A japán nagykövet is Parajdra látogat

Katae Takashi, Japán romániai nagykövete is részt vesz Parajdon a Via Transilvanica által szervezett háromnapos ünnepségen, amelynek célja ráirányítani a világ, ország figyelmét a településre, értékeire és a túrázásra, zarándoklatra.

Simon Virág 2026. június 07., 17:112026. június 07., 17:11

A Romániát átszelő, a putnai kolostorról induló és a Duna partig, Drobeta Trunu Severinig tartó 1400 kilométeres Via Transilvanica ötletgazdái minden évben háromnapos ünnepséget szerveznek Az út, ami összeköt mottóval. Az idei esemény helyszíneként Parajdot választották, az időpont pedig június 12-14. lesz. Hirdetés A szervezők nem titkolt terve, hogy

népszerűsítsék a bányakatasztrófa miatt nehéz helyzetben levő Parajdot és amennyiben lehetséges, fellendítsék a turizmust.

Parajdról Szovátára lehet túrázni a Via Transilvanica úton Fotó: Rab Zoltán

A program szerint június 12-én, pénteken a megye elöljárói köszöntik a vendégeket és turistákat és néptáncelőadás is lesz. Szombaton a Via Transilvanica ötletgazdáival és megvalósítóival Alin és Tibi Ușeriuval lehet túrázni Parajd és Szováta között, de csatlakozni lehet a Parajdon és környékén szervezett kerékpártúrához is.

Egész nap kerekasztal-beszélgetések, előadások lesznek, helyi termelői vásárt is tartanak, este pedig koncertekkel szórakoztatják az egybegyűlteket.