá szorult egy személy Mezőörményesen

Súlyos baleset történt vasárnap a Beszterce-Naszód megyei Mezőörményesen, ahol egy személy traktor alá szorult.

Ittasan ültek volán mögé, egyiküknek jogosítványa sem volt

Alkoholfogyasztással összefüggő közúti balesetekhez riasztották a rendőröket az elmúlt napokban. Csíkszenttamáson egy jogosítvány nélküli, ittas sofőr frontálisan ütközött, Maroshévízen pedig egy autó hídfőnek csapódott, a balesetben egy utas megsérült.

Kulcsfontosságú ülésre készül a PSD, napirenden a kormányból való kilépés

Hétfőn ül össze a Szociáldemokrata Párt (PSD) országos vezetősége, hogy döntsön a kormányból való esetleges kilépésről szóló belső konzultáció menetrendjéről.

Maros megyében nem volt mindenhol csendes az éjszaka

Egy autóbalesethez és két tűzesethez riasztották szombatról vasárnapra virradó éjjel a Maros megyei tűzoltókat.

Mintegy 20 hektáron ég a száraz növényzet Galócáson

Száraz növényzet gyúlt ki a Hargita megyei Galócás községben, a tűz mintegy 20 hektáros területet érint.

Három szivart is rejtett a Szent Miklós templom toronygömbje

A gyergyószentmiklósi Szent Miklós római katolikus templom tornyának felújítása miatt emelték le a keresztet és a toronygömböt, amiből érdekes, 1868-ban oda elhelyezett tárgyak kerültek elő. Ezek májusig a múzeumban tekinthetők meg.

Eljárást indítottak egy román nővel szemben egy brit tengeralattjáró-bázisnál történt incidens kapcsán

Eljárás indult egy iráni férfi és egy román nő ellen, miután megpróbáltak bejutni az Egyesült Királyság nukleáris elrettentő rendszerének egyik kulcsfontosságú haditengerészeti támaszpontjára – jelentette szombaton a PA Media és a dpa.

Folytatódnak szerdán elsüllyedt vontatóhajó kutató műveletei a Midia kikötő térségében

A román haditengerészet szombaton is folytatja a Midia kikötő térségében elsüllyedt Astana vontatóhajó balesetének kutató-mentő műveleteit – közölte a védelmi minisztérium.

