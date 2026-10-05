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Luca Niculescu lett Nicușor Dan negyedik miniszterelnök-jelöltje

• Fotó: Alex Micsik/Agerpres

Fotó: Alex Micsik/Agerpres

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Luca Niculescu korábbi újságírót és diplomatát, jelenlegi külügyi államtitkárt nevesítette miniszterelnök jelöltnek hétfőn este Nicușor Dan államfő.

Tamás Attila

2026. október 05., 21:112026. október 05., 21:11

2026. október 05., 21:462026. október 05., 21:46

Niculescu sorrendben a negyedik miniszterelnök-jelölt, miután Ilie Bolojan kormánya május 5-én, bizalmatlansági indítvánnyal bukott meg, azóta pedig ügyvivő kormányként üzemel.

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Háromszor is jelölt miniszterelnököt Nicușor Dan államfő a kormányválság kirobbanása óta, de mindhiába: kormányt egyik sem tudott alakítani. Ma jöhet a negyedik jelölt, de előtte tekintsünk vissza, hogyan jutottunk ide.

Nicușor Dan a nap folyamán konzultált a Cotroceni-palotában a parlamenti pártok és frakciók vezetőivel. Románia elnöke eddig háromszor próbálkozott kormányalakítással, de mindhárom miniszterelnök-jelölt kudarcot vallott: Eugen Tomac visszadta a megbízását, míg Adrian Veștea és Siegfried Mureșan kormányát nem szavazták meg a parlamentben.

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Az államfő leszögezte: Niculescu diplomataként

a párbeszéd és egyeztetések embere, személye garancia arra, hogy Románia megőrzi nyugati irányultságát a költségvetési fegyelmet és betartja vállalásait.

Dan szerint a miniszterelnök-jelöltnek szabad keze van abban, hogy szakértői vagy politikusokból álló kormányt alakít-e.

Az államfő által megbízott miniszterelnök-jelöltnek tíz napon belül kell a kormány névsorát és programját beterjesztenie a parlamentnek bizalmi szavazásra.

Luca Niculescu: csodákat nem ígérhetek, de felelős gazdálkodást igen

Luca Niculescu hétfő este közölte, hogy elsődleges feladatának

egy olyan parlamenti többség kialakítását tekinti, amely támogatja egy európai és euroatlanti irányvonalat követő kormány beiktatását.

A kijelölt miniszterelnök azt követően nyilatkozott a Cotroceni-palotában, hogy Nicușor Dan államfő őt bízta meg kormányalakítással.

Niculescu elmondta, hogy egyeztetni fog a pártokkal a parlamenti többség kialakításáról és egy „reális” kormányprogram kidolgozásáról. A tárgyalások eredményeit, a jövendőbeli kabinet prioritásait és a miniszterjelöltek névsorát a következő napokban ismerteti – tette hozzá az Agerpres szemléje szerint.

A kijelölt miniszterelnök hangsúlyozta, Románia régóta politikai bizonytalansággal küzd, miközben a gazdasági és a nemzetközi helyzet sem könnyű. Mint fogalmazott, csodákat nem ígérhet, azt viszont igen, hogy

  • felelősen bánnak majd a közpénzekkel,

  • kiszámítható feltételeket teremtenek a gazdaság számára,

  • teljesítik Románia vállalt kötelezettségeit,

  • illetve felgyorsítják a beruházásokat és a reformokat.

A jelenlegi külügyi államtitkár szerint az erősebb állam egyben nagyobb biztonságot is jelent. Úgy vélekedett, hogy a Románia határainak közelében zajló háború miatt határozottságra és világos jövőképre van szükség az ország védelméhez. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy ehhez a társadalom dezinformációval és manipulációval szembeni ellenálló képességét is erősíteni kell.

„Stabilitásra és építkezésre van szükségünk, és bízom abban, hogy ezt meg tudjuk teremteni” – fogalmazott a kijelölt miniszterelnök.

Belföld
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