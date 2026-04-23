A jó minőségű húst is könnyen tönkretehetjük helytelen kiolvasztással

Nem is egészséges és nem is szabályos a meleg vizes kiolvasztás, így szakhatósági szankciót von maga után, ha közétkeztetési egységben tapasztalnak ilyet az ellenőrök
Született tehetségek vagyunk abban, hogy a jó minőségű húst rossz minőségűvé változtassuk a helytelen kiolvasztási gyakorlattal, mondta az ellenőrzések tapasztalataként az élelmiszer-biztonsági szakhatóság Hargita megyei kirendeltségének vezetője.
Számos élelmiszer- és vendéglátóipari, valamint kereskedelmi egységnél végzett ellenőrzéseket az elmúlt időszakban a Hargita Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Igazgatóság, elsősorban a húsvéti ünnepekhez kapcsolódó fokozott szakhatósági kontroll részeként. István Róbert, az intézmény vezetője a szakhatóság munkatársai által meglátogatott egységeknél tapasztalt problémákról számolt be a Székelyhonnak.
A illetékes elsők között a vendéglátóegységekben – éttermekben, étkezdékben stb. – tapasztalt egyik leggyakoribb szabálytalanságról számolt be. Mint mondta, a gyors előkészítés érdekében sok helyen helytelenül olvasztják ki a fagyasztott húsokat, ami amellett, hogy
„Nem tudunk megszabadulni ezektől a »hamar beteszem a csap alá« kiolvasztási szokásoktól. Ez egy gyakori probléma, amivel sokszor találkozunk: hogy a csirkehúst, vagy bármilyen egyéb fagyasztott húst nem hűtőbe tesszük, hogy lassan olvadjon ki és a hús a minőségét megtartsa, hanem bedobjuk a meleg vízbe. Ez nem is egészséges és nem is szabályos.”
A szabálytalan kiolvasztás során a sejtek szétrobbannak, a hús „leve” kifolyik, és ezáltal az értékes tápanyagok is távoznak belőle. Így
– foglalta össze a helytelen gyakorlattal kapcsolatos tudnivalókat a megyei főállatorvos. Született tehetségek vagyunk abban, hogy ezzel a módszerrel tönkretegyük a jó minőségű húsokat, fűzte hozzá.
István Róbert az ellenőrzéseken tapasztalt kihágások között a higiéniai előírások betartásának az elmulasztását, a különböző alapanyagok nem megfelelő hőmérsékleten történő tárolását is megemlítette. Voltak egységek, ahol nem mérték a hűtőkben a hőmérsékletet – noha az kötelező lenne –, így a szakhatóság mérése során derült ki számukra is, hogy nem megfelelő hőfokon tartják az alapanyagokat.
Több egységben az elkészített, főtt ételekből származó minták hiányoztak, amelyeket 48 óráig tárolniuk kellene, de
ahol a helyiség rendszeres fertőtlenítését, kimeszelését vagy a lefolyó kitisztítását mulasztották el, tudtuk meg a megyei állategészségügyi és élelmiszer-biztonsági igazgatóság vezetőjétől.
Szerencsére ételmérgezésről nem kaptak bejelentést a húsvéti időszakban sem, és a sokévi átlaghoz képest az ellenőrzéseken sem tapasztaltak rendkívüli szabálytalanságokat.
ezek közül a legtöbb élelmiszerüzlet volt, de szupermarketekben, hentesboltokban, húsfeldolgozókban, étkezdékben, éttermekben, és mozgó ételárusoknál, valamint pékségekben és cukrászlaborokban is jártak.
és 23 esetben írásos figyelmeztetést kaptak a szabálytalankodó egységek. Egy esetben kellett elrendeljék a működés felfüggesztését, ez egy húsfeldolgozó volt, amelynek nem volt az élelmiszerbiztonságért és higiéniáért felelős képzett szakembere, mert a korábbi élelmiszermérnökük átment egy másik egységhez, ők pedig még nem találtak új szakembert. A probléma azonban hamarosan megoldódott, így néhány nap kényszerbezárás után folytathatta tevékenységét a húsfeldolgozó, mondta el a megyei szakhatóság vezetője.
Ma már jóval kevesebb bárányt vágnak Hargita megyében, mint 10-15 évvel ezelőtt
Az átfogó akció részeként a rendőrséggel közösen a közutakon az állatszállítást is ellenőrizte a megyei állategészségügyi és élelmiszer-biztonsági igazgatóság, továbbá a húsvéti bárányvágásokat és a húsértékesítés körülményeit is.
– juhtartó gazda is jóval kevesebb van. Csak két ideiglenes vágópont működött a megyében, ezeken összesen 230 bárányt vágtak le, majd értékesítettek a piacon. És van egy bárányvágóhídunk is a megyében, az ott levágott bárányokat is beleszámolva idén 632 bárány kelt el húsvétra a megyében – mondta a megyei főállatorvos.
A bárányhúst értékesítő gazdák sok vevővel már személyes kapcsolatot építettek ki és gyakran házhoz is viszik a húst, vagy már a vevő nevével felcímkézve viszik a húst a piacra.
– mondta el István Róbert, hangsúlyozva, hogy az a legértékesebb kapcsolat, amikor a vevő és a termelő közvetlen kapcsolatban álnak.
