A PSD azt akarja megtudni, hogy az új miniszterelnök-jelölt „szakítani akar-e” Bolojanék gazdaságpolitikával

Fotó: Cristian Cristel/Agerpres/Xinhua
A Szociáldemokrata Párt (PSD) országos elnöksége kedden felhatalmazta a párt vezetőit, hogy tárgyalásokat kezdjen Luca Niculescu kijelölt miniszterelnökkel.
2026. október 06., 17:552026. október 06., 17:55
2026. október 06., 17:552026. október 06., 17:55
Sorin Grindeanu pártelnök az ülés után elmondta: az elnökség tagjai csalódottságukat fejezték ki amiatt, hogy Nicușor Dan államfő nem a PSD-nek adott kormányalakítási megbízást, hanem „folytatta a politikai kísérletezést”.
Grindeanu ugyanakkor elismerően nyilatkozott Niculescuról, akit
A pártelnök szerint a tárgyalásokon elsősorban azt akarják tisztázni, hogy Niculescu szakítani kíván-e az Ilie Bolojan, illetve a Nemzeri Liberális Párt (PNL) és a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) nevével fémjelzett gazdaságpolitikával. A PSD azt is megvizsgálja, hogy a kijelölt miniszterelnök
Grindeanu közölte, hogy a PSD két-három hete dolgozik saját kormányprogramján, és nem ad „biankó csekket” semmilyen politikai konstrukciónak. Hangsúlyozta, hogy támogatják a költségvetés-kiigazítást, egy stabil kormány megalakítását és a 2027-es költségvetés idei elfogadását, a deficitcsökkentési pálya és Románia pénzügyi vállalásainak tiszteletben tartásával.
A PSD elnöke ugyanakkor kizárta, hogy pártja megszavazza a Bolojan-kormány megszorító intézkedéseinek folytatását más formában. Szerinte ez csak közelebb vinné az országot az előre hozott választásokhoz.
Grindeanu közölte azt is, hogy a párt országos elnökségétől tág mozgásteret biztosító felhatalmazást kapott a tárgyalásokra, így a következő napokban megkezdik az egyeztetéseket Niculescuval.
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