A PSD segítségével függesztené fel az államfőt az AUR

George Simion, a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) elnöke bejelentette, hogy kedden elküldi a Szociáldemokrata Párt (PSD) frakcióinak a Nicușor Dan államelnök felfüggesztési eljárásának elindításához szükséges aláírásgyűjtő ívet.

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Keddi Facebook-bejegyzésében Simion hangsúlyozta, hogy Nicușor Dan államfőt fel kell függeszteni, és az aláírásgyűjtő ív aláírására szólított fel az ország megmentése érdekében – írja az Agerpres.

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Az AUR augusztus 6-án indította el az suspeND.ro platformot, amelyen nyomon követhető az államelnök felfüggesztéséhez vezető eljárás állása. A suspeND.ro adatai szerint