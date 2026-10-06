A PSD azt akarja megtudni, hogy az új miniszterelnök-jelölt „szakítani akar-e” Bolojanék gazdaságpolitikával

A Szociáldemokrata Párt (PSD) országos elnöksége kedden felhatalmazta a párt vezetőit, hogy tárgyalásokat kezdjen Luca Niculescu kijelölt miniszterelnökkel.

Itt állíthatja be, hogy a Google-találatokban elöl legyen a Székelyhon!

Sorin Grindeanu pártelnök az ülés után elmondta: az elnökség tagjai csalódottságukat fejezték ki amiatt, hogy Nicușor Dan államfő nem a PSD-nek adott kormányalakítási megbízást , hanem „folytatta a politikai kísérletezést”.

A pártelnök szerint a tárgyalásokon elsősorban azt akarják tisztázni, hogy Niculescu szakítani kíván-e az Ilie Bolojan, illetve a Nemzeri Liberális Párt (PNL) és a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) nevével fémjelzett gazdaságpolitikával. A PSD azt is megvizsgálja, hogy a kijelölt miniszterelnök

Grindeanu közölte, hogy a PSD két-három hete dolgozik saját kormányprogramján, és nem ad „biankó csekket” semmilyen politikai konstrukciónak. Hangsúlyozta, hogy támogatják a költségvetés-kiigazítást, egy stabil kormány megalakítását és a 2027-es költségvetés idei elfogadását, a deficitcsökkentési pálya és Románia pénzügyi vállalásainak tiszteletben tartásával.

A PSD elnöke ugyanakkor kizárta, hogy pártja megszavazza a Bolojan-kormány megszorító intézkedéseinek folytatását más formában. Szerinte ez csak közelebb vinné az országot az előre hozott választásokhoz.

Grindeanu közölte azt is, hogy a párt országos elnökségétől tág mozgásteret biztosító felhatalmazást kapott a tárgyalásokra, így a következő napokban megkezdik az egyeztetéseket Niculescuval.