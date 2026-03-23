Elkezdődött a próbaérettségi – kivéve ott, ahol tiltakoznak

Hétfőn a román nyelv és irodalom írásbeli vizsgával kezdődik a próbaérettségi.
2026. március 23., 09:36
2026. március 23., 09:372026. március 23., 09:37
Az oktatási minisztérium adatai szerint az idei próbaérettségi vizsgáit az iskolák 95,59 százalékában, 1364 tanintézetben szervezik meg;
A közlemény szerint több mint 143 ezer diák vesz részt a március 23. és 26. között zajló próbavizsgákon.
A vizsgák 9 órakor kezdődnek, a diákok legkésőbb 8.30-ig léphetnek be a termekbe, a tételek kidolgozására pedig három óra áll rendelkezésre – írja az Agerpres hírügynökség.
A próbaérettségin többek között román nyelv és irodalomból, anyanyelvből, matematikából, történelemből, valamint különböző reál- és társadalomtudományi tantárgyakból mérik fel a végzősök tudását.
A tanügyi szakszervezetek arra kérték a tanárokat, hogy a jövő héten, a vizsgák idején se függesszék fel a tiltakozást.
Forgalmi változás lesz a sepsiszentgyörgyi Patak utcában, a Cigaretta utca és a Kós Károly utca közötti szakaszon hétfő reggeltől.
Súlyos baleset történt vasárnap a Beszterce-Naszód megyei Mezőörményesen, ahol egy személy traktor alá szorult.
Alkoholfogyasztással összefüggő közúti balesetekhez riasztották a rendőröket az elmúlt napokban. Csíkszenttamáson egy jogosítvány nélküli, ittas sofőr frontálisan ütközött, Maroshévízen pedig egy autó hídfőnek csapódott, a balesetben egy utas megsérült.
Hétfőn ül össze a Szociáldemokrata Párt (PSD) országos vezetősége, hogy döntsön a kormányból való esetleges kilépésről szóló belső konzultáció menetrendjéről.
Egy autóbalesethez és két tűzesethez riasztották szombatról vasárnapra virradó éjjel a Maros megyei tűzoltókat.
Száraz növényzet gyúlt ki a Hargita megyei Galócás községben, a tűz mintegy 20 hektáros területet érint.
A gyergyószentmiklósi Szent Miklós római katolikus templom tornyának felújítása miatt emelték le a keresztet és a toronygömböt, amiből érdekes, 1868-ban oda elhelyezett tárgyak kerültek elő. Ezek májusig a múzeumban tekinthetők meg.
Eljárás indult egy iráni férfi és egy román nő ellen, miután megpróbáltak bejutni az Egyesült Királyság nukleáris elrettentő rendszerének egyik kulcsfontosságú haditengerészeti támaszpontjára – jelentette szombaton a PA Media és a dpa.
A román haditengerészet szombaton is folytatja a Midia kikötő térségében elsüllyedt Astana vontatóhajó balesetének kutató-mentő műveleteit – közölte a védelmi minisztérium.
