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A PSD segítségével függesztené fel az államfőt az AUR

• Fotó: presidency.ro

Fotó: presidency.ro

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George Simion, a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) elnöke bejelentette, hogy kedden elküldi a Szociáldemokrata Párt (PSD) frakcióinak a Nicușor Dan államelnök felfüggesztési eljárásának elindításához szükséges aláírásgyűjtő ívet.

Székelyhon

2026. október 06., 11:382026. október 06., 11:38

Keddi Facebook-bejegyzésében Simion hangsúlyozta, hogy Nicușor Dan államfőt fel kell függeszteni, és az aláírásgyűjtő ív aláírására szólított fel az ország megmentése érdekében – írja az Agerpres.

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Az AUR augusztus 6-án indította el az suspeND.ro platformot, amelyen nyomon követhető az államelnök felfüggesztéséhez vezető eljárás állása. A suspeND.ro adatai szerint

eddig 119 törvényhozó értett egyet a felfüggesztéssel, az eljárás elindításához 155 törvényhozó aláírása szükséges.

Nicușor Dan államfő hétfőn Luca Niculescut bízta meg kormányalakítással, miután a Cotroceni-palotában újabb konzultációkat tartott a parlamenti pártok és frakciók képviselőivel. George Simion az elsők között reagált erre hétfő este, kijelentve: „Luca Niculescu is csak egy báb. Egyetlen szavazatot sem kap az AUR-tól!”.

A Bolojan-kormány május 5-i megbuktatása óta a külügyi államtitkár a negyedik miniszterelnök-jelölt, akit az elnök kormányalakításra kért fel.

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Belföld Politika
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