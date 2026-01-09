2026 tavalyi bajokkal Parajdon: nincs átvett munka, nincs új patakmeder, de van vészhelyzet

Hosszú távon új patakmederre lenne szükség. Úgy tűnik, tényleg csak hosszú távon lesz...
Fotó: Pinti Attila
Újabb harminc napra meghosszabbította pénteken a tavalyi bányakatasztrófa nyomán elrendelt vészhelyzetet Parajdon a helyi vészhelyzeti bizottság.
2026. január 09., 15:462026. január 09., 15:46
A sóbányánál tavaly májusban történt katasztrófa nyomán elrendelt rendkívüli helyzet az újabb döntés szerint február 7-éig érvényes. Addig továbbra is tilos a belépés a veszélyeztetett területekre és a Sószorosba.
A hatóságok felügyelik a térséget és szükség esetén tájékoztatják a lakosságot, illetve segítséget nyújtanak a lakosoknak – írja az MTI a Hargita megyei prefektúra tájékoztatása alapján.
Eszerint a helyi vészhelyzeti bizottság mozgósította az érintetteket, hogy mielőbb végezzék el a szükséges munkálatokat a térség biztonságossá tétele érdekében. Parajdon
és a patak új medrének kialakítása sem kezdődött el.
A parajdi vészhelyzeti bizottság május 8-án hirdetett vészhelyzetet a Hargita megyei településen, amelyet azóta havonta meghosszabbítottak. Az érintett hatóságok folyamatosan felügyelik a veszélyeztetett térséget, és rendszeres méréseket végeznek a Korond-patakon, valamint a környékbeli folyóvízen.
Nulla. Az nem sok
Fotó: Csató Andrea
Nyágrus László, Parajd polgármestere a napokban a Sóvidék Televíziónak nyilatkozva reményének adott hangot, hogy a 2026-os év kevesebb megpróbáltatást tartogat a Hargita megyei település számára.
„Legyen bizodalmunk, hogy a 2026-os év lehet egy kissé jobb és reményt sugalló, hiszen
– fogalmazott.
Emlékeztetett, hogy a bányakatasztrófa közvetlenül vagy közvetve a sóvidéki nagyközség valamennyi lakóját érintette, és a jelenlegi egy újrakezdési időszak mindenki számára.
Elsősorban a turizmusban dolgozóknak kell új utakat keresni, ennek érdekében turisztikai desztináció menedzsment (TDM) alakul, amely új turisztikai csomagot állít össze a székelyföldi kistérségnek.
Mélyedések. Ki lehet mászni a gödörből?
Fotó: Pinti Attila
Nyágrus László ugyanakkor azt is hangsúlyozta, hogy a sóbányáról a továbbiakban sem szabad lemondani, hiszen az „pluszt tud adni” a település számára.
A polgármester szerint a katasztrófa utáni helyzetben felértékelődtek a közösségi események, az egymásra való odafigyelés. Aláhúzta, hogy a következőkben olyan rendezvényekre van szükség, melyek a települést és az egész régiót népszerűsítik.
A román állami tulajdonban lévő parajdi sóbányába tavaly május végén zúdult be a felette folyó Korond-patak vize. Az áradat néhány nap alatt teljesen elöntötte a bányát. A sóbánya Székelyföld egyik leglátogatottabb turisztikai látványossága volt, amelyet évente százezrek kerestek fel, és amelytől nemcsak az ott dolgozó bányászok, hanem a településen és a környékén létrejött több száz vendéglátóhely üzemeltetőinek és alkalmazottainak a megélhetése is függ.
Többek között drónfelvételt is készítettünk kedden a parajdi Sószorosnál, ahol a megáradt Korond-patak vize gyakorlatilag eltűnik a felszínről.
