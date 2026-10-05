A Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke, Sorin Grindeanu szerint Nicușor Dan államfő újabb miniszterelnök-jelölése továbbra is „figyelmen kívül hagyja a parlamenti erőviszonyokat”.

Tamás Attila 2026. október 05., 22:402026. október 05., 22:40 2026. október 05., 22:412026. október 05., 22:41

A politikus hétfő este a Facebook-oldalán közölte, hogy a PSD vezetősége kedden elemzi Luca Niculescu jelölését. korábban írtuk Luca Niculescu lett Nicușor Dan negyedik miniszterelnök-jelöltje Luca Niculescu korábbi újságírót és diplomatát, jelenlegi külügyi államtitkárt nevesítette miniszterelnök jelöltnek hétfőn este Nicușor Dan államfő. Grindeanu bejegyzése szerint négy sikertelen jobboldali miniszterelnök-jelölt után az államfő ismét úgy bízott meg valakit kormányalakítással, hogy

figyelmen kívül hagyta a választásokat megnyerő pártot.

„Ez az elnök döntése. A PSD önállóan hozza meg a döntéseit” – írta a politikus az Agerpres szemléje szerint. Hirdetés A pártelnök emlékeztetett, hogy Romániának sürgősen olyan kormányra van szüksége, amely elvégzi a költségvetés-kiigazítást, előkészíti a 2027-es büdzsét és változtat a jelenlegi gazdaságpolitikai irányon,

a PSD pedig nem ad biankó csekket „egy újabb politikai kalandot jelentő konstrukciónak”.

A pártnak a döntés előtt ismernie kell a kormány összetételét, valamint a gazdaság élénkítését, a vásárlóerő védelmét és a hiánycél betartását szolgáló intézkedéseit – írta bejegyzésében. Hozzátette, hogy az előre hozott választásokat tekinti az egyetlen kiútnak a jelenlegi patthelyzetből, ha Niculescu folytatja Ilie Bolojan megszorító politikáját. George Simion: Luca Niculescu egyetlen szavazatot sem kap az AUR-tól A Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) elnöke, George Simion az elsők között reagált hétfő este arra, hogy Nicușor Dan államfő Luca Niculescut bízta meg kormányalakítással.

Luca Niculescu is csak egy báb. Egyetlen szavazatot sem kap az AUR-tól! Szabadságot Călin Georgescunak!”

– írta Simion hétfő este a Facebook-oldalán. A PNL a kormányprogram és a miniszterek névsorának ismeretében dönt a Niculescu-kabinet támogatásáról A Nemzeti Liberális Párt (PNL) a Luca Niculescu kijelölt miniszterelnök által javasolt kormányprogram és a miniszterek névsorának ismeretében dönt arról, hogy megszavazza-e a kabinet beiktatását – közölte hétfőn este a Facebook-oldalán a párt szóvivője. Ionel Bogdan bejegyzése szerint a PNL tudomásul vette Nicușor Dan államfő döntését, hogy Luca Niculescu külügyi államtitkárt bízza meg kormányalakítással.

A következő időszakban megvitatjuk vele a kormányprogramot, a vállalt prioritásokat és a javasolt kormány összetételét”