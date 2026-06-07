A japán nagykövet is Parajdra látogat

Parajdra hívják fel a turisták, túrázók figyelmét
Fotó: Beliczay László
Katae Takashi, Japán romániai nagykövete is részt vesz Parajdon a Via Transilvanica által szervezett háromnapos ünnepségen, amelynek célja ráirányítani a világ, ország figyelmét a településre, értékeire és a túrázásra, zarándoklatra.
A Romániát átszelő, a putnai kolostorról induló és a Duna partig, Drobeta Trunu Severinig tartó 1400 kilométeres Via Transilvanica ötletgazdái minden évben háromnapos ünnepséget szerveznek Az út, ami összeköt mottóval. Az idei esemény helyszíneként Parajdot választották, az időpont pedig június 12-14. lesz.
A szervezők nem titkolt terve, hogy
Parajdról Szovátára lehet túrázni a Via Transilvanica úton
Fotó: Rab Zoltán
A program szerint június 12-én, pénteken a megye elöljárói köszöntik a vendégeket és turistákat és néptáncelőadás is lesz. Szombaton a Via Transilvanica ötletgazdáival és megvalósítóival Alin és Tibi Ușeriuval lehet túrázni Parajd és Szováta között, de csatlakozni lehet a Parajdon és környékén szervezett kerékpártúrához is.
Vasárnap egy japán nyelvű koncerttel és értékelő beszédekkel zárul az esemény.
A háromnapos találkozón részt vesz többek között Katae Takashi, Japán romániai nagykövete is, de Marcel Iureș román színész és több zenész, hegymászó, influenszer is.
A nagykövet azért is jön, mert egyik kerekasztal-beszélgetésen bemutatják a több mint 1000 km hosszú természetjáró útvonalat, a Michinoku utat, de lehetőség lesz a Mária út népszerűsítésére is, erről Péterfi Attila Csongor fog beszélni.
A részletes program tanulmányozható a Via Transilvanica közösségi oldalán.
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