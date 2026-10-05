Fotó: Presidency
A Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke, Sorin Grindeanu szerint Nicușor Dan államfő újabb miniszterelnök-jelölése továbbra is „figyelmen kívül hagyja a parlamenti erőviszonyokat”.
2026. október 05., 22:402026. október 05., 22:40
2026. október 05., 22:412026. október 05., 22:41
A politikus hétfő este a Facebook-oldalán közölte, hogy a PSD vezetősége kedden elemzi Luca Niculescu jelölését.
Luca Niculescu korábbi újságírót és diplomatát, jelenlegi külügyi államtitkárt nevesítette miniszterelnök jelöltnek hétfőn este Nicușor Dan államfő.
Grindeanu bejegyzése szerint négy sikertelen jobboldali miniszterelnök-jelölt után az államfő ismét úgy bízott meg valakit kormányalakítással, hogy
„Ez az elnök döntése. A PSD önállóan hozza meg a döntéseit” – írta a politikus az Agerpres szemléje szerint.
A pártelnök emlékeztetett, hogy Romániának sürgősen olyan kormányra van szüksége, amely elvégzi a költségvetés-kiigazítást, előkészíti a 2027-es büdzsét és változtat a jelenlegi gazdaságpolitikai irányon,
A pártnak a döntés előtt ismernie kell a kormány összetételét, valamint a gazdaság élénkítését, a vásárlóerő védelmét és a hiánycél betartását szolgáló intézkedéseit – írta bejegyzésében.
Hozzátette, hogy az előre hozott választásokat tekinti az egyetlen kiútnak a jelenlegi patthelyzetből, ha Niculescu folytatja Ilie Bolojan megszorító politikáját.
A Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) elnöke, George Simion az elsők között reagált hétfő este arra, hogy Nicușor Dan államfő Luca Niculescut bízta meg kormányalakítással.
– írta Simion hétfő este a Facebook-oldalán.
A Nemzeti Liberális Párt (PNL) a Luca Niculescu kijelölt miniszterelnök által javasolt kormányprogram és a miniszterek névsorának ismeretében dönt arról, hogy megszavazza-e a kabinet beiktatását – közölte hétfőn este a Facebook-oldalán a párt szóvivője.
Ionel Bogdan bejegyzése szerint a PNL tudomásul vette Nicușor Dan államfő döntését, hogy Luca Niculescu külügyi államtitkárt bízza meg kormányalakítással.
– írta a politikus.
Nicușor Dan államfő hétfőn Luca Niculescut bízta meg kormányalakítással, miután a Cotroceni-palotában újabb konzultációkat tartott a parlamenti pártok és frakciók képviselőivel. A Bolojan-kormány május 5-i megbuktatása óta a külügyi államtitkár a negyedik miniszterelnök-jelölt, akit az elnök kormányalakításra kért fel.
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Luca Niculescu korábbi újságírót és diplomatát, jelenlegi külügyi államtitkárt nevesítette miniszterelnök jelöltnek hétfőn este Nicușor Dan államfő.
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