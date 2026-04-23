A jó minőségű húst is könnyen tönkretehetjük helytelen kiolvasztással

Nem is egészséges és nem is szabályos a meleg vizes kiolvasztás, így szakhatósági szankciót von maga után, ha közétkeztetési egységben tapasztalnak ilyet az ellenőrök

Született tehetségek vagyunk abban, hogy a jó minőségű húst rossz minőségűvé változtassuk a helytelen kiolvasztási gyakorlattal, mondta az ellenőrzések tapasztalataként az élelmiszer-biztonsági szakhatóság Hargita megyei kirendeltségének vezetője.

Széchely István 2026. április 23., 21:052026. április 23., 21:05

Számos élelmiszer- és vendéglátóipari, valamint kereskedelmi egységnél végzett ellenőrzéseket az elmúlt időszakban a Hargita Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Igazgatóság, elsősorban a húsvéti ünnepekhez kapcsolódó fokozott szakhatósági kontroll részeként. István Róbert, az intézmény vezetője a szakhatóság munkatársai által meglátogatott egységeknél tapasztalt problémákról számolt be a Székelyhonnak. Helytelenül olvasztják ki a fagyasztott húsokat A illetékes elsők között a vendéglátóegységekben – éttermekben, étkezdékben stb. – tapasztalt egyik leggyakoribb szabálytalanságról számolt be. Mint mondta, a gyors előkészítés érdekében sok helyen helytelenül olvasztják ki a fagyasztott húsokat, ami amellett, hogy

egy pillanat alatt tönkreteszi a jó minőségű alapanyagot, még élelmiszerbiztonsági veszélyeket is hordoz.

Fotó: Borbély Fanni

„Nem tudunk megszabadulni ezektől a »hamar beteszem a csap alá« kiolvasztási szokásoktól. Ez egy gyakori probléma, amivel sokszor találkozunk: hogy a csirkehúst, vagy bármilyen egyéb fagyasztott húst nem hűtőbe tesszük, hogy lassan olvadjon ki és a hús a minőségét megtartsa, hanem bedobjuk a meleg vízbe. Ez nem is egészséges és nem is szabályos.” A szabálytalan kiolvasztás során a sejtek szétrobbannak, a hús „leve” kifolyik, és ezáltal az értékes tápanyagok is távoznak belőle. Így

a fogyasztó egy gyenge minőségű húst kap, és a meleg vizes kiolvasztással esetleg még az egészségét is veszélyeztetik

– foglalta össze a helytelen gyakorlattal kapcsolatos tudnivalókat a megyei főállatorvos. Született tehetségek vagyunk abban, hogy ezzel a módszerrel tönkretegyük a jó minőségű húsokat, fűzte hozzá.

Fotó: Borbély Fanni

Egyéb szabálytalanságok István Róbert az ellenőrzéseken tapasztalt kihágások között a higiéniai előírások betartásának az elmulasztását, a különböző alapanyagok nem megfelelő hőmérsékleten történő tárolását is megemlítette. Voltak egységek, ahol nem mérték a hűtőkben a hőmérsékletet – noha az kötelező lenne –, így a szakhatóság mérése során derült ki számukra is, hogy nem megfelelő hőfokon tartják az alapanyagokat. Hirdetés Több egységben az elkészített, főtt ételekből származó minták hiányoztak, amelyeket 48 óráig tárolniuk kellene, de

voltak címkézési problémák is, és elhanyagolt konyhák,

ahol a helyiség rendszeres fertőtlenítését, kimeszelését vagy a lefolyó kitisztítását mulasztották el, tudtuk meg a megyei állategészségügyi és élelmiszer-biztonsági igazgatóság vezetőjétől.

Fotó: Borbély Fanni

Bírságok, figyelmeztetések Szerencsére ételmérgezésről nem kaptak bejelentést a húsvéti időszakban sem, és a sokévi átlaghoz képest az ellenőrzéseken sem tapasztaltak rendkívüli szabálytalanságokat.

Összesen 125 egységet látogattak meg az akció során,

ezek közül a legtöbb élelmiszerüzlet volt, de szupermarketekben, hentesboltokban, húsfeldolgozókban, étkezdékben, éttermekben, és mozgó ételárusoknál, valamint pékségekben és cukrászlaborokban is jártak.

A szabálytalanságok miatt 22 pénzbírságot alkalmaztak, valamivel több, mint 100 000 lej értékben,

és 23 esetben írásos figyelmeztetést kaptak a szabálytalankodó egységek. Egy esetben kellett elrendeljék a működés felfüggesztését, ez egy húsfeldolgozó volt, amelynek nem volt az élelmiszerbiztonságért és higiéniáért felelős képzett szakembere, mert a korábbi élelmiszermérnökük átment egy másik egységhez, ők pedig még nem találtak új szakembert. A probléma azonban hamarosan megoldódott, így néhány nap kényszerbezárás után folytathatta tevékenységét a húsfeldolgozó, mondta el a megyei szakhatóság vezetője.

Ma már jóval kevesebb bárányt vágnak Hargita megyében, mint 10-15 évvel ezelőtt

Évről évre egyre kevesebb bárányt vágnak a megyében Az átfogó akció részeként a rendőrséggel közösen a közutakon az állatszállítást is ellenőrizte a megyei állategészségügyi és élelmiszer-biztonsági igazgatóság, továbbá a húsvéti bárányvágásokat és a húsértékesítés körülményeit is.

Ahhoz képest, hogy 10-15 éve mennyi bárányt vágtak Hargita megyében, mennyi vágópontunk volt, és hány gazda volt a piacon bárányokkal, most már évről évre kevesebben vannak

– juhtartó gazda is jóval kevesebb van. Csak két ideiglenes vágópont működött a megyében, ezeken összesen 230 bárányt vágtak le, majd értékesítettek a piacon. És van egy bárányvágóhídunk is a megyében, az ott levágott bárányokat is beleszámolva idén 632 bárány kelt el húsvétra a megyében – mondta a megyei főállatorvos. A bárányhúst értékesítő gazdák sok vevővel már személyes kapcsolatot építettek ki és gyakran házhoz is viszik a húst, vagy már a vevő nevével felcímkézve viszik a húst a piacra.

Többen már a közösségi hálón találnak rá az őstermelőkre, így építik ki kapcsolataikat, amelyek által friss helyi termékekhez jutnak, van tehát haszna is a közösségi hálónak