Luca Niculescu lett Nicușor Dan negyedik miniszterelnök-jelöltje

Fotó: Alex Micsik/Agerpres
Luca Niculescu korábbi újságírót és diplomatát, jelenlegi külügyi államtitkárt nevesítette miniszterelnök jelöltnek hétfőn este Nicușor Dan államfő.
2026. október 05., 21:112026. október 05., 21:11
2026. október 05., 21:462026. október 05., 21:46
Niculescu sorrendben a negyedik miniszterelnök-jelölt, miután Ilie Bolojan kormánya május 5-én, bizalmatlansági indítvánnyal bukott meg, azóta pedig ügyvivő kormányként üzemel.
Háromszor is jelölt miniszterelnököt Nicușor Dan államfő a kormányválság kirobbanása óta, de mindhiába: kormányt egyik sem tudott alakítani. Ma jöhet a negyedik jelölt, de előtte tekintsünk vissza, hogyan jutottunk ide.
Nicușor Dan a nap folyamán konzultált a Cotroceni-palotában a parlamenti pártok és frakciók vezetőivel. Románia elnöke eddig háromszor próbálkozott kormányalakítással, de mindhárom miniszterelnök-jelölt kudarcot vallott: Eugen Tomac visszadta a megbízását, míg Adrian Veștea és Siegfried Mureșan kormányát nem szavazták meg a parlamentben.
Az államfő leszögezte: Niculescu diplomataként
Dan szerint a miniszterelnök-jelöltnek szabad keze van abban, hogy szakértői vagy politikusokból álló kormányt alakít-e.
Az államfő által megbízott miniszterelnök-jelöltnek tíz napon belül kell a kormány névsorát és programját beterjesztenie a parlamentnek bizalmi szavazásra.
Luca Niculescu hétfő este közölte, hogy elsődleges feladatának
A kijelölt miniszterelnök azt követően nyilatkozott a Cotroceni-palotában, hogy Nicușor Dan államfő őt bízta meg kormányalakítással.
Niculescu elmondta, hogy egyeztetni fog a pártokkal a parlamenti többség kialakításáról és egy „reális” kormányprogram kidolgozásáról. A tárgyalások eredményeit, a jövendőbeli kabinet prioritásait és a miniszterjelöltek névsorát a következő napokban ismerteti – tette hozzá az Agerpres szemléje szerint.
A kijelölt miniszterelnök hangsúlyozta, Románia régóta politikai bizonytalansággal küzd, miközben a gazdasági és a nemzetközi helyzet sem könnyű. Mint fogalmazott, csodákat nem ígérhet, azt viszont igen, hogy
felelősen bánnak majd a közpénzekkel,
kiszámítható feltételeket teremtenek a gazdaság számára,
teljesítik Románia vállalt kötelezettségeit,
illetve felgyorsítják a beruházásokat és a reformokat.
A jelenlegi külügyi államtitkár szerint az erősebb állam egyben nagyobb biztonságot is jelent. Úgy vélekedett, hogy a Románia határainak közelében zajló háború miatt határozottságra és világos jövőképre van szükség az ország védelméhez. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy ehhez a társadalom dezinformációval és manipulációval szembeni ellenálló képességét is erősíteni kell.
„Stabilitásra és építkezésre van szükségünk, és bízom abban, hogy ezt meg tudjuk teremteni” – fogalmazott a kijelölt miniszterelnök.
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