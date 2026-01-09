Rovatok
App Store Google Play
App Store Google Play
2026 tavalyi bajokkal Parajdon: nincs átvett munka, nincs új patakmeder, de van vészhelyzet

Hosszú távon új patakmederre lenne szükség. Úgy tűnik, tényleg csak hosszú távon lesz... • Fotó: Pinti Attila

Hosszú távon új patakmederre lenne szükség. Úgy tűnik, tényleg csak hosszú távon lesz...

Fotó: Pinti Attila

Újabb harminc napra meghosszabbította pénteken a tavalyi bányakatasztrófa nyomán elrendelt vészhelyzetet Parajdon a helyi vészhelyzeti bizottság.

Székelyhon

2026. január 09., 15:46

2026. január 09., 15:532026. január 09., 15:53

A sóbányánál tavaly májusban történt katasztrófa nyomán elrendelt rendkívüli helyzet az újabb döntés szerint február 7-éig érvényes. Addig továbbra is tilos a belépés a veszélyeztetett területekre és a Sószorosba.

A hatóságok felügyelik a térséget és szükség esetén tájékoztatják a lakosságot, illetve segítséget nyújtanak a lakosoknak – írja az MTI a Hargita megyei prefektúra tájékoztatása alapján.

Eszerint a helyi vészhelyzeti bizottság mozgósította az érintetteket, hogy mielőbb végezzék el a szükséges munkálatokat a térség biztonságossá tétele érdekében. Parajdon

a sóbányát üzemeltető Országos Sóipari Társaság (Salrom) hónapok óta nem vette át a kivitelezőtől azt a csőrendszert, amely az elárasztott sóbánya fölött hivatott felfogni a Korond-patak vizét,

és a patak új medrének kialakítása sem kezdődött el.

A parajdi vészhelyzeti bizottság május 8-án hirdetett vészhelyzetet a Hargita megyei településen, amelyet azóta havonta meghosszabbítottak. Az érintett hatóságok folyamatosan felügyelik a veszélyeztetett térséget, és rendszeres méréseket végeznek a Korond-patakon, valamint a környékbeli folyóvízen.

Nulla. Az nem sok • Fotó: Csató Andrea

Nulla. Az nem sok

Fotó: Csató Andrea

Nyágrus László, Parajd polgármestere a napokban a Sóvidék Televíziónak nyilatkozva reményének adott hangot, hogy a 2026-os év kevesebb megpróbáltatást tartogat a Hargita megyei település számára.

„Legyen bizodalmunk, hogy a 2026-os év lehet egy kissé jobb és reményt sugalló, hiszen

Idézet
ha el tudnak indulni azok a folyamatok, amik eléggé stagnáltak és stagnálnak jelenlegi helyzetben is, reményt tudnak adni a közösség számára”

– fogalmazott.

Emlékeztetett, hogy a bányakatasztrófa közvetlenül vagy közvetve a sóvidéki nagyközség valamennyi lakóját érintette, és a jelenlegi egy újrakezdési időszak mindenki számára.

Elsősorban a turizmusban dolgozóknak kell új utakat keresni, ennek érdekében turisztikai desztináció menedzsment (TDM) alakul, amely új turisztikai csomagot állít össze a székelyföldi kistérségnek.

Mélyedések. Ki lehet mászni a gödörből? • Fotó: Pinti Attila

Mélyedések. Ki lehet mászni a gödörből?

Fotó: Pinti Attila

Nyágrus László ugyanakkor azt is hangsúlyozta, hogy a sóbányáról a továbbiakban sem szabad lemondani, hiszen az „pluszt tud adni” a település számára.

A polgármester szerint a katasztrófa utáni helyzetben felértékelődtek a közösségi események, az egymásra való odafigyelés. Aláhúzta, hogy a következőkben olyan rendezvényekre van szükség, melyek a települést és az egész régiót népszerűsítik.

A román állami tulajdonban lévő parajdi sóbányába tavaly május végén zúdult be a felette folyó Korond-patak vize. Az áradat néhány nap alatt teljesen elöntötte a bányát. A sóbánya Székelyföld egyik leglátogatottabb turisztikai látványossága volt, amelyet évente százezrek kerestek fel, és amelytől nemcsak az ott dolgozó bányászok, hanem a településen és a környékén létrejött több száz vendéglátóhely üzemeltetőinek és alkalmazottainak a megélhetése is függ.

korábban írtuk

Megnyílt a föld Parajdon: így folyik be a víz a bányába – drónvideó
Megnyílt a föld Parajdon: így folyik be a víz a bányába – drónvideó

Többek között drónfelvételt is készítettünk kedden a parajdi Sószorosnál, ahol a megáradt Korond-patak vize gyakorlatilag eltűnik a felszínről.

Udvarhelyszék Parajd
Székelyhon
Az életmentő szívműtét után lábadozik az FK Csíkszereda fiatal akadémistája
Székely Sport
Újabb érkező, sok hiányzó az FK Csíkszereda edzőtáborában
Krónika
Székely Sport

Székelyhon

Székely Sport

Krónika

Székely Sport

Nőileg

