Luca Niculescu lett Nicușor Dan negyedik miniszterelnök-jelöltje

Itt állíthatja be, hogy a Google-találatokban elöl legyen a Székelyhon!

Nicușor Dan a nap folyamán konzultált a Cotroceni-palotában a parlamenti pártok és frakciók vezetőivel. Románia elnöke eddig háromszor próbálkozott kormányalakítással, de mindhárom miniszterelnök-jelölt kudarcot vallott: Eugen Tomac visszadta a megbízását, míg Adrian Veștea és Siegfried Mureșan kormányát nem szavazták meg a parlamentben.

Háromszor is jelölt miniszterelnököt Nicușor Dan államfő a kormányválság kirobbanása óta, de mindhiába: kormányt egyik sem tudott alakítani. Ma jöhet a negyedik jelölt, de előtte tekintsünk vissza, hogyan jutottunk ide.

Niculescu sorrendben a negyedik miniszterelnök-jelölt, miután Ilie Bolojan kormánya május 5-én, bizalmatlansági indítvánnyal bukott meg, azóta pedig ügyvivő kormányként üzemel.

a párbeszéd és egyeztetések embere, személye garancia arra, hogy Románia megőrzi nyugati irányultságát a költségvetési fegyelmet és betartja vállalásait.

Az államfő által megbízott miniszterelnök-jelöltnek tíz napon belül kell a kormány névsorát és programját beterjesztenie a parlamentnek bizalmi szavazásra.

Dan szerint a miniszterelnök-jelöltnek szabad keze van abban, hogy szakértői vagy politikusokból álló kormányt alakít-e.

egy olyan parlamenti többség kialakítását tekinti, amely támogatja egy európai és euroatlanti irányvonalat követő kormány beiktatását.

A kijelölt miniszterelnök azt követően nyilatkozott a Cotroceni-palotában, hogy Nicușor Dan államfő őt bízta meg kormányalakítással.

Niculescu elmondta, hogy egyeztetni fog a pártokkal a parlamenti többség kialakításáról és egy „reális” kormányprogram kidolgozásáról. A tárgyalások eredményeit, a jövendőbeli kabinet prioritásait és a miniszterjelöltek névsorát a következő napokban ismerteti – tette hozzá az Agerpres szemléje szerint.

A kijelölt miniszterelnök hangsúlyozta, Románia régóta politikai bizonytalansággal küzd, miközben a gazdasági és a nemzetközi helyzet sem könnyű. Mint fogalmazott, csodákat nem ígérhet, azt viszont igen, hogy

felelősen bánnak majd a közpénzekkel,

kiszámítható feltételeket teremtenek a gazdaság számára,

teljesítik Románia vállalt kötelezettségeit,

illetve felgyorsítják a beruházásokat és a reformokat.

A jelenlegi külügyi államtitkár szerint az erősebb állam egyben nagyobb biztonságot is jelent. Úgy vélekedett, hogy a Románia határainak közelében zajló háború miatt határozottságra és világos jövőképre van szükség az ország védelméhez. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy ehhez a társadalom dezinformációval és manipulációval szembeni ellenálló képességét is erősíteni kell.

„Stabilitásra és építkezésre van szükségünk, és bízom abban, hogy ezt meg tudjuk teremteni” – fogalmazott a kijelölt miniszterelnök.