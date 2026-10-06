A PSD segítségével függesztené fel az államfőt az AUR

Fotó: presidency.ro
George Simion, a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) elnöke bejelentette, hogy kedden elküldi a Szociáldemokrata Párt (PSD) frakcióinak a Nicușor Dan államelnök felfüggesztési eljárásának elindításához szükséges aláírásgyűjtő ívet.
Keddi Facebook-bejegyzésében Simion hangsúlyozta, hogy Nicușor Dan államfőt fel kell függeszteni, és az aláírásgyűjtő ív aláírására szólított fel az ország megmentése érdekében – írja az Agerpres.
Az AUR augusztus 6-án indította el az suspeND.ro platformot, amelyen nyomon követhető az államelnök felfüggesztéséhez vezető eljárás állása. A suspeND.ro adatai szerint
Nicușor Dan államfő hétfőn Luca Niculescut bízta meg kormányalakítással, miután a Cotroceni-palotában újabb konzultációkat tartott a parlamenti pártok és frakciók képviselőivel. George Simion az elsők között reagált erre hétfő este, kijelentve: „Luca Niculescu is csak egy báb. Egyetlen szavazatot sem kap az AUR-tól!”.
A Bolojan-kormány május 5-i megbuktatása óta a külügyi államtitkár a negyedik miniszterelnök-jelölt, akit az elnök kormányalakításra kért fel.
Luca Niculescu korábbi újságírót és diplomatát, jelenlegi külügyi államtitkárt nevesítette miniszterelnök jelöltnek hétfőn este Nicușor Dan államfő.
A Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke, Sorin Grindeanu szerint Nicușor Dan államfő újabb miniszterelnök-jelölése továbbra is „figyelmen kívül hagyja a parlamenti erőviszonyokat”.
Katonai tiszteletadás mellett ünnepélyesen felvonták, majd félárbócra eresztették a nemzeti lobogót az Országház előtti Kossuth Lajos téren kedd reggel, az aradi vértanúk emléknapján.
A naplementében hazajáró csorda látványa egyre ritkább falukép lesz a jövőben Hargita megyében – az éves állatösszeírás adatai szerint csökken a fejőstehenek száma a mezőgazdaságban. A szarvasmarha-állomány azonban nem zsugorodik.
Nicușor Dan államfő hétfőn Luca Niculescut bízta meg kormányalakítással, miután a Cotroceni-palotában újabb konzultációkat tartott a parlamenti pártok és frakciók képviselőivel.
Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc emléknapjához kapcsolódva ünnepi hangversenyre várják a zenekedvelő közönséget október 22-én, 18 órától a sepsiszentgyörgyi belvárosi református templomba.
Az RMDSZ megszavazhatja Luca Niculescut miniszterelnöknek, de továbbra sem hajlandó sem a Románok Egyesüléséért Szövetséggel (AUR), sem az SOS Romániával tárgyalni a parlamenti többség kialakításáról – nyilatkozta hétfő este Csoma Botond.
A Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke, Sorin Grindeanu szerint Nicușor Dan államfő újabb miniszterelnök-jelölése továbbra is „figyelmen kívül hagyja a parlamenti erőviszonyokat”.
A szászrégeni tűzoltókat egy lakástűzhöz riasztották hétfő este a Maros megyei Bala községbe.
Luca Niculescu korábbi újságírót és diplomatát, jelenlegi külügyi államtitkárt nevesítette miniszterelnök jelöltnek hétfőn este Nicușor Dan államfő.
Folytatódik a külhoni tanulmányi kirándulásokat támogató Határtalanul! program – közölte a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium hétfőn az MTI-vel.
Volodimir Zelenszkij szerint két orosz drón támadta meg hétfő reggel a Fekete-tenger román partjainál azt a teherhajót, amelynek két tengerésze életét vesztette – számolt be az AFP.
szóljon hozzá!